Salir a comer en una gran capital como Madrid cuando no se conocen los sitios puede ser toda una aventura que no siempre acabe con final feliz, bien porque la comida no tenga la calidad que uno espera o porque el importe a abonar una vez finalizada la comida sea mucho más elevado de lo que esperábamos.

Y es que en una ciudad tan grande, con tantos bares y restaurantes donde elegir, lo mejor es ir sobre seguro buscando el mayor número de referencias posibles e informándose bien sobre el sitio que uno está interesado en visitar.

Pero de momento, y para que os sirva de ayuda, os dejamos aquí nuestra lista de restaurantes favoritos de Madrid en los que se come muy bien por un precio que ronda los 25 euros por persona y en algunos de ellos incluso mucho menos.