Lidl vuelve a poner a la venta el Monsieur Cuisine, así puedes comprarlo

Es ponerse a la venta y agotarse. El Monsieur Cuisine Connect, el robot de cocina de Lidl de la marca Silvercrest es uno de los electrodomésticos que más interés han despertado en los últimos años.

Aunque en esta ocasión el aparato se ha podido comprar por internet desde el pasado 30 de junio -está agotado desde hace unos días- mañana 8 de junio estará disponible en las tiendas físicas de toda la geografía española, por lo que mañana a primera hora no serán pocos los que madruguen para acercarse a su tienda más cercana para hacerse con el robot de cocina de moda.

Comprar la Monsieur Cuisine Connect fuera de España

Si por lo que sea no te puedes acercar a la tienda y tampoco es posible comprarla en la web española, el resto del año se puede comprar haciendo uso de un pequeño truquito.

Os cuento, la jugada consiste en aprovechar que en la tienda online alemana del propio Monsieur Cuisine, los dos modelos de robots -el Plus y el Connect- están a la venta durante todo el año, pero esa web solo hace envíos dentro de Alemania por lo que tenemos que buscar una forma de que alguien reciba nuestro pedido en Alemania y nos lo haga llegar a España.

Esto podemos conseguirlo de dos formas, la primera y más intuitiva es que si conocemos a alguien de confianza que viva en Alemania que nos haga el favor de recibirla en su casa y hacérnosla llegar a nuestro domicilio en España.

La segunda manera es hacer uso de una agencia de transportes que ejerza como intermediaria facilitándonos una dirección en Alemania, que será la que usemos para comprar el robot y una vez que la agencia de transportes lo reciba nos lo haga llegar a nuestra casa cobrándonos los portes correspondientes.

Por suerte, esta acción no encarece el coste final, pues pese a tener que pagar los portes desde Alemania hasta nuestra casa, el precio no se dispara comparado con el precio de venta en España, puesto que los precios en la web alemana son de 199 € el modelo Plus y 299 € el modelo Connect a los que hay que sumar 4.95 € de gastos de envío dentro de Alemania y los precios de venta en España son de 229 y 359 € respectivamente, por lo que en el caso del modelo Connect, sumando todos los gastos de envío, incluso puede acabar saliendo unos euros más barato.

Comprar la Monsieur Cuisine de Lidl en Alemania

Resumiendo, para comprar la Monsieur Cuisine de Lidl en Alemania, los pasos a seguir son:

Darse de alta en alguna agencia de transportes que opere en España y Alemania para que nos proporcione una dirección de entrega alemana. La más recomendable es mailboxde. Darse de alta en la web del Monsieur Cuisine y comprar el robot elegido poniendo como dirección de facturación la nuestra de España y dirección de envío la dirección alemana que nos ha proporcionado la agencia de transportes. Es muy importante no olvidarse de incluir junto a la dirección el identificador que nos haya proporcionado la agencia para que esta sepa que ese paquete que va a recibir es nuestro. Una vez que la agencia reciba nuestro paquete -según la web, la entrega del robot tarda entre 3 y 5 días hábiles- contactará con nosotros para darnos las distintas opciones de envío y las tarifas correspondientes, elegimos la que más nos interese y ponemos como dirección de envío la de nuestra casa en España. En unos días tendremos el robot en casa.

Por si aún no os ha quedado muy claro, os dejo un vídeo de Youtube en el que se explican todos los pasos.