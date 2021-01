El reencuentro de 'Física y química', un éxito entre críticas variopintas y polémicas

Física o Química: El reencuentro se ha convertido en uno de los estrenos televisivos más comentados de la Navidad. Una miniserie de dos episodios en los que los personajes de aquel fenómeno televisivo para adolescentes se reencuentran casi una década después de haber cerrado la serie.

En la ficción se narraban las aventuras que tenían lugar en el instituto Zurbarán y se emitieron en Antena 3 entre febrero de 2008 y junio de 2011. Siete temporadas en tres años y medio de emisión que no estuvieron exentas de polémica. Las drogas y el sexo en todas sus variantes escandalizaron a muchos. La serie, que estaba dirigida a un público adolescente y generalista, rompió muchos tópicos y llegó incluso a tener problemas de censura en Italia.

Los protagonistas de la serie en este reencuentro se reúnen con motivo de la boda de Yoli- interpretada por Andrea Duro (29 años)- cuyas andanzas en la serie original ocuparon gran parte de las tramas principales. Sin embargo, este reencuentro no ha sido unánime en cuento a la crítica especializada. Por un lado, algunos alaban que se recree en los aspectos nostálgicos. Otros, como Borja Terán (39) no se han mostrado tan positivos. "FoQ tenía un punto de vista subversivo, esto es un Frankenstein nostálgico para contentar a fans de forma muy conservadora en realidad", escribía en Twitter.

Ausencias polémicas

Como todo lo que rodeó a la serie original, este reencuentro también está rodeado de polémica. Sobre todo por las quejas de uno de sus creadores, Carlos Montero, que se ha sentido ninguneado por la cadena.

Mola que algo que creé hace once años (FOQ) colpase la web de A3 (así será de buena...) con los dos nuevos capítulos. Lo que ya mola menos es que me hayan obviado hasta en los títulos de crédito (sin mí nada existiría) Pero allá ellos. — carlos montero (@tremendoaveces) December 27, 2020

"Mola que algo que creé hace once años (FOQ) colapse la web de A3 (así será de buena...) con los dos nuevos capítulos. Lo que ya mola menos es que me hayan obviado hasta en los títulos de crédito (sin mí nada existiría) Pero allá ellos", escribía en su perfil de Twitter.

"Netflix me respeta y se ve que Antena 3 no. Creo que a ellos le han preguntado y han hablado de mi contrato actual con Netflix, pero yo no he hablado con nadie de mi contrato y ellos no saben qué contrato tiene. Netflix no me hubiera impedido que yo volviera a Física o química para hacer dos capítulos", comentó Montero en la presentación de su nueva serie para Neflix El desorden que dejas después de su gran éxito con Élite.

No es la única ausencia polémica en este reencuento. Tampoco aparece Úrsula Corberó (31), quien dio vida a Ruth en la ficción y que se convirtió en uno de los personajes principales de la serie."Hoy se emite FoQ: El Reencuentro. Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis", escribió en su perfil de Instagram la actriz.

Precisamente, Corberó fue la protagonista de una de las grandes polémicas que han acompañado la serie. "Follábamos todos con todos y nadie se enfadaba", declaró la actriz a la página web AISGE (Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión) en enero de 2016.

"Fueron cuatro años de mucha eclosión hormonal: diez jóvenes guapos con trabajo, dinero y fama, imagínese... Los fines de semana alquilábamos una casa en Segovia y Javi Calvo se disfrazaba de botones y nos escribía historias de miedo", añadía.

El propio Javier Calvo (29), Fer en la serie, confirmó lo que contaba Corberó. "Tenía que salir a la luz tarde o temprano. Todo cierto. No hubo orgías en FoQ. Hubo adolescentes y muchos líos. Mucho amor. ¡Todos con todos!", contó el actor en Twitter.

Sin embargo, Angy Fernández (29) pareció molestarse y desde la misma red social escribió indignada "en FoQ trabajamos mucho. Está sacado de contexto. No metáis a todos en el saco". Un mensaje que retuiteó Andrea Duro.

Ahora, Corberó parece borrada del reencuentro de una serie que la convirtió a ella, como a sus compañeros, en una intérprete reconocida sin una explicación oficial para la desaparición de un personaje fundamental en las tramas de Física o Química.

