'Checo' Pérez ultima su acuerdo con Red Bull: su fichaje para 2021, cada vez más cerca

La temporada en la Fórmula 1 ha llegado a su fin, al menos, en lo que a competición se refiere, ya que la victoria de Verstappen en el circuito de Yas Marina ha puesto el punto y final a la última carrera de un curso 2020 que ya es historia. Llegar hasta la conclusión del mismo ha sido todo un triunfo así lo valora tanto la parrilla como la empresa Liberty Media, el grupo que hace posible que el 'Gran Circo' siga girando.

Por el camino se han quedado ya multitud de recuerdos como el séptimo título mundial de Lewis Hamilton, un nuevo campeonato de constructores del equipo Mercedes o el dramático accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrein del cual salió vivo de milagro. Aquella imagen del piloto francés entre las llamas será para siempre historia de la Fórmula 1 en su cara más positiva.

También ha sido parte de esta gran temporada la escalada del equipo McLaren en la última carrera de Carlos Sainz con los de Woking. El buen resultado del español y de su compañero Lando Norris les ha permitido terminar terceros en el mundial de constructores, ganándole la batalla a otros equipos como Renault y Racing Point.

Carlos Sainz Jr, a los mandos de su McLaren F1 del año 2020 REUTERS

Precisamente en Racing Point, o mejor dicho, fuera ya de la disciplina de los 'Mercedes rosas', es donde se encuentra una de las páginas por escribir de la nueva Fórmula 1, la que comenzará el 1 de enero de 2021. Esa página tiene tintes mexicanos y aroma a campeón, ya que es la que protagonizará Sergio 'Checo' Pérez, cuarto clasificado del mundial de pilotos, el primero de los mortales tras Hamilton, Bottas y Verstappen.

El mexicano ha tenido un final de temporada de grandes contrastes. En el Gran Premio de Bahrein tuvo que abandonar cuando tenía el podio en su mano. Se vengó en el extraño circuito de Sakhir llevándose una épica victoria después de haberse puesto último por un toque con Leclerc, la primera de toda su carrera. Y de nuevo, este fin de semana en Abu Dhabi, la cara amarga, la del abandono.

Aún así, a pesar de estos dos ceros en el marcador en la parte final del campeonato, la temporada de 'Checo' Pérez, con un positivo por Covid-19 de por medio, ha sido espléndida, por eso no se explica que a estas alturas todavía no tenga un equipo de cara al 2021, al menos de forma oficial.

La puerta de Red Bull

Seguramente, Sergio haya tenido ofertas, pero no lo suficientemente atractivas para un piloto que ya sabe lo que es ganar una carrera de Fórmula 1, que ha sumado podios y que ha realizado multitud de exhibiciones tanto este año como en los anteriores. Sin embargo, parece que una luz empieza a brillar al final del túnel con verdadera fuerza.

Sergio 'Checo' Pérez durante un gran premio de Fórmula 1 de esta temporada REUTERS

Esa luz no es otra que la de Red Bull, que mantiene la incógnita sobre lo que hará con su pareja de pilotos de cara al próximo año. La continuidad de Verstappen es segura, pero no así la de Alexander Albon, que tiene pie y medio fuera de la escudería de Milton Keynes. El tailandés no ha hecho buena temporada, a pesar de que ha rendido bien en esta recta final, y los de la bebida energética no quieren dejar escapar a un piloto como Pérez que se encuentra completamente libre tras la llegada de Sebastian Vettel a Aston Martin.

Por ello, en este Gran Premio de Abu Dhabi, último de la temporada a falta de que se realicen los tests de final de año, el rumor de la llegada de Pérez a Red Bull ha cogido especial fuerte. Incluso se hablaba de que el anuncio podía hacerse oficial en las próximas horas, aunque ni Red Bull ni Pérez han querido dar muchas pistas. En esa dirección apuntaba Movistar+ F1, dando por hecho que la llegada del mexicano estaría muy cerca de producirse y que en el paddock ya era algo que se daba casi por hecho. De esta forma, todo hace indicar que el mexicano podría continuar en la Fórmula 1, cerrándose así la otra vía para los austríacos, la de Nico Hülkenberg, que ha sido piloto sustituto en Racing Point este mismo año.

