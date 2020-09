Habla la creadora de los pendientes temáticos de Carlota Corredera

Carlota Corredera (46 años) ha sido la cara visible de la renovada versión de Hormigas blancas que Telecinco ha emitido este verano con gran éxito de audiencia. Siete programas que han repasado obra y milagro de importantísimas personalidades españolas que han marcado el devenir de la cultura, el arte, la música, el cine y la televisión de nuestro país.

Ana Obregón (65), Miguel Bosé (64), Bibiana Fernández (66), Julio Iglesias (76), Lola Flores, Rocío Jurado y el rey Juan Carlos (82) han sido los protagonistas del formato producido por La Fábrica de la Tele para la cadena grande de Mediaset. Aunque desde un punto de vista más visual y estético, y siempre con un guiño vinculado al programa, los complementos de moda lucidos por su presentadora también han copado gran parte del interés del público.

Para capitanear Hormigas blancas, Carlota Corredera ha utilizado unos pendientes temáticos y personalizados de la firma Lamary Shop. Si el documental giraba en torno a Bibiana Fernández, Corredera llevaba unos poderosos pendientes de un tacón por el papel que la actriz desempeñó en Tacones lejanos de Pedro Almódovar (70). Si ese domingo tocaba abordar la vida de Julio Iglesias, Carlota lucía unos pendientes chandelier con la palabra Hey, como tributo a una de sus canciones más famosas.

JALEOS ha contactado con María, fundadora y directora creativa de la marca, para conocer cómo surgió esta colaboración y qué impacto positivo ha tenido la presencia de sus creaciones en un programa de máxima audiencia como el que ha presentado la gallega en los domingos de este extraño verano.

María, ¿cómo surgió la colaboración?

La verdad es que no es la primera vez que colaboro con Carlota Corredera porque tengo trato con su estilista, Antonio Núñez, y ya hemos hecho otras colaboraciones personalizadas aunque no con tanta repercusión como esta de Hormigas blancas. El año pasado, cuando Isabel Pantoja salió de Supervivientes, hicimos unos pendientes que decían "la leña arde", en relación a su canción Se me enamora el alma. Cuando surgió Hormigas blancas, Antonio me propuso personalizar los pendientes teniendo como referencia la temática concreta del programa. Yo acepté la propuesta y la hemos hecho en función del personaje... Por ejemplo, para Bibiana Fernández, hicimos el zapato de Tacones lejanos o para Julio Iglesias, la palabra Hey.

¿Están disponibles en su web?

Por el momento no todos. Los de Rocío Jurado sí están disponibles. Ten en cuenta que no todos son tan comerciales.

¿Nota impacto en sus redes y sus ventas cuando trabaja con Carlota Corredera?

Sí. Con ella hemos tenido mucha suerte. No con todos los modelos, porque depende, pero con Rocío Jurado y Lola Flores, por ejemplo, sí. Rocío Jurado es un personaje que gusta a muchísima gente. Lola, también... Además, en general, son complementos que están vinculados al feminismo, al empoderamiento de la mujer... justo como el libro de Carlota, Hablemos de nosotras.

"Para mujeres fuertes, valientes, empoderadas y con ganas de comerse el mundo. Por supuesto, que les encanten los pendientes divertidos y diferentes. Personas carismáticas y con actitud, capaces de llevar accesorios llamativos y originales porque su personalidad se lo permite. Lamary no entiende de estilos, sino de actitudes", reza en la web de Lamary Shop en el apartado 'Sobre nosotros'.

Y añade a este diario: "Creo que con todo lo que estamos viviendo con la violencia machista tenemos que seguir luchando para crear un mundo en igualdad. A través de muchos de mis pendientes, no todos, lógicamente, intento plasmar eso. Me inspiro en mujeres cercanas a mí que están en esta misma lucha".

¿Hay futuros proyectos?

Hay algunos, sí. He colaborado con Nuria Marín, que este verano ha presentado con Carlota Corredera. Hemos hecho muchas colaboraciones, aunque con la que más repercusión hemos tenido ha sido con Carlota: por ella, por sus programas en prime time... Ahora también hemos colaborado en una película que se llama Contando ovejas. No puedo anticipar nada, pero saldrá en Netflix a finales de este año, principios del que viene. En la última edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid pusimos los complementos al desfile de Eduardo Navarrete y también hemos colaborado con la Terremoto de Alcorcón.

[Más información: Carlota Corredera habla sobre la vuelta de Paz Padilla a 'Sálvame' tras la muerte de su marido]