El rosado catalán que ha convertido un bar de barrio en un templo de dos estrellas

En una ciudad como Barcelona, donde la escena gastronómica es tan densa, hay pocos proyectos que logren mantener el alma informal de un bar de barrio mientras escalan hasta la élite internacional.

Mont Bar es uno de ellos. Desde su apertura en 2013, el local ha construido su reputación sobre una idea sencilla: trabajar con productos locales y de proximidad, con un enfoque constante y evolutivo.

En 2022 consiguió su primera estrella Michelin, y en la edición 2026 de la Guía Michelin figura ya como restaurante de dos estrellas, consolidando su posición entre los grandes de la cocina española.

Mont Bar, Barcelona

El secreto de Mont Bar está en la mezcla entre cercanía y precisión. No hay manteles blancos ni protocolos rígidos; el local conserva esa sensación de bar de barrio, pero cada plato llega con una cuidada intención técnica y una relación muy estudiada con el producto.

La cocina se mueve entre snacks contundentes y recetas más elaboradas, donde la textura y el contraste cobran tanta importancia como el sabor. Es un espacio donde la formalidad llega solo en el plato, sin renunciar a un ambiente relajado.

Detrás de esta evolución se encuentra Fran Agudo, el chef que ha ido definiendo la identidad de la cocina de Mont Bar. Nacido en Andújar y criado en Lloret de Mar, Agudo se formó en la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona antes de pasar por cocinas de referencia como Tickets y El Celler de Can Roca.

Esa trayectoria le ha permitido desarrollar un lenguaje muy personal: una cocina que bebe de la tradición, pero se expresa con una mirada contemporánea, precisa y sensible a las texturas y a los bocados.

Detalle de Mont Bar

En Mont Bar, Agudo ha afinado un estilo donde la creatividad parece algo natural. Sus platos no se construyen para impresionar a la primera mirada, sino para generar una emoción más sutil, que se despliega en el segundo o tercer bocado.

La cocina se mueve entre pequeños bocados cargados de sabor, texturas contrastadas y una narrativa que se entiende mejor si se repite la experiencia. Es una cocina que, en palabras del propio Agudo, se entiende como "un restaurante dentro de un bar": alta cocina, pero sin solemnidad.

El vino del chef

Entre sus elecciones más personales, Fran Agudo destaca un vino concreto para esta temporada: “Rosat de Mitjanit, de la bodega Vinyes Domènech en el Montsant, que elabora una de las mejores garnachas de toda Cataluña”.

Se trata de un rosado de garnacha peluda, una uva muy ligada a la zona y que permite construir vinos aromáticos, finos y con buena estructura. Según el chef, es un vino “muy elegante, con notas de flores blancas, fruta roja y un toque salino que lo hace muy especial, recordando por su estilo a los clásicos claretes del sur de Francia”.

Rosat de Mitjanit

Ese perfil lo sitúa a medio camino entre la ligereza del rosado de verano y la seriedad de los vinos que acompañan platos más complejos. En la carta de Mont Bar encaja especialmente bien con platos de textura marcada, donde el contraste entre untuosidad y acidez del vino añade un nuevo registro a la experiencia.

Agudo también lo recomienda para estos primeros días de verano: “Es ideal para ahora que empieza el calor, ya que acompaña bien tanto platos grasos como propuestas más ligadas a la verdura y al mar”.

Un plato de pescado de textura firme, una carne blanca con salsa ligera o incluso un plato de pasta bien trabajado encuentran en este vino un combinado que borra cualquier cliché sobre los vinos rosados demasiado 'sencillos' para la alta cocina. Precio: 15,80 euros