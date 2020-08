La brutal pelea entre Carlota Corredera y Gema López en 'Sálvame'

Carlota Corredera (46 años) y Gema López (48) protagonizaron este lunes en Sálvame el encontronazo más fuerte que haya habido jamás entre ellas. La presentadora y la periodista manifestaban posturas muy distintas respecto a uno de los grandes temas de la semana pasada: la supuesta participación de María Teresa Campos (79), Terelu (54) y Carmen Borrego (53) en una película de Santiago Segura (55) donde las tres serían protagonistas.

Laura Fa (46) confirmaba con un titular muy claro que Santiago Segura preparaba una película para Las Campos cuyos roles serían representar a dos prostitutas, en el caso de las hermanas, y a una madame en el caso de la veterana comunicadora. La noticia solo fue desmentida por las propias Carmen y Terelu sino que además, este fin de semana en Viva la vida, el director de cine se sorprendía y apuntaba lo siguiente: "La noticia me parece simpática, yo adoro a Las Campos. Podría ser una noticia que está bien, pero es surrealista. Yo no sé Laura Fa qué drogas consume, porque eso no ha pasado. Qué le costaba a esa señora llamar a los interesados y que le contáramos qué había de cierto en ello".

Con la pelota en el tejado de Laura Fa, era el momento de defender su información y la catalana afirmaba que fue la propia Carmen Borrego la que contó en una cena que ya había el proyecto de película para ella, su hermana y su madre donde la cabeza pensante del asunto era Segura.

Carlota Corredera reprochaba a Fa el haber dado mal la información al no aclarar quién era su fuente, algo sobre lo que Gema López discrepaba, apuntando que en Sálvame no solo no dan la fuente jamás sino que además se hacen programas sobre topos y especulaciones que pueden llegar a durar meses. "Estás muy equivocada y tirando a tu propio programa", continuaba Corredera mientras que la colaboradora insistía en que no era cuestión de su programa sino que "en todos los medios se trabaja así".

"¿Crees que yo pongo a Carmen Borrego por delante de Laura?", preguntaba Corredera. "Lo acabas de hacer", contestaba, tajante, Gema. Carlota se sentía en la necesidad de dar la cara por el formato en el que ella misma puso el primer ladrillo hace ya más de 11 años. "¡Lo siento, pero no! Te puedo asegurar que sé perfectamente lo que son los titulares, los cebos, el humo, cómo se exagera y lo que vendemos. Sé cuál es el juego de este programa porque este programa lo arranqué yo con Raúl Prieto". En ese momento, Gema concluía con un "¡me estás manipulando!".

