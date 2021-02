Mar Torres ficha por la agencia de representación de los rostros de 'Sálvame' y los famosos televisivos

Hace tres meses Mar Torres (22 años) sorprendió a la audiencia de Sálvame concediendo una breve pero significativa entrevista a sus reporteros en plena calle. A la exnovia de Froilán (22) se la percibía emocionada, nerviosa e ilusionada por estar ante las cámaras de uno de los programas más visto de la parrilla española.

Era noviembre de 2020 cuando la joven demostró su interés por la pequeña pantalla, y ya entonces dio pistas sobre su deseo de alcanzar la fama mediática: "Se puede decir que podría ser concursante en un reality pero no se sabe. Todo el mundo me tacha como una niña de papá pero no soy ninguna niña de papá. Me puedo tirar de un helicóptero o cualquier cosa".

Ahora esas palabras cobran una gran relevancia ya que el nombre de Mar Torres suena con fuerza para participar en la próxima edición de Supervivientes. Sin embargo, a falta de la confirmación de este fichaje, lo que sí ha hecho y firmado la influencer es un contrato con una agencia de representantes muy reconocida.

La heredera de los dueños de El Pozo Alimentación ha puesto su rúbrica a favor de los profesionales de Pop Management. Este equipo de representantes trabaja con rostros tan importantes de la televisión como el mismísimo Jorge Javier Vázquez (50), Carlota Corredera (46), Lydia Lozano (60), Alessandro Lequio (60), Bárbara Rey (71), Carmen Lomana (72), Christian Gálvez (40), Anabel Pantoja (34), Mariló Montero (55) o Vicky Martín Berrocal (47) entre otros muchos.

La empresa también trabaja con influencers, pero realmente están centrados en la gestión profesional de los rostros de la televisión, la publicidad y el cine. Es por ello, que en su cartera de clientes también destacan muchos actores y actrices.

Con esta decisión, Mar se muestra decidido a dar el salto definitivo en su estatus de personaje mediático. Las redes sociales no parecen ser suficientes para su objetivo y por ello ha pedido ayuda a los representantes más curtidos en el engranaje televisivo para que impulsen su carrera en la pequeña pantalla.

Su "fracaso" como influencer

"He visto muchos fracasos de gente de mi edad en televisión. Gente que deja los estudios por la tele y yo no quiero que eso me pase. Lo que va por delante son mis estudios. Quiero terminarlos", explicaba Mar Torres-Fontes Fuertes el pasado otoño justo antes de examinarse de su última asignatura de Marketing.

La murciana ha acabado la carrera y el máster pero se ilusionó con hacerse un hueco en el complicado mundo de las redes sociales. Sin embargo, apenas un año después de proponerse triunfar como influencer, se percató de sus errores: "He fracasado como influencer, lo reconozco", decía dirigiéndose a sus seguidores en tono de humor.

Actualmente acumula más de 44.400 followers en Instagram, red social en la que comparte selfies e instantáneas de sesiones de fotos profesionales en la que ella es la única protagonista. En sus estampas suele lucir atuendos de marca, elegantes, en tendencia y posa rodeada de entornos idílicos, en restaurantes de lujo, terrazas de ensueño o en resorts marbellís disfrutando del sol.

Tras ser consciente de su mala experiencia como influencer, Torres se ha dejado cautivar por la magia de la televisión y el mundo del espectáculo mediático. Fue en verano cuando intervino por primera vez en Sálvame para negar la relación entre su ex, Froilán, y Miriam Saavedra (27).

El nombre de Mar saltó a la prensa rosa por su noviazgo con el nieto mayor del rey emérito, al que conoce desde la adolescencia temprana, pues coincidieron en el internado. Pero la vida de la joven siempre ha sido bastante acomodado debido a que pertenece a una de las familias más poderosas de España, ya que son los dueños de la empresa cárnica El Pozo.

