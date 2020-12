Koeman, muy crítico con el Barça: "No hemos estado bien, he visto al equipo con muchas dudas"

El FC Barcelona sigue dejando una imagen espantosa en casi todos sus partidos. Los de Ronald Koeman alternan buenos resultados con malos partidos, pero la línea que se repite es la de un equipo perdido, que no sabe a lo que juega y que pasa dificultades para sacar los partidos adelante. Eso, cuando lo consigue, algo que no sucedió ante el Valencia. El equipo culé no pudo pasar del empate a dos en un partido en el que incluso pudo perder después de remontar.

El conjunto azulgrana tuvo un partido muy similar al vivido ante el Levante o ante la Real Sociedad en jornadas atrás. Fases realmente malas con el rival teniendo ocasiones claras y que al final, terminan costando un disgusto al Barça. Esta vez no apareció Leo Messi con la contundencia necesaria y el Barça sumó un nuevo empate y perdió dos puntos más.

Los de Ronald Koeman consiguieron remontar el gol inicial del Valencia gracias a los tantos de Messi, tras fallar un penalti, y de Araujo, pero volvieron a sufrir en defensa hasta que encajaron el empate. El técnico holandés no se marchó nada contento con el partido de su equipo y admitió que vio muchas dudas en los suyos.

Mal partido

"Hicimos lo más difícil que es remontar el gol en contra y marcar dos goles, pero luego fallamos en la concentración. Hemos perdido muchos balones en espacios muy grandes. No hemos controlado el partido defensivamente en muchas fases del partido".

Messi dirigiendo el balón en el Barça - Valencia La Liga La Liga

Problemas del equipo

"El Valencia ha defendido bien, con mucha gente atrás. Es verdad que no hemos tenido muchas ocasiones y que hemos jugado de manera muy irregular. Me preocupa más que mis jugadores han de saber qué necesita el partido en cada momento. El Valencia nos estaba creando mucho peligro y estábamos jugando uno contra uno contra sus delanteros".

"Hay momentos donde no es tan importante jugar bien como saber llevar el partido al final".

Un paso atrás

"En actitud seguro que no. No hemos estado bien durante todo el partido y perdimos el control. He visto el equipo con dudas, eso sí".

Demasiada irregularidad

"Con la edad de muchos jugadores también es normal que haya irregularidad en el campo. Se necesita tiempo para que los jóvenes maduren".

Pedri en el gol de Maxi Gómez EFE

Problemas a balón parado

"El Valencia tiene jugadores muy altos para jugar a balón parado. Es evidente que no se puede dejar solo, hay que estar al menos encima. Somos más pequeños y tenemos problemas en ese tipo de jugadas".

Araujo, lo positivo

"Para un defensa también es muy importante marcar. Ha trabajado bien y ha jugado bien, pero su gol no ha servido para llevarnos los tres puntos".

De Jong y Busquets

"Frenkie tuvo unas molestias en el entrenamiento del viernes y era un riesgo que jugara los noventa minutos. Le hemos puesto en el descanso por Busquets porque buscábamos algo diferente, pero no porque Busquets estuviera mal".

No se rinde

"Todavía no nos hemos despedido de LaLiga. Estamos a bastantes puntos, pero todavía quedan muchos por disputar. La clasificación puede dar un vuelco en dos meses. Hay que luchar e intentar recuperar los puntos".

[Más información: Hernández Hernández la lía en el Barça-Valencia pese al VAR: así fue la polémica con Gayà]