5 buenos vinos baratos de supermercado para llevar a las cenas y quedar como un experto sumiller

Es sábado y hoy (quizá) se sale. Tal vez unos amigos te han propuesto ir a su casa para disfrutar de estos primaverales canelones ligeros o esta cena saludable lista en sólo 10 minutos (hay que empezar a cuidarse, que se acerca el verano y las torrijas de Semana Santa no perdonan). Sea como sea, tienes un plan y quieres comportarte como un buen invitado y llevar algo de comida o de bebida para agradar a tus anfitriones. Finalmente, te decantas por lo más típico en estas ocasiones: comprar una botella de vino (aunque esta costumbre gourmet está cambiando), pero no sabes qué botella escoger y no quieres gastarte mucho dinero. ¿Qué haces?

En este artículo te recomendamos cinco buenos y económicos vinos de supermercado para quedar divinamente con tus huéspedes y no sacrificar tu cuenta corriente. Ninguno de ellos supera los 20 euros y algunos están recomendados por los mejores sumilleres de España. A continuación, el listado.

Cinco buenos y económicos vinos de supermercado

1. Ponce Depaula Monastrell: 7 €

Depaula Monastrell 2023 es un vino tinto vivo y ligeramente afrutado. En nariz, destacan aromas de frutas rojas como fresas y cerezas. En boca, es fácil de beber, con un perfil fluido que invita a seguir disfrutándolo. Su final es largo y agradable, dejando una sensación placentera. Ideal para quienes buscan un vino fresco y accesible.

2. Beronia Verdejo 2023: 7 €

Beronia Verdejo es un vino blanco bastante aromático elaborado por Bodegas Beronia en la D.O. Rueda. Bodegas Beronia es una bodega fundada en 1973 por un grupo de empresarios y amigos de una Sociedad Gastronómica. En el año 1982 se unió a González Byass y logró convertirse en una de las 6 bodegas riojanas más importantes, conjugando la mejor tradición riojana con una clara apuesta por la innovación. Se recomienda maridar con pescado blanco, sushi o platos especiados.

3. Cune Reserva: 11 €

Rodrigo Briseño, sumiller de Disfrutar, mejor restaurante del mundo en 2024, recomienda este vino tinto que cautiva por su armonioso equilibrio de madurez y sutiles especias. Al acercarlo a la nariz, se despliega un bouquet de aromas de cereza y fresa, entrelazados con notas de regaliz. Tras ellos, emergen matices de canela y vainilla, herencia de su maduración en barricas de roble. En boca, su entrada es suave, revelando una textura sedosa. Los taninos son suaves, contribuyendo a una degustación armoniosa y deliciosa. Este vino es elegante desde el primer sorbo hasta el último, con un final persistente que invita a seguir saboreándolo.

4. Marqués de Riscal Reserva: 16 €

Briseño también propone este vino tinto maduro y equilibrado. En nariz, se perciben aromas intensos de frutas negras como mora y ciruela, acompañadas de sutiles toques de vainilla y especias debido a su envejecimiento en barrica. En boca, presenta una textura suave y redonda, con taninos bien integrados y un final largo y persistente. Un vino concentrado que ofrece una experiencia rica y satisfactoria.

5. Antídoto 2023: 18 €

Silvia García Guijarro, sumiller del hotel Ritz de Madrid, sugiere este tinto de Ribera del Duero de supermercado. Antídoto 2023 es un vino tinto de color rojo picota con una intensidad aromática que destaca por sus notas de frutas rojas como cerezas y frambuesas, acompañadas de toques de especias y un sutil ahumado de la madera. En boca, se presenta equilibrado, con una buena acidez y taninos suaves que resaltan su carácter afrutado. Su perfil es fluido y ligero, ideal para quienes buscan un vino joven y fresco.