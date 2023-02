Ensalada para llevar, un tentempié saludable con menos de 150 calorías para comer en cualquier parte por menos de 1 euro

Total: 5 min

Comensales: 1

Sin duda, comer de táper compensa a nivel económico y de salud, pues nos permite controlar qué comemos sin tener que depender solo de las opciones que ofrezca el menú del día de los bares cercanos.

A pesar de estas ventajas, llevarse la comida al trabajo no siempre es tarea fácil. Requiere meterse en la cocina después de la jornada laboral para preparar el táper del día siguiente (a no ser que se tenga opción de hacer 'batch cooking') y pensar bien qué es lo que vamos a cocinar para que aguante bien el transporte y el recalentado si es menester y para no comer todos los días lo mismo.

También debemos contar con que en nuestro lugar de trabajo no siempre vamos a disponer de una zona de comedor convenientemente equipada con microondas suficientes para calentar la comida. Por todo esto, las ensaladas son siempre una opción muy habitual.

Y de ensaladas para llevar vamos a hablar hoy, con una técnica para transportarla de forma limpia, sin necesidad de lavar el táper o el bote después, que no siempre tenemos esa opción. El sistema es adaptable, podemos añadir ingredientes más o menos contundentes para convertirla en una comida principal o prepararla en versión tentempié saludable que nos vendrá bien para tomar algo a media mañana ya sea en el trabajo o en mitad de esas jornadas de recados en las que nos pasamos horas moviéndonos de un lado a otro.

Si la idea es solucionar una comida principal, una opción sencilla es añadir a la ensalada algo de arroz blanco, que puede ser integral, y convertir nuestra ensalada es una especie de burrito.

Con los ingredientes que se proponen, el tentempié suma algo menos de 150 kcal, pero resulta muy saciante debido a la fibra y a las proteínas que aporta.

Cómo hacer una ensalada para comer en cualquier parte

Ingredientes Lechuga, cantidad suficiente para envolver al resto de ingredientes

Huevo, 1 ud

Pechuga de pavo, 2 o 3 lonchas

Tomate, 2 rodajas

Queso Havarti bajo en grasas, 1 loncha

Sal, pimienta o especias al gusto (para sazonar la tortilla)

Paso 1

Lo primero será preparar la tortilla francesa. Podemos hacer tortillitas individuales de un huevo o dos claras o una tortilla más grande que después cortaremos en trozos.

A la hora de preparar la tortilla podemos añadir especias a nuestro gusto para que den sabor a nuestra 'ensalada-burrito', ya que hemos de evitar usar sal o aliños líquidos sobre los vegetales para que aguanten tersos hasta el momento de consumirla. Una vez hecha la tortilla, la dejaremos enfriar antes de montar la ensalada.

En vez de tortilla francesa podría ponerse huevo duro, pero lo cierto es que puede resultar algo más insípido que una tortilla bien sazonada.

Paso 2

La forma más fácil de montar nuestra ensalada es usando una esterilla de bambú sobre la que pondremos un trozo de papel film -papel de horno también nos podría servir-. Sobre el papel colocamos las hojas de lechuga lavadas y bien escurridas, lo ideal sería utilizar una lechuga de hojas grandes y tersas como la romana, pero si, como en este caso que hemos utilizado cogollos, las hojas son pequeñas, lo que haremos es solaparlas tal como se aprecia en la foto.

Sobre la lechuga colocaremos unas lonchas de fiambre de pavo -unos restos de pollo asado o unas lascas de atún en conserva bien escurridas también quedarían bien-, un par de rodajas de tomate que sea bastante carnoso -para que apenas suelte agua-, una loncha de queso bajo en grasas, la tortilla fría y más lechuga para 'cerrar' nuestro rollo de ensalada.

Envolvemos todo en el papel film con ayuda de la esterilla procurando que quede bien apretado para que cuando vayamos a comerlo no se nos desmorone.

Paso 3

Podemos llevarlo con nosotros en un portabocadillos o en alguna pequeña bolsa térmica de las que se usan para transportar los táperes y así podremos echar mano de nuestro tentempié saludable en cualquier momento que lo necesitemos.

