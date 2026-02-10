Paula Monreal, cocinera: "El pollo frito más rápido y sano no se reboza en huevo, usa esta mezcla con 100 ml de yogur"

0 votos

El pollo frito es uno de los platos más populares del mundo: crujiente por fuera, jugoso por dentro y con una historia que recorre siglos y continentes.

Lo que lo distingue de otras preparaciones de pollo es que suele cortarse en piezas con hueso, manteniendo la piel y cubriéndola con una capa de harina o rebozado que se vuelve crujiente al contacto con el aceite caliente.

Esa cobertura forma una corteza que ayuda a conservar los jugos interiores, a la vez que absorbe parte de la grasa, lo que intensifica el sabor.

Un pollo frito bien hecho combina tres elementos clave: piel crujiente y dorada, carne jugosa y un sazonado equilibrado, ni soso ni excesivamente salado.

Se consume tanto solo como acompañado de salsas, desde kétchup y mayonesa hasta salsas picantes, tártara o mezclas locales como las coreanas a base de soja, miel, ajo y chiles.

El pollo frito se ha adaptado a los gustos de cada región, creando un mosaico de estilos. En Estados Unidos, el estilo sureño destaca por marinados largos (a menudo en leche o suero) y mezclas de harina con pimienta, pimentón y especias, base de muchas cadenas de comida rápida. Se ha convertido en un icono popular, presente en hogares, restaurantes y negocios callejeros.

En Europa, la técnica de freír pollo evolucionó hacia platos más refinados en países como Francia o hacia recetas caseras en Alemania, pero sin perder su esencia de comida cotidiana.

En Asia, países como Corea y Japón han desarrollado versiones propias, con rebozados más ligeros y salsas dulces, picantes o fermentadas, que aportan capas adicionales de sabor. Estas versiones han ganado popularidad global y compiten hoy con el estilo norteamericano en la escena urbana.

Pollo frito sano y exprés

Paula Monreal, creadora de contenido gastronómico y especializada en recetas sencillas, sanas y a menudo sin gluten, también tiene su versión del pollo frito. "Una receta fácil y saludable, utilizarás muy poco aceite de oliva, ya que al hacerlo en freidora de aire queda súper crujiente", asegura.

Sólo necesitarás unos 20 minutos en total para tener listo el plato, y lo mejor es que no usarás harina para el rebozado ni excesivo aceite, por lo que el resultado final será mucho más ligero. ¿Quieres saber cómo? Más abajo, todos los detalles.

Ingredientes Pollo, 8 solomillos

Copos de maíz, 1 taza

Ajo en polvo, 1 cucharada pequeña

Pimentón dulce, 1 cucharada pequeña

Sal y pimienta, al gusto

Yogur natural sin azúcar, 100 ml

Queso parmesano rallado, 1/2 taza (opcional) Paso 1 Corta los solomillos de pollo en dos y ponlos en un bol junto con el yogur, las especias y la sal. Mezcla todo bien. Paso 2 Tritura los copos de maíz y añade el queso parmesano rallado (si quieres). Paso 3 Reboza los solomillos en los copos y mételos rebozados en la freidora de aire. Pulveriza por encima aceite de oliva virgen extra y programa unos 15 o 17 minutos a 180 grados. Paso 4 A mitad de tiempo dales la vuelta y añade un poco más de aceite. Pasado ese tiempo estarán listos.

Además, si quieres hacer también tú mismo el kétchup que acompaña al pollo para que sea saludable, sólo necesitas tres cucharadas de tomate natural triturado, dos dátiles y tres cucharadas soperas de vinagre de vino blanco. Y simplemente pon todos los ingredientes en un vaso y tritúralos.