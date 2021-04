Restaurantes para comer bien en Madrid por 25 euros o menos

Ya lo decíamos en nuestra primera recopilación de restaurantes donde disfrutar en Madrid por menos de 25 euros, una buena comida o cena no han de estar reñidas con dejarse el sueldo en ello. Hay ocasiones para todo, para darse un homenaje o para salir a comer fuera y hacerlo bien y a buen precio.

Si le sumamos la situación actual en el que la economía ha pasado a ser un quebradero de cabeza para muchos, esta selección se hace más necesaria si cabe. Y aunque a veces parezca complicado, se puede conseguir comer por 25 euros o incluso menos en la capital. Estos son algunos de los más claros ejemplos de restaurantes para comer bien.

Bar Melo's

Lo mejor: La zapatilla y las croquetas

La zapatilla y las croquetas Dirección: Ave María, 44

Ave María, 44 Teléfono: 644 94 01 16

644 94 01 16 Horario: Mi-Vi 19:00-23:00, Sa 13:00-16: 00,19:00-23:00, Do 13:00-16:00

Mi-Vi 19:00-23:00, Sa 13:00-16: 00,19:00-23:00, Do 13:00-16:00 Precio: 10 €

El bar más querido de Lavapiés anunciaba su vuelta y así te lo contábamos. Unos entusiastas y vecinos del barrio, retomaban el espíritu de José Ramón Álvarez y Paqui. No era de extrañar, que al poco de abrir corriera la voz y las colas se acumulen a diario, tanto que han tenido que restringir la estadía de los clientes a un máximo de una hora.

Han vuelto las enormes -y gochas- zapatillas, un sándwich con sello propio, elaborado con pan de hogaza, lacón y queso tetilla y las croquetas con las que tratan de recordar las que preparaba Paqui. Además de poder disfrutarlas en el Melo's de siempre, en el que nada ha cambiado, han lanzado la posibilidad de llevártelas a casa gracias a su servicio take away.

La hummuseria

Lo mejor: El hummus clásico y la shakshuka balcánica

El hummus clásico y la shakshuka balcánica Dirección: Hernán Cortés, 8

Hernán Cortés, 8 Teléfono: 910 226 240

910 226 240 Horario: Mi-Do 13:30-22:00

Mi-Do 13:30-22:00 Precio: 15 €

La cocina de Oriente Medio es siempre un acierto. Aunque muchos de sus platos se encuentran en cientos de restaurantes, siempre es una gozada poder probarlos en lugares donde respetan y ensalzan las recetas originales. Ese es el caso de La Hummuseria.

Lotem y montaron este restaurante allá por 2015, que además de ser genuino, es 100 % vegetariano y saludable. Como su propio nombre indica, el hummus es el centro de su propuesta y lo preparan hasta en cuatro recetas, desde un hummus clásico, al de coliflor. Pero no es lo único que destaca. Hay que probar su pimiento relleno de arroz, lentejas, nueces y hierbas, el khoresht sabzi que es un estofado persa con alubias rojas, hierbas frescas y limón negro o la shashuka.

The Circle Food

Lo mejor: El bol Salmon Lover y el Dale al Kale

El bol Salmon Lover y el Dale al Kale Dirección: Santa Engracia, 76 y Narváez, 52

Santa Engracia, 76 y Narváez, 52 Teléfono: 910 010 412 / 918 213 163

910 010 412 / 918 213 163 Horario: Lu-Do 12:00-17:00, 19:00-23:00

Lu-Do 12:00-17:00, 19:00-23:00 Precio: A partir de 6,90 €

"Comer sano, rico, sostenible y a buen precio es posible". La hoja de presentación de The Circle Food no puede ser más acertada. Camille Martínez preguntándose si era posible disfrutar cuando se saliera a comer, además de cuidar el bolsillo y el planeta. Fue así como montó The Circle Food.

En la tendencia del 'fast good' nació este concepto que ya cuenta con dos locales, en el que se apuesta por la procedencia de ingredientes de proximidad y por la fruta y verdura ecológicas. Toda su propuesta se basa en el formato bol, con comidas equilibradas entre las que elegir ensaladas o platos templados, con todos los nutrientes necesarios en materia de proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

Puedes prepararte tu propio bol, pero también decantarte por los que ofrecen ya configurados. Los que más aceptación tienen son ejemplos como el Salmon Lover, con salmón al horno, arroz integral y brócoli, entre otras cosas o el Dale al Kale, en el que la célebre col rizada es la protagonista junto a una mezcla de pollo con tomillo, queso de cabraza y manzana crujiente.

Hermanos Vinagre

Lo mejor: Los mejillones ahumados y la ensaladilla rusa

Los mejillones ahumados y la ensaladilla rusa Dirección: Narváez, 58 / Gravina, 17

Narváez, 58 / Gravina, 17 Teléfono: 91 539 11 69 / 91 524 91 31

91 539 11 69 / 91 524 91 31 Horario: Narváez: Ma-Ju 12:00-16:00, 19:00-23:00. Vi-Sa 12:00-23:00, Do 12:00-16:00 Gravina: Ma-Do 12:00-23:00

Narváez: Ma-Ju 12:00-16:00, 19:00-23:00. Vi-Sa 12:00-23:00, Do 12:00-16:00 Gravina: Ma-Do 12:00-23:00 Precio: 20-25 €

Enrique Valentí abrió las puertas de Hermanos Vinagre tan solo unos días antes de que se declarase el estado de alarma en España. Tras unos meses cerrados, rápidamente volvió a la carga y qué bien que lo hiciera, porque su concepto de aperitivo todo el día encandila a cualquiera que lo prueba.

¿Era arriesgado apostar solamente por lo que comúnmente se toma en el aperitivo? Quizás podía parecerlo, pero el tiempo le ha dado la razón y ya van por su segundo local abierto. La idea es poner en valor los sabores de siempre, los encurtidos, los salazones, escabeches, conservas. Y así han creado una carta donde disfrutar de gildas, mejillones en escabeche caseros, ensaladilla rusa, boquerones en vinagre y sardinas, además de embutidos como cabeza jabalí, chicharrones o sobrasada de Cárnicas Lyo.

Willy Factory

Lo mejor: El willy clásico y el de carrillera de ternera

El willy clásico y el de carrillera de ternera Dirección: Princesa, 51 / Plaza República Dominicana, 2 y más

Princesa, 51 / Plaza República Dominicana, 2 y más Teléfono: 91 178 82 91

91 178 82 91 Horario: Lu-Vi 07:00-22:00 Sa-Do 09:00-22:00

Lu-Vi 07:00-22:00 Sa-Do 09:00-22:00 Precio: Entre 2 y 3 euros cada pieza

¿Alguna vez has probado el pastel murciano? Se trata de una de las recetas más típicas de la comunidad, elaborada con un hojaldre que se rellena con ternera, chorizo y huevo, posiblemente de origen árabe. Precisamente tomando este como base, es como nació Willy Factory en Murcia y ahora, también en Madrid. Lo que naciera como un recuerdo de la infancia, de aquellos pasteles que disfrutaba José Cano, hoy es ya una realidad.

Se han autodenominado como 'la fábrica del hojaldre' y es que se han especializado en los willys, sus hojaldres rellenos que conquistan a todos los que los prueban. Y son todo un éxito, porque ya cuentan con tres espacios en Madrid y prevén abrir más en los meses.

Visitarlos es la excusa perfecta para probar una versión más ligera del tradicional pastel murciano. Pero hay mucho más, porque tienen más de una docena de variedades saladas, con algunos sabores tan apetecibles como el de morcilla murciana, carrillera de ternera estofada o bacalao con tomate. También tienen opciones dulces, como los willys de brownie de chocolate con frambuesa o de crema de queso.

Nem Nem

Lo mejor: Los rollitos vietnamitas y las berenjenas plancha

Los rollitos vietnamitas y las berenjenas plancha Dirección: Constancia, 45

Constancia, 45 Teléfono: 685 803 588

685 803 588 Horario: Lu-Do 12:30-16:00, 20:00-23:00

Lu-Do 12:30-16:00, 20:00-23:00 Precio: 25 €

Casi escondido en el barrio de Prosperidad, está uno de los vietnamitas más auténticos de la ciudad. Apenas tiene unas modestas mesas y fotos de Vietnam en sus paredes, pero no hace falta más para descubrir los sabores genuinos del país sin salir de Madrid.

No faltan platos como los rollitos vietnamitas (de los que toman el nombre), tanto fritos, como envueltos en hoja de arroz, la clásica sopa de pollo o ternera vietnamita, pescado frito al estilo de Hanói, creaciones con arroz y noodles y apuestas vegetarianas sobresalientes como las berenjenas a la plancha con cebolla verde, cebolla frita y aceite de sésamo. Todo un festival de sabores.

Taquería Mi Ciudad

Lo mejor: Los tacos de carnitas y los de cochinita pibil

Los tacos de carnitas y los de cochinita pibil Dirección: Infantas, 9 / Fuentes, 11 y más direcciones

/ Fuentes, 11 y más direcciones Teléfono: 918 317 978 918 317 978

918 317 978 Horario: Lu-Do 13:00-22:00

Lu-Do 13:00-22:00 Precio: Desde 1,50 € el taco

Mexicanos en Madrid hay muchos, pero el precio en bastantes es elevado. Lo que empezara con un modesto local en el que apenas podías comerte los tacos de pie o llevártelos, tal y como se hace en las auténticas taquerías del DF, pronto alcanzó el éxito e hizo que abrieran más establecimientos, esta vez con mesas para poder disfrutar tranquilamente sentados.

Taquería Mi Ciudad se convirtió en una de las referencias para comer tacos en Madrid. ¿Lo mejor? Que todos sus tacos tienen el módico precio de 1,50 euros. Los tienen de carnitas, cochinita pibil, bistec con queso fundido, pollo al mole poblano… y así hasta más de una decena de recetas diferentes, además de sus botanas y alambres. Para ponerse las botas acompañados de sus micheladas, margaritas y cervezas.

Craft 19

Lo mejor: El New York Pastrami

El New York Pastrami Dirección: Mercado de Vallehermoso. Vallehermoso, 36

Mercado de Vallehermoso. Vallehermoso, 36 Teléfono: 690 62 55 12 690 62 55 12

690 62 55 12 Horario: Ma-Mi 19:30-23:00, Ju-Do 13:30-16:30, 19:30-23:00

Ma-Mi 19:30-23:00, Ju-Do 13:30-16:30, 19:30-23:00 Precio: 15-20 €

El mercado de Vallehermoso se ha posicionado como uno de los mercados donde mejor se come en Madrid. Precisamente allí hay varias opciones que se ajustan a nuestro tema, como el puesto de Kitchen 154.

Hay más. Otro imprescindible es Craft 19. Craig Kolleger, neoyorquino, soñaba con encontrar el sándwich de pastrami perfecto en Madrid y ¿qué mejor que hacerlo él mismo? Elaboran su propia carne con falda de ternera que meten en salmuera durante una semana, para después cocinarla a baja temperatura en un horno de vapor.

Para alucinar con sándwiches como el 'Reuben' con pastrami, chucrut, queso havarti, mostaza y salsa rusa (mayonesa, ketchup y rábano picante) y otro de grandes dimensiones, el 'Super Pastrami', un bocadillo de dimensiones épicas. Todo ello acompañado con cervezas artesanales que Craig selecciona personalmente.

MO de Movimiento

Lo mejor: Las pizzas

Las pizzas Dirección: Espronceda, 34

Espronceda, 34 Teléfono: 667 974 599

667 974 599 Horario: Lu-Do 13:00-23:00

Lu-Do 13:00-23:00 Precio: 25 €

Cuando MO de Movimiento abrió sus puertas, se posicionó rápidamente como la gran apertura del verano en Madrid. Lo tenía todo para triunfar, un espacio más que agradable a los ojos, una cocina sencilla pero sabrosa y algo no menos importante, todo un proyecto en torno a la sostenibilidad -todo el restaurante está pensado en esta clave- y la solidaridad, ya que el 50% de su plantilla estaba en riesgo de exclusión social.

Meses después del boom, sigue siendo uno de los mejores restaurantes donde disfrutar por unos 25 euros de media. La suya es cocina sana, sostenible y de proximidad. Desde entrantes como los puerros al carbón con romesco o la burrata artesanal con tomate cherry, hasta las pizzas que elaboran ellos mismos con un blend de harinas semi integrales y ecológicas e ingredientes de proximidad, ecológicos y de pequeños productores.

Piri Piri

Lo mejor: El frango piri piri

El frango piri piri Dirección: Mesón de Paredes, 5

Teléfono: 627 393 284

627 393 284 Horario: Lu-Do 13:00-16:00, 20:00-23:00

Lu-Do 13:00-16:00, 20:00-23:00 Precio: 13 €

El pollo asado puede parecer una de las recetas más fáciles, pero hacerlo y que esté realmente rico, a veces es todo un reto. Y suele ser un plato que reúne a las familias alrededor de la mesa. Recetas hay miles, pero una de las costumbres lusas más extendidas es el 'frango para fora', o pollo para llevar.

En esta delicia se inspiraron al montar Piri Piri, un local dedicado al pollo asado al carbón, que cubren con salsa piri piri y acompañan de guarniciones como patatas asadas con ajo y perejil o grelhada, verduras que preparan al Josper. Aunque la idea es llevárselo a casa, también se puede disfrutar en su local de Lavapiés.

La Pizzería Madrid

Lo mejor: La pizza de rúcula y prosciutto de Parma y los tagliatelle al pesto

La pizza de rúcula y prosciutto de Parma y los tagliatelle al pesto Dirección: Barquillo, 20

Barquillo, 20 Teléfono: 914 445 450

914 445 450 Horario: Ma-Do 13:00-16:00, 20:00-23:00

Ma-Do 13:00-16:00, 20:00-23:00 Precio: 15 €

Entre los restaurantes nuevos que abren, también hay buenísimas opciones para disfrutar por menos de 25 euros, en este caso en concreto, con un precio medio de 15 euros. Se llama La Pizzería, acaba de abrir en Chueca y viene a postularse como lugar de peregrinaje de los amantes de las pizzas de estilo napolitano.

Utilizan masas que fermentan durante 24 horas -lo que facilita su digestión- y un horno de leña para prepararlas. Pero hay mucho más que pizza. Desde pasta, como unos capelli del prete rellenos de jamón y mozarrella, hasta suculentas milanesas de pollo o ternera.

Perretxico

Lo mejor: El donut de cocido

El donut de cocido Dirección: Rafael Calvo, 29 / Corazón de María, 37

Rafael Calvo, 29 / Corazón de María, 37 Teléfono 911 920 069

911 920 069 Horario: Lu-Vi 09:00-23:00 / Sa-Do 12:00-23:00

Lu-Vi 09:00-23:00 / Sa-Do 12:00-23:00 Precio: 25 € / Pintxos desde 2,50 €

Hasta que podamos volver a viajar al norte y disfrutar de los bares de pintxos míticos de ciudades como San Sebastián, Bilbao o Vitoria, podremos curar las ganas en Perretxico. Porque aquí, ir de pintxos o sentarte a comer, es como viajar hasta el corazón del País Vasco.

Ya solo con la decoración han conseguido trasladarnos a una taberna típica y si ya prestamos atención a sus barras de pintxos, se nos irán los ojos directamente a la variedad que tienen. Desde clásicos como un talo de pollo y verduras o el donostiarra con bonito con piparras, cebolleta tierna y alioli, hasta bocados más novedosos como el dónut de cocido -haciendo homenaje al madrileño-, que quedó como finalista en el Concurso de España de cocidos del S. XXI o la 'vacuna del moderno', un buñuelo de txuleta de vaca al que se le da el clásico toque ahumado con anguila, patatas que se incorporan pochadas encima del propio buñuelo.

New York Burger

Lo mejor: La hamburguesa Queens y las carnes ahumadas

La hamburguesa Queens y las carnes ahumadas Dirección: San Germán, 5 / Recoletos, 4 / Paseo de la Castellana, 89 y más direcciones

San Germán, 5 / Recoletos, 4 / Paseo de la Castellana, 89 y más direcciones Teléfono: 91 770 30 79 / 91 431 84 17 / 91 770 79 82

91 770 30 79 / 91 431 84 17 / 91 770 79 82 Horario: Lu-Do 13:00-16:30, 20:00-23:00

Lu-Do 13:00-16:30, 20:00-23:00 Precio: 18 €

Madrid puede presumir de tener buenísimos ejemplos de buenas hamburguesas. Las hay con premio, como las de Juancho's BBQ o de toda la vida, como las de Don Oso. También son de culto las de New York Burger, que este año cumple nada menos que 12 años.

Lo suyo son las burger 100 % americanas, pero también platos delirantes como la costilla de vaca, que por su aniversario y por el clamor de los clientes, vuelve a la carta. Entre otras, destacan la hamburguesa Nolita, con bacon curado y ahumado en casa, que hacen a la parrilla con salsa Bourbon. Además, queso cheddar, cebolla confitada y salsa de carne.