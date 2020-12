Koeman, sobre la jugada de Ramos: "Si preguntas a 10 personas si es penalti, 9 te dicen que sí"

El fútbol no se detiene y una nueva jornada de liga ya está a la vuelta de la esquina, ya que se disputarán entre semana más compromisos del campeonato nacional. El FC Barcelona jugará este martes frente al Real Valladolid de Sergio González que viene de rascar un positivo punto frente al Sevilla tras una buena segunda mitad en el Sánchez-Pizjuán.

Por su parte, el Barça también empató en la última jornada ante el Valencia en un partido que dejó muy preocupado a Ronald Koeman. El técnico holandés admitió haber visto a sus jugadores con muchas dudas y sin saber afrontar los tiempos de un encuentro en el que comenzaron perdiendo, dieron la vuelta al electrónico, pero en el que terminaron cediendo el empate.

Ronald Koeman no solo tuvo tiempo para hablar de su propio equipo, sino que también lo hizo sobre la jugada polémica del Eibar - Real Madrid, la mano dentro del área de Sergio Ramos tras el cabezazo de Muto. La acción del central blanco ha sido muy comentada, aunque de nada hubiera servido el tanto del penalti, en caso de haber sido gol, para evitar el contundente triunfo de los blancos en Ipurua. Así ha respondido Koeman a los medios de comunicación.

Koeman durante el partido del Barça con el Valencia EFE

Los problemas del equipo

"Necesitamos estar mejor con balón y también sin él. Y sobre todo, un juego más regular. Nos falta gente en ciertas posiciones. En el Barça hay que ganar, luchar por títulos, por eso es una situación complicada: estamos con gente joven y necesitamos tiempo".

Diferentes sistemas

"Podemos jugar con diferentes sistemas. Puedes jugar con tres, con dos pivotes, un pivote... depende del rival, del momento del partido. Hoy en día el sistema no es fijo, hay muchos movimientos de los jugadores en un mismo sistema".

La situación de Messi

"No hace falta que Leo haga una entrevista para decir que está con ganas porque se lo veo cada día. Un jugador tan ganador como él, no ganar todos los partidos... le cuesta, claro".

"No sé si las palabras de Messi afectan positivamente, la plantilla está muy unida, trabajando pero descontenta con los resultados. La mejor vitamina es ganar. Leo está integrado, trabajando para mejorar, como todos".

Messi dirigiendo el balón en el Barça - Valencia La Liga La Liga

Araujo, Dembélé y Lenglet

"Araujo es un chico valiente, que sabe que tiene que mejorar muchas cosas pero que tiene un gran futuro por delante".

"Dembélé hizo ayer una parte de entrenamiento con los suplentes, pero necesita más entrenamientos para poder convocarlo. El 29 de diciembre contra el Eibar sí estará".

"¿Lenglet? Los jugadores tienen que rotar, no es fácil aguantar tantos partidos".

Planificación deportiva

"Hablo con Ramón Planes sobre el área deportiva, con nadie más. Hay que esperar a ver quién es el nuevo presidente, ahora me toca dirigir al equipo, no tenemos mucho tiempo para hablar más".

Malos resultados

"Cada partido que no ganamos es un paso atrás. Todavía pienso que hay muchos partidos por delante. El problema no es empatar en casa contra el Valencia, el problema es que hemos perdido mucho fuera de casa. No podemos fallar porque ya lo hemos hecho, y eso es una presión para el equipo".

Peligro a balón parado

"Hay equipos que trabajan muy bien el balón parado. El otro día, ante el Valencia, alguien falla en su marcaje, Araujo no estaba bien colocado... tenemos que mejorar, tener más concentración. A veces también nos falta gente más alta para defender".

La polémica de Ramos

"No entiendo el criterio del VAR. Lo dije en el partido del Madrid, hay cosas que no se pueden entender. Si preguntas a 10 personas si lo de ayer es penalti, nueve dicen que sí. Pero el árbitro decidió no pitar. Ya sabemos...".

El VAR analizó una posible mano de Sergio Ramos en el área del Real Madrid

"Cada uno tiene derecho para opinar: para mi, lo de ayer, es penalti. Pero el árbitro y su equipo decidieron lo contrario. No es fácil tomar decisiones, pero si me preguntan a mí, digo que es penalti".

"En el fútbol, a veces no se entiende por qué a veces es penalti y otras no. No hay una sola razón, un solo motivo para decidir si es o no es penalti. Un día es, otro día parece que no. Es complicado incluso para los árbitros".

Respuesta a Florentino

"No hay que contestar a lo que dijo Florentino. Todos tenemos derecho para opinar sobre diferentes temas.

[Más información: Zidane: "Si el árbitro no pitó penalti por mano de Sergio Ramos es porque no había nada"]