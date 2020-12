Otro anillo para Lakers y un nuevo MVP para Antetokounmpo: las predicciones NBA en 2021

La temporada en la NBA está a punto de comenzar. La mayoría de los equipos encaran ya la recta final de la pretemporada y esperan a que sus estrellas se pongan a punto. De momento, aunque lo visto hasta ahora solo es un pequeño boceto de lo que podría ser la temporada, empiezan a quedar algunas conclusiones claras.

El hecho de que Los Ángeles Lakers no hayan perdido ni un solo partido durante la época de preparación señala claramente que no han perdido el hambre tras el anillo conquistado la pasada temporada en la 'burbuja' de Orlando. Además, tienen el deseo de poder elevar al cielo un nuevo trofeo en su propio pabellón, en su propia casa y, si pudiera ser, ante su gente, algo que este año con el efecto de la pandemia no han podido hacer.

Otra de las conclusiones que ha quedado clara en este inicio de campaña ha sido que, si algún rival esperaba por su bien que el mejor Kevin Durant nunca más volvería, se equivoca. El jugador de los Nets, que no pudo disputar ni un solo minuto de la pasada temporada debido a una rotura del tendón de Aquiles, ha regresado como un tiro y ya demuestra que, aunque todavía le falta rodaje, será sin duda una de las grandes estrellas del año al igual que lo era antes de su lesión.

Además, la pareja que forma con Kyrie Irving promete hacer las delicias de la afición del equipo de Brooklyn, ya que los dos jugadores se entienden a las mil maravillas y además están consiguiendo que la química del equipo sea buena, para garantizar un buen juego que les lleve lejos en la temporada. Habrá que esperar también para ver James Harden termina jugando en Nueva York o si finalmente toma otro camino.

Faltan todavía muchas cosas por pulir, así como el verdadero nivel de equipos como los Bucks de Antetokounmpo, el nivel que puede alcanzar un Doncic que ha empezado generando dudas sobre su estado de forma y cómo encajaran plantillas que han recibido algún refuerzo como los Denver Nuggets, Houston Rockets, Miami Heat, Minnesota Timberwolves y el resto de franquicias que se han movido en el mercado.

De momento, lo que sí se ha producido ya es la tradicional encuesta realizada por los General Manager de los diferentes equipos de la liga. El resultado ha sido de lo más común, ya que se esperan pocos cambios respecto a lo vivido la temporada pasada. Si acaso, lo más llamativo es la claridad con la que se repiten algunos resultados.

Para el 81% de los votantes, el equipo de LeBron James, Anthony Davis y Marc Gasol volverá a ser el campeón de la NBA, sumando su segundo anillo consecutivo. En segunda posición aparecen Los Ángeles Clippers de Kawhi Leonard, Paul George y Serge Ibaka. De esta forma, el 92% de los General Manager consideran que el anillo no saldrá de Los Ángeles. Los otros equipos que han sido citados en la votación han sido Miami Heat y Brooklyn Nets.

Además, Los Ángeles Lakers han sido elegidos como el equipo que mejor se ha reforzado hasta el momento en el mercado tras las incorporaciones de Marc Gasol, Montrezl Harrell, Dennis Schoder y Weslery Matthews. Estos fichajes se han unido a las renovaciones millonarias de LeBron James y Anthony Davis.

Votaciones individuales

En cuanto al premio de MVP de la temporada no hay sorpresas, al menos según lo visto, y vivido, en el curso pasado. El jugador más votado ha sido, una vez más, Giannis Antetokounmpo. El jugador de los Bucks, recientemente renovado, aspira a conseguir algo que nadie logra desde 1986 cuando Larry Bird sumó tres galardones consecutivos.

Quizás lo más llamativo es ver quien aparece en segunda posición. El exjugador del Real Madrid Luka Doncic se sitúa en segundo lugar con el 21% de los votos, supernado a la dupla Laker formada por James y Davis, que empatan a 18% en el último cajón del podio. Por detrás aparecen también Kevin Durant y Nikola Jokic. No hay grandes esperanzas en nombres como Kawhi Leonard, Stephen Curry, Kyrie Irving, Butler o James Harden.

Por su parte, tanto Luka como 'Anteto' son los dos jugadores elegidos por los General Manager para edificar una franquicia en torno a sus figuras. Los dos europeos comparten el 43% de los votos. El año pasado, el jugador de los Bucks sumaba el 86%, lo que da buena muestra del crecimiento del esloveno en tan solo un año. Respecto al mejor quinteto posible, sería el formado por Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic. La polivalencia de Doncic le hace aparecer tercer en las votaciones de mejor base y mejor escolta, mientras que LeBron aparece en las puntuaciones a mejor base, mejor alero y mejor ala-pívot.

Por último, el mejor movimiento de los producidos hasta la fecha es el fichaje de Chris Paul por los Phoenix Suns, lo que provocó la salida de Ricky Rubio, primero a los Thunder y después a los Minnesota Timberwolves. El fichaje más infravalorado es el de Serge Ibaka por los Clippers y el gran candidato al Rookie del Año es LaMelo Ball.

