Toñi Moreno y Torito recuerdan su peor experiencia profesional con Miguel Bosé

Miguel Bosé (64 años) está en el centro de la polémica por sus teorías conspiratorias sobre la pandemia que está afectando al planeta. El cantante, que estos meses se ha hecho eco de todo tipo de críticas contra las medidas adoptadas por los gobiernos, ha animado este fin de semana a sus seguidores a acudir a una manifestación contra las mascarillas en la que, para sorpresa de muchos, finalmente él no hizo acto de presencia.

La controversia ha hecho que muchas figuras públicas como la actriz Sara Sálamo (28) o el cantante Luis Cepeda (30) se hayan pronunciado contra el artista. Esto es lo que ha hecho también Torito (43), el popular colaborador de Viva la vida, que este lunes ha criticado a Miguel Bosé y ha revelado una desagradable anécdota que vivió con el cantante.

"Hace unos años lo pasé fatal cuando Miguel Bosé me echó de una rueda de prensa, con el tiempo he aprendido que la locura es un cierto placer que solo el loco conoce", ha publicado en su perfil de Twitter. "Miguelito estás como una cabra", añade con su particular humor, utilizando el hashtag #yousomascarilla.

A mi me echó de otra. Si te sirve de consuelo. — Toñi Moreno (@tmorenomorales) August 17, 2020

Pero Torito no ha sido el único expulsado de una rueda de prensa del exitoso cantante. Toñi Moreno respondía a la publicación del menorquín revelando que ella también fue víctima del carácter de Bosé: "A mi me echó de otra. Si te sirve de consuelo", ha escrito la de Sanlúcar.

Aunque ninguno de los dos ha dado más detalles sobre qué ocurrió para que el artista les invitara a abandonar su comparecencia, lo cierto es que el caso de Torito fue público. Hace una década, el irreverente reportero, que por aquel entonces trabajaba en Vuélveme loca, acudía a la presentación del disco Cardio de Miguel Bosé ataviado con una falda vaquera.

A pesar de que el colaborador trató de hacer una de sus habituales entrevista en tono de humor, el cantante sembró la discordia desde el primer contacto: "Por favor, en mi rueda de prensa no hace falta ser tan vulgar. Súbete o te expulso (...) Presento un disco y tú haciendo el cerdo en mi presentación".

Torito aguantó el chaparrón y trató de redirigir su intervención explicando su atuendo: "Venía con la falda en homenaje a Telecinco que hace veinte años que nació y precisamente tú presentaste con Victoria Abril. Era un pequeño homenaje y mira la que has liado con esto. ¿Qué recuerdas de ese momento?", preguntaba. Sin embargo, Bosé no estaba dispuesto a rebajar la tensión: "No lo recuerdo. Yo de Telecinco espero borrar todo lo que tengo en la cabeza, toda mi relación, desgraciadamente. Cuando se vaya Vasile hablaremos o antes. Siguiente pregunta por favor", zanjaba.

Tras el desagradable episodio, el equipo de seguridad del cantante instaba al colaborador a abandonar el recinto. Una mala actitud que también sufrió el reportero de Sálvame Omar Suárez, al que Miguel Bosé también echó de la misma rueda de prensa tras pronunciar estas palabras: "Tenéis mala reputación, podéis llegar a tener malas intenciones y ahora por favor, sálvame y déjame en paz".

[Más información: Las redes destrozan a Miguel Bosé por promover una protesta antimascarillas y no acudir]