El mejor bocadillo de Asturias se come en este bar de Gijón: un auténtico manjar para los amantes de la carne

Asturias es una de las comunidades autónomas que más destaca por su gastronomía. En cualquier rincón de la región encontrarás un lugar en el que tomar un buen cachopo, una buena fabada y porque no, un buen bocadillo.

Si lo que buscas es innovar y te gustaría probar el mejor bocadillo de toda Asturias, tendrás que ir hasta Gijón para probarlo. Recientemente ha tenido lugar la primera edición del Campeonato de España de Bocatas y ha sido un popular local en el corazón de la ciudad el que se ha alzado con el primer premio: La Manoleta.

Se trata de un bocadillo que han bautizado como "Lolo ibérico", y está elaborado con pan brioche, salsa alioli, tomate concassé, carrillera ibérica de bellota, crema de boletus y una edmiglace de sus jugos.

Fue entre el 29 de abril y el 26 de mayo cuando más de 100.000 personas de toda España, y un jurado profesional, han probado y valorado las elaboraciones de aquellos que se presentaron al concurso para alzarse con el premio al mejor bocadillo de Asturias.

Si bien es cierto que fue La Manoleta el que obtuvo la mejor calificación, otra serie de bares y restaurantes quedaron entre los 15 mejores, que son los siguientes: Cal Carrero (Comunidad Valenciana), Can Gourmet (Islas Baleares), Chifla (Región de Murcia), Delaostia (La Rioja), Ferri's Bistrot (Extremadura), HDH (País Vasco), Il Mordisquito 2 (Andalucía), La Artesata (Galicia), La Bicicleta (Andalucía), La Mesedora (Comunidad Valenciana), Lizarrán (Comunidad de Madrid), Tasqueta Cal Miguelín (Cataluña), The Duke's (Cantabria), The Pit Ribs & Wings y Zielo Coffe & Snack Barc (Castilla y León).

Sin duda, La Manoleta de Gijón ha destacado con su elaboración entre el resto de bocadillos... Ellos mismos desde su página web hablan de "una empresa hostelera con un marcado carácter familiar ubicada en Gijón (Asturias); ya han transcurrido más de 15 años desde que Juanjo Bueno decidiera dedicarse a su gran pasión la cocina y comenzara esta aventura empresarial con la apertura de la 'Tasca la esquina de los manolitos' en honor a su padre Manolo; fueron años de mucho trabajo y bagaje profesional".

También indican que actualmente cuentan con 3 líneas de trabajo diferentes: "Gastro, Catering y Kiosko, todas ellas se desarrollan en el sector de la hostelería; tienen carácter propio y han sido creadas para poder prestar un servicio más especializado; bien en el día a día o para una celebración más especial."

¿Cuál es la historia del bocadillo? El bocadillo, tal como se conoce hoy en día, es el resultado de siglos de evolución culinaria y cultural. Aunque sus raíces se pueden rastrear a prácticas antiguas de utilizar el pan para contener otros alimentos, su forma moderna se consolidó en Europa, especialmente en España, donde se convirtió en un alimento cotidiano y versátil.

La popularización del concepto del sándwich en Inglaterra en el siglo XVIII también contribuyó a su expansión y adaptación global. En cualquier caso, cabe destacar que los romanos ya utilizaban panes para acompañar y sostener alimentos. Aunque no exactamente bocadillos, el concepto de utilizar pan como base para otros ingredientes es antiguo.