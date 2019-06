Carne vegetal: ¿Seguro de que estas hamburguesas no son de ternera?

Foto: Beyond Meat

Carne parece, vegetal es. Puede que creas estar comiéndote una hamburguesa de carne de ternera picada, o una pechuga de pollo troceada y salteada pero en realidad nunca salieron de un animal, sino de plantas.

La carne vegetal que ya se comercializa sobre todo en Estados Unidos (¿dónde si no?) está tan lograda que es realmente complicado distinguir un bocado de una hamburguesa elaborada con carne vegetal de otro con carne picada de cerdo o ternera.

Muchos son también los restaurantes que apuestan por incluir en sus cartas platos elaborados con esta carne, ya que es una opción perfecta para quienes no quieren consumir carne de origen animal como para quienes quieren poner a prueba sus sentidos.

¿Podemos llamar "hamburguesa" a una hamburguesa vegetal?

Nada en esta barbacoa es carne animal. Foto: Beyond Burger

Esta polémica lleva abierta bastante tiempo en las industrias cárnicas, quienes reclaman que los productos no elaborados con carne animal deben nombrarse de otro modo. El pasado 6 de abril la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo comenzó a trabajar en un reglamento que regule cómo se podrá denominar a aquellos productos que tengan un nombre asociado a la carne cuando no la llevan, sino que se elaboran con carne vegetal como sucede con las hamburguesas, las salchichas, albóndigas, embutidos, etc. que son veganos o vegetarianos.

El próximo mes de septiembre pasará a discutirse en el Parlamento Europeo. Entonces sabremos cómo se resuelve esta discusión.

¿Qué es y cómo se hace la carne vegetal?

La carne vegetal se consume desde hace mucho en dietas veganas y vegetarianas como sustituta de la carne de origen animal. Tradicionalmente se viene elaborando con seitán, tofu, soja texturizada y verduras pero no tenía la textura ni mucho menos el sabor de la carne. Hasta ahora.

Las nuevas carnes vegetales están diseñadas para asemejarse en todo lo posible a la carne animal. Pero no hablamos del aporte nutricional, sino de hacer que parezca carne en todos los sentidos: Que salte igual sobre la parrilla o al cocinarse, que huela también con ese aroma tan particular, pero ante todo el gran objetivo para estas marcas era que sus productos tuvieran un sabor idéntico a la carne y que su textura también fuera la misma. Todo ello con la idea de que incluso los más carnívoros lleguen a alabar las hamburguesas, salchichas o pollo vegetales.

¿Cómo han podido lograrlo? Planteándose qué hace que la carne sea así y que tenga todas esas características e investigando qué elementos de la naturaleza ayudan a lograrlo. Pero al final, si lo reducimos a lo básico, una hamburguesa de ternera sale de un animal cuya alimentación más natural se basa en los pastos. Esa fue la pista que hizo que estas empresas analizaran todas las plantas posibles y sus propiedades.

Así es como, en el caso de Impossible Foods, dieron con la molécula del hemo (o heme, en inglés). Hay una proteína similar a la hemoglobina en la soja (llamada leghemoglobina) y es la encargada de trasportar hemo, una molécula que se encuentra también en los animales, ya que también necesitan hemoglobina para el correcto transporte del oxígeno en la sangre.

Resulta que ese hemo es lo que hace que la carne sepa y se comporte como carne. Y con ella en su composición la carne vegetal consigue ser casi idéntica.

Pero conseguir este hemo directamente de la soja no era sostenible por las cantidades que serían necesarias en la producción de esta carne vegetal. Así que Impossible Foods optó por emplear levaduras genéticamente modificadas con las que reproducir este hemo y obtenerlo de forma controlada y sostenible en un laboratorio.

El aceite de coco es otro de los ingredientes clave en esta receta, ya que le aporta esa jugosidad que tanto nos gusta a los carnívoros. Los demás vegetales (zanahoria, pimiento, guisantes, patata, etc.) son la base de esta carne vegetal. Incluso se usa zumo de remolacha para ayudar a que tenga ese color rojizo.

Las marcas de carne vegetal más famosas

Los consumidores comienzan a oír hablar de marcas de carne vegetal y estos son los nombres más populares en el mercado, ya que han conseguido emular la carne de origen animal con su textura, jugosidad y sabor.

Beyond Meat y su gran expansión

Foto: Beyond Meat

Beyond Meat se fundó en el año 2009 y desde entonces ha trabajado en conseguir una carne vegetal que fuese imposible distinguir de la carne de procedencia animal. 10 años después, ya a día de hoy, no solo lo han logrado sino que han obtenido aún más fama gracias a su sonada salida a bolsa el pasado mes de abril porque en tan solo tres semanas creció un 260 %.

Elaboran hamburguesas (sin gluten y sin soja), salchichas y relleno de carne picada para tacos o burritos, entre otros. Todo completamente vegano aunque a simple vista e incluso en boca no lo parezca. Hasta sus hamburguesas sueltan un jugo similar a la sangre que sale de la carne animal cuando se cocinan.

En su elaboración se emplean guisantes, aceite de coco, celulosa de bambú, almidón de patata, agua, etc. Todo ello hace que cuente con 20 g de proteína, que sea rica en vitaminas A, y C, hierro, calcio y fósforo, sin colesterol y sin azúcar.

En Estados Unidos se encuentran a la venta en supermercados y grandes superficies. También en restaurantes como Carl's Jr. o The Fridays, cuyos menús cuentan con sus hamburguesas. A España ha llegado a algunos restaurantes recientemente como Bumpgreen, Distrito Vegano o Viva Chapata en Madrid.

Impossible Foods, en los restaurantes más conocidos

Foto: Burger King

Lo más sonado y reciente que sabemos de Impossible Foods es que están detrás de la Impossible Whopper, la hamburguesa sin carne que sabe a carne que ofrece el gigante Burger King en 59 de sus locales repartidos por Estados Unidos a modo de prueba, ya que si gusta y tiene aceptación por parte de los consumidores, la cadena comenzará a distribuirla por todo el país.

Y es que ese ha sido el gran objetivo a lograr por parte de Impossible Foods tras años de investigación: cómo hacer que su carne vegetal fuera casi idéntica a la carne animal. De hecho, así se anunciaba este whopper: Al probarla no notarás la diferencia (refiriéndose a su homónima). ¿Cuándo podremos comprobarlo en España? De momento no hay noticias al respecto.

También cuentan con ella en su menú los restaurantes White Castle, una cadena estadounidense de hamburgueserías muy popular en el medio oeste del país. Parece que tal ha sido el éxito de su hamburguesa Impossible Slider, que actualmente no está disponible por falta de stock, según anuncia la web de los restaurantes.

En el caso de Impossible Foods, sus productos no pueden comprarse en las tiendas. Tan solo pueden degustarse en los restaurantes que trabajan con ellos, aunque esto no es un problema en Estados Unidos, por supuesto. Por poner un ejemplo, solo en Illinois hay 1433 establecimientos o 1157 en California, según su web.

Su carne vegetal se elabora únicamente con productos vegetales y la clave es el "heme", una proteína que se extrae de la soja y gracias a la cual se consigue su textura, color y sabor.

Sus aportes nutricionales además son excelentes. 19 g de proteínas cada hamburguesa, además de hierro, potasio, calcio, vitamina B6, B12 y sin colesterol.

Heura de Foods for tomorrow

Foto: Heura

Quien lo ha probado dice que tanto su textura como el sabor es idéntico al del pollo. De hecho, su aspecto es capaz de engañar a la vista porque imita a la perfección al pollo.

Heura, de la empresa Foods for tomorrow, es el nuevo "pollo vegano" elaborado con agua, concentrado de soja, aceite de oliva, sal, aroma y especias (pimentón, pimienta, jengibre, nuez moscada, macis y cardamomo) y vitamina B12.

Esta empresa es una start up barcelonesa que nació en 2017. En tan solo dos años ya comercializa su producto con éxito. Se vende en diferentes formatos como tiras, tacos, bocados y pizza. Se puede adquirir online y en tiendas especializadas y ya son varios los restaurantes de Madrid que cuentan con Heura en sus platos, como Vega o Avocado Love.

La Awesome Burger de Nestlé

Foto: Garden Gourmet de Nestlé

A comienzos de abril de 2019, la compañía Nestlé anunciaba el lanzamiento en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia de su hamburguesa Garden Gourmet, elaborada con proteína de soja y extractos de otras verduras como zanahoria o pimiento, todo 100% vegetal.

También anunció que el próximo otoño llegará a Estados Unidos la Awesome Burger. Para elaborarla no han usado soja, que suele ser el ingrediente imprescindible, sino guisantes amarillos y trigo. De este modo, la Awesome Burger es muy rica en proteína, hierro, fibra y vitamina C. Además, no contiene grasas saturadas.

Y en ambos casos garantizan que las similitudes con la carne animal son muchas.

Memphis Meats, carne artificial aún en fase de investigación

El caso de Memphis Meats es diferente porque no elaboran carne vegetal sino artificial, la cual se asemeja a la carne animal enormemente. En 2017 consiguieron carne de pollo artificial cultivada en un laboratorio. Aquello supuso un bombazo porque fueron de los primeros en conseguirlo.

A día de hoy también emulan pato, carne de hamburguesa y, gracias a sus redes sociales, sabemos que están trabajando en emular a la perfección un filete de ternera.

No está a la venta, ya que de momento se trata de una investigación. ¿Cómo se crea esta carne artificial? Directamente de la extracción de células de los animales (sin sacrificarles), las cuáles se utilizan para crear los tejidos que componen la carne. Es decir, que es carne animal pero generada de forma artificial.

Su objetivo es que algún día se comercialice su carne, logrando así un producto que evite el sufrimiento animal y que ayude a proteger el medio ambiente.

¿Es la carne vegetal el alimento del futuro?

Albóndigas de Beyond Meat, sin carne animal. Foto: Beyond Meat

La carne vegetal no necesita de los cuidados de un animal ni está expuesta a ciertos factores a los que sí lo está el ganado, como la contaminación o las enfermedades. Sino que, al crearse en un laboratorio, son muchas las regulaciones en cuanto a higiene y seguridad, por no hablar de los estrictos controles que deben pasar. Por lo tanto, es un alimento muy seguro para el consumo humano.

El medio ambiente también se ve beneficiado por la carne vegetal. Actualmente se necesita tanto ganado para alimentar a la población que éste genera una gran contaminación. Solo su estiércol es un gran problema, al que hay que sumar lo que supone sacar adelante las instalaciones donde se cría a estos animales, que a fin de cuentas necesitan recursos energéticos y el uso de fertilizantes y pesticidas.

Por no hablar de que se necesita la misma cantidad de agua para producir 312 hamburguesas de carne roja que para 60.937 hamburguesas de Beyond Burger, según la ONU.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 2015 que existe relación directa entre el consumo elevado de carne roja y el cáncer colorrectal. Por lo que se recomienda moderar su consumo. La carne vegetal creada en laboratorios puede ser una alternativa perfecta para los más carnívoros.

En cualquier caso, parece muy difícil que la carne vegetal llegue a sustituir en un futuro a la carne de animal. En todo caso, convivirán y ambas formarán parte de nuestra dieta.

¿Crees que serías capaz de diferenciar con un bocado una hamburguesa de carne de ternera de una que no lo es? Estamos deseando hacer el test y poner a prueba nuestros paladares con la carne vegetal.