Encontramos el perfil de Victoria Federica en Spotify: estas son sus inesperadas canciones favoritas

No hay día de la semana en que no haya nuevas informaciones sobre Victoria Federica de Marichalar de Borbón (21) y todo lo que la rodea. Este pasado fin de semana, la sobrina del rey Felipe VI (53) ha sido una de las invitadas al cumpleaños sorpresa de Alba Díaz (22), hija de Vicky Martín Berrocal (48) y Manuel Díaz 'El Cordobés' (53).

Ambas son amigas desde hace tiempo y comparten, además, universidad. Juntas estudian en CIS The College for International Studies, un prestigioso centro privado ubicado en el barrio de Salamanca de Madrid y por el que sus padres desembolsan unos 20.000 euros anuales.

El 28 de octubre, la hija pequeña de la infanta Elena (57) hacía pública su cuenta de Instagram y hoy, sólo mes y medio después, ya casi ha alcanzado la cifra de los 100.000 seguidores. EL ESPAÑOL ha descubierto que Vic, como la llaman sus amigos y familiares, tiene otro perfil en una herramienta mucho más íntima, más personal.

Victoria Federica y su pareja, el DJ Jorge Bárcenas. Ane Olabarrieta

La hermana de Felipe Juan Froilán de Marichalar (23) utiliza su mismo nombre de usuario en Instagram que en Spotify, la aplicación de música en streaming, y ha dejado el descubierto cuáles son sus artistas favoritos y sus canciones preferidas. Si hacemos un pequeño recorrido por la cuenta de Spotify de Victoria Federica podemos ver que hay cinco listas bien diferenciadas.

Una de ellas se llama Españolitas -rodeada por dos banderas de España-, la segunda Ralladits -acompañada de un emoji con dos dedos hacia arriba en señal de paz-, la tercera Antiguas, la cuarta Similares a Soul Sacrifice y la quinta no tiene nombre, simplemente es un icono con un cubo de palomitas de maíz.

Tan sólo sigue Victoria Federica a 10 personas, entre las que se encuentra, como no podía ser de otra manera, su pareja, el DJ Jorge Bárcenas (21), se entiende que uno de sus creadores musicales predilectos.

Fito y Fitipaldis, Pereza, El Canto del Loco, Amaral, Nena Daconte, Hombres G, El sueño de Morfeo, Maná, Juanes y hasta José Mercé protagonizan la lista de cantantes en español de Vic. Y entre sus temas más escuchados, la joven royal tiene un enorme abanico de posibilidades. Sus gustos van desde el pop-rock internacional hasta temas patrios, pasando por el reggaeton, muy popular entre los chicos de su edad, o temas de corte más indie.

Victoria Federica en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Gtres

Zorra de Bad Gyal, Safaera de Bad Bunny, Tusa de Karol G. feat. Nicki Minaj, 11 PM de Maluma, Blanco, Rojo, Amarillo y Morado de J Balvin, Yo x Ti, Tú x Mí de Rosalía feat. Ozuna, Soltera - Remix de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, Se iluminaba de Fred de Palma y Ana Mena o Tattoo de Rauw Alejandro.

En un ámbito más alternativo, Victoria escucha canciones como Heater de Samim, Tube & Berger, I take Ya! de Kolombo y Malik, The Groovy Cat de Pawsa y Hooked de Martin Ikin. Tirando de clásicos, la hija de Jaime de Marichalar (58) también escucha temas como Fix You y The Scientist de Coldplay, Solamente tú de Pablo Alborán, Love the way you lie de Eminem y Rihanna o Lo siento y Si por mí fuera, de Beret, un tema que popularizó de manera masiva y a nivel internacional Georgina Rodríguez (27), la novia de Cristiano Ronaldo (36), tras su participación en la primera edición de la versión española de Mask Singer.

Lo más sorprendente es que la prima de la princesa Leonor de Borbón (16) sólo tenga en sus carpetas tres canciones de Omar Montes (33), con quien en los últimos meses ha tenido una relación cercana e incluso ha llegado a aparecer en su documental, El principito es Omar Montes, de Amazon Prime: Alocao con Bad Gyal, Pegamos Tela con Lérica y Abraham Mateo y Prendío Remix junto a Rvfv y Daviles de Novelda.

[Más información: Descubrimos el romántico mensaje que Victoria Federica tiene en su móvil]

Sigue los temas que te interesan