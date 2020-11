12 de 12

"Me gustaría que Mila dijera lo que yo dije después de que ella hablase con mi madre públicamente para que la gente entienda un poco más. Señores yo no soy el malo de esta película lamentable.

Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida", escribe el DJ junto a esta foto. A lo que Mila contesta: "Sé que te van a entender un poco más. A mi, me ha pasado. Gracias por dejarme hacer mi trabajo con tanta generosidad", en referencia a la entrevista que se ha publicado este miércoles en 'Lecturas'.