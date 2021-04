8 libros gastronómicos para niños y adultos

Este viernes es el Día del Libro así que, si no eres de los que va apuntando en su lista de deseos esos libros gastronómicos que regalar o autorregalarse, aquí te propongo algunas ideas más variadas que la dieta mediterránea.

Eso sí, no todas las propuestas son novedades. Algunos libros están recién sacaditos del horno, otros son del año pasado y otros ya han empezado a coger solera, pero todos tienen en común que te van a dar momentos muy buenos.

Libros gastronómicos para niños y mayores

Título : Platos con firma

: Platos con firma Contenidos : Susan Jung, Howie Kahn, Christine Muhlke, Pat Nourse, Andrea Petrini, Diego Salazar, Richard Vines.

: Susan Jung, Howie Kahn, Christine Muhlke, Pat Nourse, Andrea Petrini, Diego Salazar, Richard Vines. Textos : Christine Muhlke

: Christine Muhlke Ilustraciones : Adriano Rampazzo

: Adriano Rampazzo Editorial : Planeta Gastro, 2021

: Planeta Gastro, 2021 Precio: 42,75 euros

Éste es ese libro de consulta, de rectas, de historias, de cocina tradicional y de vanguardia que vas a tener siempre a mano. En sus más de 400 páginas ilustradas hay platos influyentes por diferentes motivos: por rocambolescos, por revolucionarios, por sencillos, por exquisitos. “Este libro es una celebración no sólo de los platos que han resistido el paso del tiempo, sino de los chefs y de los restaurantes que los han hecho célebres. Se remonta siglos atrás y recorre todos los continentes, registrando cronológicamente los platos que jalonan el paisaje de la gastronomía mundial”, dice Mitchel Davis en el prólogo.

Título : Cerdos y niños. Por qué seguimos siendo carnívoros.

: Cerdos y niños. Por qué seguimos siendo carnívoros. Autor : Ernesto Hernández Busto

: Ernesto Hernández Busto Editorial : Interzona, 2020

: Interzona, 2020 Precio: 15,20 euros

En este ensayo, Ernesto Hernández Busto habla del acto de comer que implica muerte, ritual, tecnología, respeto y necesidad. En el significado del cerdo en las diferentes culturas, en cómo este animal que sirve de despensa familiar da momentos de abundancia y a la vez es la materia que administrar cuidadosamente durante todo el año. En cómo un animal que tanta hambre quita, a la vez se utiliza como insulto.

En este libro, el escritor cubano habla de los mataderos, de la matanza del cerdo en el entorno doméstico, en la relación de un niño con ese momento en el que ese cerdo, al que ha alimentado y ha sido casi su compañero de juego, ahora está abierto en canal y en breve ocupará un espacio entre los panes de su merienda. Un magnífico ensayo que hace pensar en la relación que tenemos con la comida antes de que ésta sea comida. En el concepto de compasión y piedad, en la supervivencia y en el placer. Pero también habla de arte, filosofía y literatura. “Este libro traza una vasta y sorprendente red de referencias y afinidades para construir un alegato en favor de la naturaleza humana en relación con el mundo animal”, dice su contraportada.

Título : El pan que como

: El pan que como Autor : Paloma Díaz-Mas

: Paloma Díaz-Mas Editorial : Anagrama, 2020

: Anagrama, 2020 Precio: 17,95 euros

En Deseando amar, la película de Wong Kar-Way, la protagonista va cada día a comprar fideos para comerlos en casa. Esta acción repetitiva es, curiosamente, lo que le indica al espectador que el tiempo avanza y que, aunque lo parezca, hoy no es ayer. El pan que como no es una historia de amor ni desamor de una oficinista de Hong Kong de los 60, sino muchas reflexiones de Díaz-Mas, la autora que, como la protagonista de Deseando amar, va un día a comprar una ración de cocido a una pequeña tienda de comida preparada y a partir de ahí elabora una interesantísima narración sobre el pasado y el presente de la gastronomía y todas sus vertientes: desde el acto valiente de abrir una tienda de comida preparada en el mismo local donde ya han fracasado otros negocios, pasando por expresiones alrededor de la gastronomía, recetas, matanzas, procesos físicos y químicos, política y economía. Y todo con un menú casero como hilo conductor.

Título : La vinatería andaluza entre los siglos XVIII y XX

: La vinatería andaluza entre los siglos XVIII y XX Editores : Alberto Ramos Santana, Javier Maldonado Rosso

: Alberto Ramos Santana, Javier Maldonado Rosso Editorial : Peripecias Libros, 2020

: Peripecias Libros, 2020 Precio: 29 euros

Este libro pertenece a la Colección Historia de la Vinatería de una pequeña editorial jerezana. Es un libro, ya lo digo, para frikis del vino. Datos, historia, antropología, economía y una redacción más académica que literaria, pero es un tomo de consulta maravilloso. Si tienes que hacerle un regalo a algún profesional del vino, este libro (o cualquiera de la colección) es una joyita que muy pocos conocen.

Título : Refugeat: Recetas de un campo de refugiados

: Refugeat: Recetas de un campo de refugiados Autores : Laura Alfaya, Manasés Perales, Miguel Ángel Salcedo e Iván Mhamed

: Laura Alfaya, Manasés Perales, Miguel Ángel Salcedo e Iván Mhamed Editorial : Libros.com, 2018

: Libros.com, 2018 Precio: 23,75 euros

Los autores de este libro son voluntarios del campo de refugiados de Ritsona (Grecia), allí fueron recogiendo las recetas de los refugiados de diferentes nacionalidades y sus historias. “En su interior encontrarás recetas elaboradas por familias numerosas, por abuelas, por hombres y mujeres que viven solos, por adolescentes que comparten barracones o por emprendedores que han decidido montar un puesto de falafel entre alambradas”, dicen desde la editorial.

Este libro nació de un crowdfunding y ahora todos los beneficios de la venta del libro van destinados a proporcionar alimentos en los campos de refugiados.

Título : The Jewish Cookbook

: The Jewish Cookbook Autor : Leah Koening

: Leah Koening Editorial : Phaidon, 2019

: Phaidon, 2019 Precio: Desde 36 euros

Si no tienes reparo a leer en inglés, este libro de recetas de la gastronomía judía te va a encantar. Como todo lo que se publica bajo el sello Phaidon, está cuidadísimo, tiene unas fotos que dan ganas de morderlas y, además de las recetas aportadas por su autora, la gastrónoma Leah Koening, este libro incluye las recetas de otros cocineros, habla de las tradiciones judías, festividades, curiosidades alrededor de un plato y restricciones dietéticas. Tiene más de cuatrocientas páginas así que, además de tu apetito, va a saciar tu curiosidad por esta gastronomía.

Título : ¡Todos a comer!

: ¡Todos a comer! Autores : Texto de Marc Parrot, ilustrado por Eva Armisén

: Texto de Marc Parrot, ilustrado por Eva Armisén Editorial : Flamboyant, 2019.

: Flamboyant, 2019. Precio: 18,95 euros

Es un libro ilustrado para niños donde se habla de comer, de gustos y alimentos. Porque no hay una sola manera de comer, ni todos comemos igual ni lo mismo. Así hay quien no tiene temor a probar nuevos alimentos y sabores, otros que comen grandes cantidades, otros que sienten predilección por algunos sabores, otros que comen siempre lo mismo y otros que no disfrutan comiendo y a todo le sacan pegas. Pero todos tenemos en común que necesitamos comer.

Título : El pequeño gran libro del jerez

: El pequeño gran libro del jerez Autores : Texto de Paula F. Bobadilla, ilustrado por Ximena Maier.

: Texto de Paula F. Bobadilla, ilustrado por Ximena Maier. Editado por : Consejo regulador de la D.O Jerez-Xérèz-Sherry, 2014

: Consejo regulador de la D.O Jerez-Xérèz-Sherry, 2014 Precio: 15 euros

Este libro es para niños, pero también para adultos que cuando oyen “vino de Jerez” escuchan campanas, pero no saben por dónde. Las ilustraciones pizpiretas de Ximena Maier son el maridaje perfecto a las palabras salerosas de Paula F.Bobadilla, una periodista jerezana que conoce, y bien conocido, el mundo bodeguero del Sherry.

Quizá, si no vives en un entorno donde las bodegas forman parte del paisaje urbano, el olor a vino no está presente en cada calle de tu ciudad y no ves una viña ni en fotos, no entiendas para qué necesitas contarle a un niño lo que es el Jerez. En cambio, si vives en alguna de las poblaciones del Marco de Jerez, este libro de romanos, conquistadores, piratas y comerciantes es fantástico para que los pequeños comprendan el paisaje del que forman parte.

Aunque yo sigo pensando que no hace falta ni ser un niño ni vivir en el Marco de Jerez para querer este libro.