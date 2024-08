¡Adiós al calor! La bebida refrescante típica de Valencia que no engorda y no se conoce en el resto de España

Total: 1 min

Mientras en unos puntos de España estamos con los paraguas abiertos y preguntándonos si el verano llegará o no este año, en otros el calor y las altas temperaturas están provocando que la realización de cualquier tarea, que no sea estar a remojo en la playa o la piscina, resulte complicada.

Para sobrevivir al calor, en Valencia tienen un secreto bien guardado y no porque no se lo cuenten a nadie, pero es que se trata de una bebida que casi no se conoce en el resto de España, esta en la que estos días parece como si de los grifos manase lava de volcán (he visto un meme con eso).

En cambio, fuera de España, hay sitios donde sí es conocida esta bebida o, al menos, bebidas similares con los mismos ingredientes y con el mismo fin: refrescarse, porque el café con hielo y limón es uno de los mejores antídotos contra el calor. La primera vez que lo probé, lo hice con mucho escepticismo, pero doy fe de que me convenció al primer sorbo. Hasta el punto de que siempre ha merecido la pena que me miren raro cada vez que pido que me pongan un trozo de limón para acompañar un café con hielo.

Así es como lo sirven en la Comunidad Valenciana donde se conoce como "café del tiempo". Principalmente en los meses de verano, el café se sirve con un vaso con hielo y una rodaja de limón para que cada comensal lo prepare a su gusto.

En el sur de Italia, sobre todo en la región de Calabria, se puede encontrar una bebida similar llamada "caffè al limone" como variante refrescante del café espresso tradicional.

¿Por qué deberías probar el café con hielo y limón?

Son varias las razones por las que tomar esta bebida en verano es una buena decisión.

Tanto el café como el limón contienen antioxidantes. El café es rico en polifenoles, mientras que el limón aporta vitamina C -que se conserva en su totalidad al no calentarse-, ambos beneficiosos para evitar el daño oxidativo.

El café es mayoritariamente agua, cuyo consumo es imprescindible en los días de calor. También puede prepararse con café descafeinado y puede ser una alternativa a los refrescos comerciales. No hincha y no engorda. Al no ser una bebida gaseosa, no produce la sensación de hinchazón que nos dejan los refrescos con gas y, si se prepara sin azúcar o con edulcorante, es una bebida que casi no aporta calorías.

Cómo hacer un café con hielo y limón

Como ya se ha comentado, la forma habitual de servirlo en Valencia es ofreciendo al comensal un café espresso en taza junto a un vaso con hielos y una rodaja de limón. Así el propio comensal decide cómo prepararlo, mi manera favorita, cuando me lo sirven así, es apartar primero el limón, verter el café caliente sobre el hielo, remover un poco, estrujar el limón sobre el café y dejar la rodaja dentro. También hay quien prefiere verter directamente el café caliente sobre el hielo y el limón, para que el sabor sea más suave.

En la receta de hoy, os propongo una tercera forma, que es como me lo suelo preparar en casa para que el hielo no me agüe el café. En el fondo, lo que hago es aplicar la técnica que se emplea para preparar un café que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, el shakerato.

Se trata de un café que se prepara en una coctelera, para que el hielo enfríe el café, pero después se cuela, para que el hielo no nos vaya aguando el café a medida que lo estamos bebiendo.