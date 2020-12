Carlos Sainz y el tercer puesto de McLaren: "Ha sido un año difícil, pero lo hemos superado"

La temporada 2020 de Fórmula 1 ya es historia y nada volverá a ser como antes. Cambiarán los monoplazas, aunque no tanto como en el 2022, pero sobre todo cambiará una parrilla que en nada se parecerá a la de este año. Mudará su piel como una serpiente aunque en esencia siga siendo lo mismo. Un grupo de pilotos hambrientos por devorar circuitos a la máxima velocidad.

Uno de esos pilotos que cambiará de aires será Carlos Sainz. El piloto español dejará McLaren tras dos años fantásticos en los que ha crecido mucho como corredor y como persona, y pondrá rumbo a Ferrari. Allí comenzará la aventura más ambiciosa de su carrera, algo que todavía es una incógnita visto el rendimiento de los italianos este año.

De momento, es tiempo de despedidas y de recordar lo vivido en los últimos dos años que han sido especialmente intensos y que han traído podios y grandes resultados para McLaren que ha encontrado en Sainz y Norris a una pareja de grandes pilotos que han peleado juntos por el bien del equipo dejándose la piel hasta la última carrera.

En esa última carrera en el circuito de Yas Marina, la escudería de Woking ha materializado el que era su gran objetivo, la tercera plaza en el Mundial de Constructores, conseguida gracias a los puntos de Carlos y Lando. Además, el español termina en sexta posición del mundial de pilotos, algo que parecía imposible hace tan solo un par de meses.

P3 in the 2020 Constructors’ World Championship.



Enjoy this one, team. #AbuDhabiGP pic.twitter.com/XaxG9RE6vW — McLaren (@McLarenF1) December 13, 2020

Así de contento se mostraba el de McLaren al final de la carrera: "Muy buen día para todo el equipo. Por mi parte darles la enhorabuena a todos, ha sido un año difícil, pero lo hemos sabido superar juntos". Se respira felicidad en el box del equipo inglés después de un año que ha sido realmente complicado para todos.

Lo que no ha sido tan emocionante ha sido la última prueba del presente campeonato: "La carrera en sí ha sido un poco aburrida, tensa, no sabíamos qué iba a pasar con los SafetyCar y demás, pero una pena que los medios no han funcionado como esperábamos, pero he tenido tanta degradación o más con los medios que con los blandos, ha sido una pena. Luego a partir de ahí he pasado a los dos Ferrari y ya me he puesto a controlar la carrera, a controlar los neumáticos y a traer el coche a casa que nos daba ese tercer puesto en el Mundial de Constructores. Creo que está todo el garaje un poco excitado".

Despedida de McLaren

Sin embargo, Carlos se queda obviamente con todo lo vivido en estos dos años y con el crecimiento que ha mostrado: "Creo que he madurado como piloto, he ido mejorando carrera a carrera, he encontrado un entorno que me apoyaba a tope, me ha sabido cuidar también como atleta y darme las mejores condiciones de trabajo que uno quiere tener para rendir a un nivel alto con la presión que tenemos los pilotos de Fórmula 1".

"Agradecer a todo el equipo, a Zack Brown, que fue el que confió en mí en su día, estos dos años increíbles. Una buena muestra de lo que ha sido el año son estas últimas seis o siete carreras que no nos hemos bajado de los siete primeros. En cuanto nos han dejado de pasar los problemas con los pit stops y con el motor no nos hemos bajado de los siete primeros. Estoy muy contento".

Por último, el piloto español habló sobre la investigación que estaba llevando a cabo dirección de carrera sobre su maniobra en el pit lane en la realización de su parada, aunque parecía no estar muy preocupado: "Yo creo que no debería haber problema, sobre todo porque no quería crear ninguna cola en el pit lane, si me hubiera puesto detrás de Norris hubiera creado un atasco que habría afectado a Red Bull y hubiera sido peor para todos. No he ido errático ni despacio, he hecho lo que tenía que hacer por el bien y la seguridad de todos y al final he entrado en el box justo cuando Norris se iba, así que ha ido perfecto".

Carlos no quiso irse sin mandar un mensaje de cara a la nueva temporada, la que supondrá su llegada al equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1. En McLaren deja un equipo que le ha arropado como una familia, pero el reto de Ferrari es mayúsculo: "Nos vemos el año que viene de rojo, que también hay ganas".

[Más información: La Fórmula 1 prueba su revolución en Abu Dhabi: llegan los cambios y las nuevas caras al Gran Circo]