Conocemos los detalles del nuevo proyecto de Can Yaman, el galán turco que arrasa en la televisión

Can Yaman, durante su participación en 'Volverte a ver' en Madrid.

Can Yaman (31 años) se ha convertido en un fenómeno en la televisión europea. Desde que protagonizó Pájaro soñador y después Dolunay, su éxito ha sido imparable y su cantidad de seguidores ha aumentado exponencialmente. Así lo demostraron las escenas de hace unas semanas -un año después de que colapsara el aeropuerto de Madrid-, cuando revolucionó la ciudad de Roma, donde se encuentra por dos importantes proyectos. Por un lado, por la interpretación del pirata Sandokán en una versión a la italiana, dirigida por el empresario audiovisual Luca Bernabei. Por otro, por la grabación de un spot publicitario del que JALEOS ha podido conocer todos los detalles.

Ha sido la marca de pasta De Cecco la que ha elegido a Can Yaman para protagonizar su nueva campaña, enfocada en la calidad de sus productos. Pero ¿por qué han seleccionado a un actor turco para este proyecto, siendo una empresa tradicional y cien por cien italiana?

Según ha informado la marca a este periódico, el motivo que los ha llevado a trabajar con el galán de la televisión ha sido su triunfo alrededor de Europa. "Es el nuevo rostro del cine y su éxito no tiene límites territoriales. De Cecco, al ser una marca internacional, ha querido apostar por una actor a la altura y que combinase con la actriz del séptimo arte Claudia Gerini (49), la otra protagonista de la campaña", explican.

La empresa, sin duda, no se ha equivocado con su elección. Desde el lanzamiento del spot publicitario, el pasado 24 de enero, los resultados han sido exitosos. "La marca está muy satisfecha con los comentarios recibidos de la opinión pública", comenta a JALEOS De Cecco que, además, confirma que la combinación del Can Yaman con una actriz local ha sido ideal. En este proyecto la pareja de intérpretes ha trabajado de la mano de Ferzan Ozpetek (62), un director de cine turco nacionalizado italiano.

Este triunfo es apenas el primero de una campaña con la que se prevé el lanzamiento de otros tres vídeos en los que también estará presente el turco, quien en su debut en la publicidad italiana aparece en la mesa de un restaurante mientras espera por un plato. La elección de este escenario, según ha podido saber este periódico, tiene que ver con la cercanía que pretenden transmitir a la hostelería, un sector muy afectado por las restricciones de la Covid. El resto de los audiovisuales estarán enfocados en la línea integral y ecológica de la empresa, con el fin de mostrar un estilo de vida saludable y equilibrado.

Can Yaman, junto al director del spot publicitario y la actriz italiana Claudia Gerini. Instagram De Cecco

Hasta ahora se desconoce si Can Yaman seguirá siendo imagen de la marca en un futuro. Sin embargo, De Cecco no pone en duda que es un gran profesional que, junto a Claudia Gerini y Ferzan Ozpetek "ha demostrado que sabe transmitir a la perfección el espíritu de una empresa italiana que lleva 135 años produciendo pasta exclusivamente en Italia y siguiendo un método que ha pasado de generación en generación, siempre orientado a la búsqueda de calidad".

Aunque su elección ha tenido que ver con su éxito en Europa, el galán turco también destaca entre otros actores internacionales porque domina el idioma a la perfección, lo que se ha visto reflejado en el vídeo publicitario. En su adolescencia y antes de dedicarse al mundo del entretenimiento, Can Yaman estudió en el Liceo Italiano de Estambul.

Can Yaman cuando colapsó el aeropuerto de Madrid, a finales de 2019. Gtres

En perfecto italiano, el intérprete también ha valorado en sus redes sociales su experiencia con la marca de pastas. Su opinión, a juzgar por sus comentarios, coincide con la de la empresa y la del equipo encargado de la publicidad. "Momentos inolvidables y la risa más bonita", ha escrito Can Yaman en una publicación en su perfil de Instagram, en la que aparece con el director Ferzan Ozpetek. A este, también le ha dedicado las siguientes palabras: "Gracias de corazón por el tiempo que me has dedicado. Un abrazo para siempre".

