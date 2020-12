Fernando Alonso, su regreso con el R25 y su mensaje a Lobato: "Mañana hago top 5"

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006, con Renault), que el año próximo retornará a la categoría reina con la escudería con la que festejó sus dos títulos, rodó este viernes en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, con el R25 con el que conquistó el primero de sus Mundiales.

El doble campeón mundial asturiano, que repetirá este sábado y el domingo, protagonizó este viernes una exhibición con el Renault con el que puso fin al reinado del alemán Michael Schumacher -siete veces campeón del mundo-, entre el primer y el segundo entrenamiento para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial 2020, que se disputa en la citada pista de los Emiratos Árabes.

Alonso, de 39 años, con 32 victorias en Fórmula 1 -las 32 que cuenta España a lo largo de toda su historia- también tiene previsto participar en el test de post-temporada que tendrá lugar en esta pista, de 5.554 metros, el próximo martes, 15 de diciembre.

Fernando Alonso y el R25.

ADVERTENCIA: si sientes nostalgia, no veas este vídeo. Y no se te ocurra escuchar a @alobatof1 y @crosaleny. pic.twitter.com/QvRgm3Jgb1 — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) December 11, 2020

Los aficionados a la Fórmula 1 y los seguidores del piloto asturiano no dejaron pasar desapercibido ese sonido tan nostálgico que emitían los monoplazas de aquel entonces. Y si en la ecuación entran los comentarios de Antonio Lobato, no hay fan al mundo del motor que no se remonte a la mejor etapa de Fernando Alonso a la Fórmula 1 justo ahora cuando está a punto de regresar al ruedo.

Lobato recordaba con emoción el año de Alonso con el R25 y aquellos años con una Fórmula 1 tan diferente a la actual. "Ese sonido es una de las grandes pérdidas que hemos tenido en la Fórmula 1", decía durante la retransmisión sobre el rugido de los entresijos del monoplaza.

"Detrás de este sonido, estos colores y detrás de este coche hay tantos recuerdos y tanta historia, que por un lado sentimos un poco de nostalgia y de pena. Fueron tan mágicos aquellos años...", reconocía el comentarista.

El mensaje de Alonso

Y tanto él como Cristóbal Rosaleny alucinaban con la forma de exprimir Alonso el R25. "Ha ido fuerte, eh", señalaban. Y Lobato quiso contar una 'maldad' tras mandarle un mensaje a Fernando tras rodar con el coche en Abu Dabi. "Tío, has ido a saco", le escribió Lobato y la respuesta de Alonso fue 'mágica': "Mañana hago top 5 con ese coche, sin ningún set-up".