La voz discordante de Renault: "Será complicado para Fernando Alonso habituarse al coche"

El regreso de Fernando Alonso ha despertado un gran revuelo en toda la Fórmula 1. Sin embargo, donde más ha sorprendido o donde más euforia ha generado ha sido precisamente dentro del equipo Renault. A pesar de que eran conscientes de que regresaba a casa un piloto de gran talento y con dos títulos mundiales, no esperaban ni mucho menos una adaptación tan rápida y unos resultados tan inmediatos como los obtenidos en los tests de Abu Dhabi.

La realidad es que lo de Alonso ha sido meteórico, por ello, para la gente de Renault ha sido casi imposible no emocionarse, incluso después de los buenos resultados que habían dejado Ricciardo y Ocon en la recta final del campeonato consiguiendo tres podios. No obstante, lo de Fernando ha sido especial, porque parece no haber notado en absoluto su ausencia de más de dos años del 'Gran Circo'.

Sin embargo, no todo son sonrisas dentro del equipo Renault, ya que hay alguna voz discordante. Una de ellas es Marcin Budkowski, director ejecutivo de Renault DP World F1 Team desde el año 2018. Para Marcin, el resultado de Alonso también ha sido muy positivo, pero considera que tendrá muy difícil adaptarse al coche después de dos años sin competir y con la reducida pretemporada que harán los pilotos de Fórmula 1 de cara al 2021.

Fernando Alonso rodando en Abu Dhabi Jose Nieto

"Creo que se tiene que tener en cuenta la desventaja en la que partirá respecto al resto de pilotos de la parrilla, considerando que no corre en Fórmula 1 desde hace dos años". Así lo confiesa en declaraciones para el medio especializado Motorsport. Para Budkowski, lo conseguido por Fernando es muy bueno, pero cree que hay que tener cierta calma ya que tarde o temprano, cuando se mida ante pilotos que han estado en activo este tiempo en Fórmula 1, se puede notar esa falta de práctica con el monoplaza.

Además, valora el salto que van a dar otro pilotos como Sainz o Ricciardo, que cambiarán de equipos, pero sin haber dejado de pilotar ni un solo día: "Puedo entender que para Carlos o Daniel el reto de la próxima temporada con un nuevo equipo será complicado, debido a que tendrán que aprender un nuevo método de trabajo y tendrán que relacionarse con ingenieros desconocidos, pero en el caso de Fernando será diferente considerando su ausencia prolongada".

El plan con Alonso

Debido a esa falta de conducción y a los cambios que han experimentado los monoplazas en estas temporadas en las que Alonso ha estado fuera, en la escudería francesa decidieron hacerle un plan a su medida que pasara por sumar horas al volante con un coche que le resultara más familiar: "Por esa razón hemos preparado un programa de test amplio al volante del coche de 2018. Queremos que recupere ritmo, que recupere la condición física y todo lo que necesita".

Fernando Alonso, en el RS18 de Renault durante los test de Abu Dhabi Twitter (@RenaultF1Team)

Para el antiguo responsable del Departamento Técnico de la Fórmula 1, la adaptación de Alonso será muy complicada y por ello quiere desmarcarse de la euforia general que reina en el equipo galo: "Será complicado para Fernando habituarse al coche en apenas un día y medio de test. Esto vale para la mayor parte de los pilotos, pero de un modo particular para él viendo su ausencia de la Fórmula 1 los dos últimos años".

