Zidane: "Si el árbitro no pitó penalti por mano de Sergio Ramos es porque no había nada"

El Real Madrid suma tres nuevos puntos a su casillero después de la victoria contra el Eibar. En Ipurua, blancos y armeros cerraron la jornada 14 de La Liga y lo hicieron dando un gran espectáculo de ocasiones, paradas y goles. Por parte del conjunto merengue marcaron Benzema, Modric y Lucas Vázquez; mientras que fue Kike García el autor del único tanto del equipo vasco.

Sobre todo ello ha hablado Zidane en rueda de prensa. El técnico francés no ha querido meterse en polémicas y ha regateado las preguntas sobre el posible penalti de Sergio Ramos y las quejas sobre los arbitrajes en contra. El colegiado del encuentro no acabó señalando esa presunta mano y Zizou ha asegurado que no vio "la jugada".

Además, también se ha referido a la figura de Karim Benzema, quien volvió a marcar y sumó a su brillante actuación una gran asistencia para Luka Modric. "Es determinante porque lo que está haciendo lo está haciendo fenomenal. Pero no solo a nivel de los goles. Karim no es solo gol, siento repetirme, pero Karim es juego, es calidad. Es importantísimo para nosotros", ha asegurado.

Mano de Sergio Ramos

"No vi la jugada, pero al final pita el árbitro. El árbitro tiene que saber hacer las cosas y yo, como siempre, no me meto con los árbitros. Si ha decidido no pitar nada es porque no había nada para él ahí".

Benzema, determinante

"Es determinante porque lo que está haciendo lo está haciendo fenomenal. Pero no solo a nivel de los goles. Karim no es solo gol, siento repetirme, pero Karim es juego, es calidad. Es importantísimo para nosotros. Claro que cuando mete mucho mejor, pero él es importante para nuestro equipo en todo. Hoy hay que destacar el trabajo de todos, hoy ha sido un partidazo, también ha hecho un gran partido el Eibar, ha tenido un momento fuerte y bueno. Nosotros hemos tenido complicaciones en algún momento, pero creo que es una victoria merecida".

¿Preocupado por los momentos de desconexión?

"No estoy preocupado. Esto se llama fútbol. El otro día contra el Athletic, hoy contra el Eibar... los jugadores no bajan los brazos y hoy sufrimos, pero esto forma parte del fútbol. Estamos contentos por nuestra victoria. Ganamos y bien, pero mañana ya pensaremos en nuestro próximo partido".

Injusticias contra el Real Madrid

"No lo sé. Lo más importante para nosotros es saber que todos los partidos que jugamos van a ser complicados por muchas razones. Nosotros tenemos que estar al 200 por cien o más, no podemos relajarnos. De esto estoy convencido. Pero hay que pensar en positivo. Yo no me meto si están contra nosotros. Nosotros seguimos con nuestro camino y seguir hasta el final".

Rotaciones

"Cambios va a haber. Eso seguro. Estamos ante una temporada muy difícil, pero lo importante es que los jugadores estén, estén bien y yo voy a contar con todos llegado el momento. En los últimos partidos no hemos hecho muchos cambios. De momento es puntual, pero tenemos que seguir todos juntos".

