'Checo' Pérez se marcha disparando: "Dos pilotos fuertes en un equipo marcan la diferencia"

Sergio 'Checo' Pérez ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas de la temporada en la Fórmula 1. Más allá de la gran victoria de Hamilton que ha supuesto su séptimo mundial, el piloto mexicano ha sido uno de los que más ha destacado por encima de su coche en la parrilla. Su nombre se puede asociar al de otros compañeros como Carlos Sainz, Ricciardo o Leclerc.

Pérez ha sido el gran faro del equipo Racing Point, una escudería que subió como la espuma a principios de temporada y que luego ha tenido que ir manteniéndose como ha podido ante el crecimiento de otros equipos como Renault y McLaren. Tanto es así que, en la última carrera del campeonato en el Gran Premio de Abu Dhabi, los 'Mercedes rosas' terminaron perdiendo la tercera plaza del mundial, puesto que tenían en su mano debido al gran rendimiento que ha mostrado su coche.

Sin embargo, la escudería que el próximo año se denominará Aston Martin, ha carecido de la regularidad y de la fiabilidad necesarias para afrontar la temporada como una carrera de fondo. Han tenido altibajos durante todo el año, pero el nivel del coche se demuestra habiendo sido capaces de ganar una carrera y de conseguir una pole. Algo al alcance de muy pocos.

'Checo' Pérez celebra su podio en el GP de Turquía Twitter (@SChecoPerez)

No obstante, el objetivo de esa tercera plaza se les ha terminado escapando a pesar del buen hacer de Pérez que ha terminado en cuarta posición del campeonato de pilotos, solo superado por los inalcanzables Mercedes y por el Red Bull de Verstappen. Sus 125 puntos le han hecho uno de los mejores pilotos de la temporada y de los más regulares a pesar de sus dos abandonos en las últimas tres carreras cuando podría haber sumado casi con seguridad, un podio y un Top5.

Aun así, 'Checo' Pérez sigue sin tener un asiento para el próximo año en la Fórmula 1 ya que en Racing Point han prescindido de sus servicios para dar cabida a Sebastian Vettel. La llegada de un cuatro veces campeón del mundo supone un salto para la escudería rebautizada como Aston Martin, sin embargo, obligada a prescindir de uno de los dos pilotos actuales. Teniendo en cuenta que Lance Stroll es el hijo del propietario Lawrence Stroll, la decisión parecía fácil de tomar.

Por ello, ahora Pérez busca un sitio que le permita seguir desarrollando su talento y exhibiendo el buen nivel alcanzado. Ese hueco podría estar en Red Bull, que no tardará en anunciar cuál será el piloto que ocupará esa plaza. La salida de Albon parece cada más clara y, aunque Pérez no era el favorito en las apuestas, ya que otros como Hulkenberg aparecían con más opciones, parece que finalmente será el mexicano quien sustituya al tailandés en caso de que no continúe con los de Milton Keynes.

El ataque de 'Checo'

De momento, lo que sí ha hecho Pérez ha sido quedarse a gusto en su salida de Racing Point, disparar contra su ya antiguo equipo y contra su excompañero: "Sin duda que hemos tenido un coche mejor que McLaren toda la temporada, pero al final nos han superado. Siempre lo dije, que la diferencia estaría en terminar las carreras, en no tener problemas con los coches, pero los tuvimos. También se lo merece mucho McLaren, demuestra que tener dos pilotos fuertes en el equipo hace una diferencia muy importante".

'Checho' Pérez en el GP Sakhir Twitter (@RacingPointF1)

Pérez cree que la regularidad mostrada por Carlos Sainz, sexto con 105 puntos, y de Lando Norris, noveno con 97, ha sido clave para ganarles la plaza. Stroll por su parte no ha entrado ni siquiera en el Top10, haciendo inútil el trabajo de Pérez, que ha sido el mejor los mortales. McLaren les ha aventajado finalmente en solo 7 puntos.

Pérez no solo ha mostrado su buen hacer en la pista, sino que además se ha ganado un hueco para los jefes de la Fórmula 1 entre los mejores. El mexicano ha terminado quinto en una clasificación elaborada por el portal web de la Fórmula 1 con los votos de todos los jefes de equipo. Hamilton ha sido el mejor seguido de Verstappen y Leclerc. Por detrás, les siguen Ricciardo, Pérez y un sorprendente Russell, que se cuela por delante de los McLaren de Norris y Carlos. El español, a pesar de terminar sexto y con más punto que Norris, solo ha sido octavo. Bottas y Gasly cierran el Top10.

