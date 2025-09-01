Sabi, chef italiano, y su receta fácil de pasta carbonara 'a la española': con queso manchego y panceta ibérica

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 2

¿Qué pasaría si la carbonara 'a la española' la hiciera un italiano? Esta es la pregunta que se plantea Sabi, un cocinero napolitano que vive en Madrid y comparte contenido gastronómico en redes.

Con más de 180.000 seguidores en TikTok, este joven imparte también cursos de cocina de pasta italiana y de risotto y salsas italianas.

Se ha comentado mucho la forma que tenemos en España de cocinar la famosa carbonara italiana (normalmente, con nata y beicon en lugar de yemas de huevo y guanciale), una libre 'reinterpretación' que a nuestros vecinos mediterráneos suele producirles urticaria y tics nerviosos.

Pero, ¿y si este sacrilegio pudiera enmendarse? En uno de sus vídeos más virales, Sabi imagina cómo sería la carbonara que hacemos nosotros si la cocinase un verdadero italiano.

Una carbonara 'española' prémium

Nada más comenzar el vídeo, Sabi lo deja bien claro: "La carbonara española no es una carbonara". Dicho esto, el cocinero se pone manos a la obra para elaborar una receta que ha bautizado con el nombre de "Carbonada", "porque de carbonara no tiene nada".

En esencia, se trata de una versión más gourmet de la habitual carbonara 'a la española'. En lugar de queso parmesano y beicon, esta utiliza queso manchego curado y panceta ibérica. Y ni rastro de yema de huevo: aquí la polémica nata sigue siendo la protagonista. A continuación, todos los ingredientes y pasos a seguir.

Ingredientes Espaguetis, 200 gr

Panceta ibérica, 200–250 gr

Cebolla, 1 grande, en juliana fina

Nata, 50–70 ml

Queso Manchego curado, al gusto

Pimienta negra, al gusto

Polvo de trufa (opcional) Paso 1 Corta la panceta en cubos y cocínala a fuego lento en una sartén sin aceite, dejando que 'sude' hasta que quede bien crujiente. Después, retírala y guárdala para usar más tarde. Paso 2 Corta la cebolla en juliana y caramelízala en la misma grasa que ha soltado la panceta en la sartén hasta que se vuelva casi 'mermelada'. Paso 3 Quita la cebolla del fuego y ponla en un bol. Agrega la nata, el queso rallado y un poco de pimienta. Tritúralo todo con una batidora de mano y resérvalo para usar más tarde. Paso 4 Hierve la pasta y luego ponla ya cocinada dentro de la misma sartén donde se ha hecho la cebolla. Después, añade la crema de nata, la cebolla caramelizada y los trocitos de panceta. Remueve para que todo se integre bien. Paso 5 Para terminar, sirve en un plato y añade más crema, panceta y pimienta por encima. También puedes agregar polvo de trufa si te apetece (opcional, pero muy recomendado).

CARBONADA 🇪🇸🤌🏻 La carbonara española es algo que a un italiano duele, le duele mucho. Pero que pasa si la carbonara española, la hace un italiano? 😏 La prima rebelde de la carbonara. 💡Cremosa, intensa, crujiente. Una salsa que nace de la grasa de la panceta ibérica y la dulzura profunda de la cebolla caramelizada, mezclada con queso manchego curado y un remate de trufa que no deja indiferente.

Otras versiones

. Así describe Sabi el resultado de esteque no deja indiferente a nadie. Aun así, algunos usuarios de TikTok han asegurado que se siguen quedando con la carbonara italiana de toda la vida.

La pasta carbonara es un plato típico de la región italiana de Lacio (concretamente, de la ciudad de Roma) que cada 6 de abril se celebra su día internacional.

Es relativamente sencilla, aunque se puede elaborar de múltiples maneras y reversionar al gusto. En este artículo, Giacomo Iacobellis te explica tres recetas diferentes para hacer en casa las carbonaras más icónicas de Italia.

Además, no es obligatorio utilizar siempre espaguetis para este manjar, también puedes hacer una carbonara con macarrones, con fettuccine, e incluso ¡con garbanzos!

Aunque si prefieres mantenerte fiel a la carbonara de España, puedes probar a sustituir la nata por crema de champiñones como indicamos aquí.

Y si no comes productos de origen animal, tenemos también esta receta de la carbonara adaptada a vegetarianos y veganos con una salsa cremosa que no lleva nada de lácteos.