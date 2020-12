Carvajal, tras ganar al Eibar: "Sacar victorias como esta nos ayuda a estar arriba en LaLiga"

El Real Madrid sacó los tres puntos de su visita al siempre complicado Municipal de Ipurua. Los blancos comenzaron a velocidad de crucero, con un Modric y un Benzema estelares, pero los de Mendilibar no se amilanaron y supieron esperar su momento para presionar a los blancos, sobre todo tras marcar el 1-2 de Kike García.

El líneas generales, el partido fue muy bueno, vibrante, con ocasiones y mucho ritmo por parte de ambos equipos que salieron a tumba abierta desde el principio. Los de Zidane bordaron el fútbol en una primera media hora para el recuerdo, seguramente lo mejor de toda la temporada en cuanto a calidad futbolística.

Las combinaciones y la velocidad con la que se llegaba arriba era endiablada. Benzema aparecía por todo el frente del ataque y se hacía letal cuando se encontraba cerca de la portería de Dimitrovich. El francés hizo el primero tras un precioso pase de Rodrygo. Además, sirvió el 0-2 a Modric tras un recorte maravilloso en la línea de fondo y a punto estuvo de hacer el tercero con un remate de cabeza que quiso apurar demasiado y se terminó yendo cerca del poste.

Luka Modric controla y pasa un balón al borde de la línea de banda LALIGA

Sin embargo, el Eibar, que supo sufrir el vendaval inicial del conjunto madridista, espero hasta que el arreón de los blancos decayó y pudo plantear su partido, presiendo arriba a los blancos e incomodándoles en la salida de balón. A pesar de que los de Zidane querían jugar, no lo tuvieron tan sencillo como al principio. Así lo reconocía Carvajal tras el partido: "El Eibar nos ha presionado muy bien y no hemos estado a gusto". Sin embargo, destacó el gran papel de los atacantes blancos: "Cuando los de arriba están tocados por la varita el equipo lo nota".

Tras el encuentro, Carvajal analizó así el choque y la importancia de la victoria: "Sacar victorias como esta nos ayuda a estar arriba en LaLiga. Nos tocan partidos muy importantes en los que sumar de tres en tres para recortar distancias". Lo cierto es que cada victoria del Real Madrid vale oro, ya que son fundamentales para seguir la estela del Atlético de Madrid y no perder aliento en la lucha por el título. Los blancos, a pesar de tener un partido menos que la Real Sociedad, ya les han dado caza en la tabla.

La jugada de Ramos

El lateral del Real Madrid también habló sobre la polémica jugada en la que Sergio Ramos rechazó un remate con el brazo dentro del área. Ni el colegiado ni el VAR consideraron la acción como penalti, ya que el central del Real Madrid hace lo que puede por caer, pero sin tiempo para reaccionar en la jugada, ve como el balón le termina impactando en el brazo tras el remate del jugador eibarrés.

El VAR analizó una posible mano de Sergio Ramos en el área del Real Madrid

"No he visto la jugada de Sergio Ramos, me pilla al otro lado. Nosotros no lo tenemos claro con las manos, con el criterio. Me acuerdo de la jugada de Nacho contra el Alavés que le pega en el brazo que sí la pitan y de la de Vincius contra el Athletic que es una mano en un autopase a Capa y no la pitan. Se debería revisar el criterio tanto a favor como en contra. Cada uno mira para su lado, pero no lo tenemos claro".

[Más información: El Real Madrid continúa con velocidad de crucero en Liga con los 'jóvenes' Benzema y Modric]