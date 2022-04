Uno hace planes, pero muchas veces la vida se los cambia y a veces pasan cosas como que cuando pensabas pasarte la tarde en el sofá viendo una película y comiendo palomitas, tus amigos te lían y acabas organizando una cena para diez en casa. O tenías idea de salir a comer fuera y al final te toca quedarte en casa a comer y no habías hecho compra. Que no cunda el pánico, si hay unas buenas latas en la despensa estamos salvados y más si son las del pack que recibirás como regalo de bienvenida a EL ESPAÑOL.

Con un poco de imaginación, esas cosas que siempre solemos tener dando vueltas por la nevera y unas latas de conservas de buena calidad podemos salir airosos de cualquier situación sin demasiado esfuerzo.

Como muestra y para dar ideas hemos preparado una selección de recetas sencillas que puedes preparar con este lote de conservas de la marca 5Ñ Conservas de Santoña que sacan de muchos apuros, desde hacer de comer para uno solo en un momento hasta preparar una cena de lujo para un montón de comensales.

El lote está compuesto por:

4 latas de anchoas del Cantábrico en aceite de oliva

en aceite de oliva 2 latas de mejillones de las rías en escabeche

en escabeche 2 latas de pulpo en aceite de oliva

en aceite de oliva 2 latas de sardinillas en aceite de oliva

Y ahora lo recibirás como regalo de bienvenida con tu suscripción a EL ESPAÑOL. Con todas estas latas vas a poder preparar todas las recetas que te proponemos a continuación.

Recetas fáciles con Conservas 5Ñ de Santoña

Por supuesto que una buena conserva puede disfrutarse sola sin más que abrir la lata, pero con un mínimo esfuerzo es también la base de platos con los que cualquier comensal disfrutará mucho.

Si no tienes tiempo o no tienes a mano unas alcachofas frescas, con unas buenas alcachofas en conserva que no tengan una cantidad excesiva de ácido, el resultado va a ser igualmente maravilloso cuando prepares esta ensalada de alcachofas con vinagreta de huevo duro y anchoas.

La misma combinación, pero en versión sándwich para preparar una cena en un momento. Para los que no hayáis probado aún la combinación anchoas-alcachofas-huevo os pido que le deis una oportunidad. Creedme que es algo especial.

¿Hay algo más fácil de preparar un pincho tan tradicional como estas gildas? No ¿Hay algo más agradecido para alegrar el aperitivo? Tampoco.

Son muchos los que reniegan de las endivias hasta que prueban este pincho y, a partir de ese momento, no pueden parar de comerlas. Estas endivias con anchoas y queso azul son una prueba de que aunque algunos alimentos no te gusten solos, cuando se combinan pueden hacer magia.

Abrir un par de latas, mezclar con un par de cosas de la nevera y triturar con la batidora, que casi se tarda más en emplatarlo bonito que en hacerlo, y ya tienes un entrante que te sirve hasta para una comida de fiesta con este paté de sardinillas y mejillones.

Incluso en su versión más clásica, con atún, es una receta que suele gustar a todo el mundo y, esta versión de huevos rellenos de sardinillas con tomate no es la excepción. Vas a querer comértelos de dos en dos.

Lo mismo sucede con esta lasaña de mejillones en escabeche y espinacas, que está muy lejos de parecerse a una lasaña clásica de carne, pero que es capaz de alegrarte una comida mucho más que la original.

¿Sabes que el escabeche de las latas de mejillones es un aliño estupendo para muchas ensaladas? En esta ensalada de mejillones con tomate ahorrarás mucho tiempo si la preparas con mejillones enlatados.

Y otra idea para preparar una deliciosa ensalada con mejillones en escabeche, en este caso, de pasta, una receta rapidísima para esos días en los que tienes que comer solo y no sabes qué preparar.

Si una conserva de pescado es de calidad, puede sustituir honrosamente al producto fresco en muchas recetas, como puede ser esta empanada de pulpo que se inspira en una empanada gallega, pero que incorpora algunos toques menos ortodoxos como pueden ser la salsa de chipotle, que podría cambiarse por tabasco, o la albahaca y que, te saldrá igualmente buenísima con un buen pulpo en conserva.

Si os ha gustado la idea de la empanada, pero no os veis con tiempo o ganas de preparar la masa, podéis hacer estas otras empanadillas de pulpo con cebolla caramelizada que están hechas con obleas de las que se pueden encontrar frescas en cualquier supermercado y que, como congelan fenomenal, siempre es buena idea tener un paquete en el congelador.

