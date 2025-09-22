Dani García, chef Michelin, tajante: "Para que el pulpo en conserva esté más bueno, el truco no es el pimentón"

0 votos

El pulpo es uno de los productos más valorados de la gastronomía española, especialmente en la preparación tradicional de Galicia, llamada pulpo a la gallega o pulpo a feira, todo un símbolo regional y plato festivo de gran arraigo popular.

Este se sirve comúnmente en ferias, fiestas populares y romerías, donde es preparado por las pulpeiras en ollas de cobre y presentado sobre platos de madera.

Para la elaboración, el pulpo se limpia, se 'asusta' en agua hirviendo y se cuece hasta que queda tierno. Una vez cocido, se corta en rodajas y se sazona con sal gruesa, pimentón (dulce o picante, al gusto) y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.

Puede acompañarse de cachelos (patatas gallegas cocidas) y suele servirse como tapa o primer plato.

Sin duda, es una receta deliciosa, pero hay que tener destreza para lograr la textura ideal. Además, es bastante caro, especialmente el gallego en temporada alta, por lo que a veces algunas personas recurren a las opciones en conserva.

El pulpo cocido envasado es una buena alternativa para quienes no quieren cocinar ni gastar demasiado dinero. Para esas personas el chef marbellí Dani García, famoso por restaurantes como Tragabuches o BiBo, ofrece una receta sencilla que mejorará considerablemente ese pulpo en lata (y no, no es el pimentón).

Salpicón de pulpo en conserva

El cocinero malagueño propone hacer un salpicón con el pulpo, para el cual sólo necesitaremos unos pocos ingredientes básicos que se encuentran sin dificultad en casi todos los supermercados o tiendas de alimentación.

Hay muchas formas de hacer salpicón, pero la principal característica del que propone Dani García es que lleva un poco de mayonesa, la cual emulsiona con el aceite de la propia lata y agregando una pizca de mostaza de Dijon.

Ingredientes Pulpo cocido en lata, 1

Pimiento rojo, 1/2

Pimiento verde, 1/2

Cebolla, 1/2

Tomate pequeño tipo pera, 1

Huevo, 1

Aceite de la lata del pulpo, 1

Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

Sal y pimienta, al gusto Paso 1 Corta todas las verduras en daditos y resérvalas en un bol. Paso 2 Extrae el pulpo de la lata o del bote en conserva con cuidado de no derramar el aceite, pues lo usaremos para elaborar la mayonesa. Una vez extraído, lo agregamos al bol con las verduras. Paso 3 En el vaso de la batidora, coloca primero el huevo, luego la sal y la pimienta, el vinagre, la mostaza y el aceite de la lata. Paso 4 Introduce la batidora hasta el fondo del vaso y comienza a batir a potencia máxima sin mover la batidora durante 10-15 segundos. Este es el secreto clave: no mover el brazo de la batidora hasta que comience la emulsión. Paso 5 Cuando veas que la mezcla comienza a blanquear y espesar en la parte inferior, sube la batidora muy lentamente mientras continúas batiendo. Este movimiento gradual permite incorporar todo el aceite sin cortar la emulsión. Paso 6 Cuando esté la mayonesa lista, coloca varias cucharadas encima del salpicón, pero sin mezclarlo todo y emplata.

Para mejorar todavía más este plato, García sugiere prepararlo la noche anterior para que, cuando llegue el momento de servirlo, separar el jugo que se haya formado durante la noche con un colador y emplearlo para hacer la mayonesa.

¿Es bueno el pulpo en conserva?

El pulpo en conserva es un alimento saludable y nutritivo que conserva la mayoría de las propiedades del pulpo fresco.

Aporta proteínas de alta calidad con muy pocas calorías y grasas, siendo fuente de ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular y cerebral.

Además, es rico en vitaminas del grupo B (especialmente B12) y minerales esenciales como yodo, zinc, selenio y hierro, contribuyendo al sistema inmunitario, al metabolismo energético y al correcto funcionamiento tiroideo.

El proceso de conservación en aceite de oliva puede incluso aumentar el contenido de grasas saludables, sin mermar significativamente nutrientes.

Su bajo nivel de mercurio lo hace seguro para todo tipo de población, aunque conviene moderar su consumo en dietas restringidas en sodio.

Su textura firme y alto poder saciante lo convierten en una excelente opción para el control de peso, el deporte y la nutrición durante el embarazo.