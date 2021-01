Carlota Corredera se rompe al recordar la muerte de su padre y de su hermano pequeño

La presentadora Carlota Corredera (46 años) ha sido la última invitada en el programa Volverte a ver de Carlos Sobera (60) en Telecinco. En una sincera conversación con el conductor del formato de los viernes de Mediaset España, la escritora y autora de Hablemos de nosotras ha contado qué hay tras su figura televisiva.

"Carlota es una niña de 46 años que creció absolutamente feliz en el barrio de Las Traviesas de Vigo. Mis padres eran una pareja maravillosa que se quisieron y se siguen queriendo a pesar de que mi padre falleció hace 26 años", comenzaba relatando la gallega.

Sobre su progenitor comentó, entre otras cosas, que era su ejemplo a seguir en la vida. "Mi padre era una persona muy honesta y muy comprometida. Para mí es mi ejemplo absoluto y mi referente. Cuando él faltó estuvimos muy a la deriva. Él eligió bien a su compañera y mi madre eligió bien a su compañero. Tengo unos padres excepcionales, pero la que se quedó aquí y la que nos sacó adelante fue mi madre", recordaba emocionada.

Carlota Corredera en el programa 'Volverte a ver' de Telecinco.

Carlota Corredera admitió que la mayoría de personas que salen en televisión siempre reservan algo de sí mismos por autoprotección, pero en su caso no hay mucha diferencia entre la Carlota pública y la Carlota de casa. Su infancia fue feliz, pero su vida está marcada por la muerte de su padre, que murió de cáncer, y el fallecimiento de su hermano pequeño, que se marchó tan sólo un año después de su progenitor a la edad de 18 años.

"Durante mucho tiempo yo a mi hermano no lo nombraba. Llegué a Madrid con 23 años, me reinventé y no tenía que dar explicaciones a nadie de dónde venía ni quién era mi familia o qué nos había pasado. En Vigo y Santiago había un estigma porque todos sabían que en un año habíamos tenido dos golpes tan duros... El fallecimiento de mi hermano, con 18 años, es algo de lo que hoy puedo hablar, pero durante mucho tiempo no podía verbalizarlo porque me faltaba el aire", reveló Carlota con la voz algo quebrada. "Éramos cinco y pasamos a ser tres. No hace falta entrar en detalles para imaginar la bajada a los infiernos que vivimos en mi casa", continuaba.

Carlota Corredera y Carlos Sobera, en 'Volverte a ver'. Mediaset

Carlota Corredera lanzó también un mensaje de esperanza, un mensaje con el que quería dejar patente que ante la adversidad "hay que seguir adelante". Una lección que aprendió de su madre, su "diosa": "Mi madre es una mujer que ni en sus peores pesadillas pudo imaginar los escenarios que le deparaba la vida. Pero después de la muerte de mi hermano, mi madre, destrozada, se puso de pie, levantó la persiana y dijo que teníamos que seguir viviendo. Es duro, pero ella, con 44 años se quedó viuda y nos sacó adelante con esfuerzo y amor. Lo que soy se lo debo a ella".

