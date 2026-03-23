Estos días se habla del boom del retail y de cómo las grandes cadenas están ganando terreno a la hostelería, especialmente al menú del día. Y en muchos corrillos del sector se escucha la misma pregunta, a veces con resignación, a veces con enfado: ¿nos están quitando el sitio?

Pero quizá la pregunta está mal planteada.¿Molesta que Mercadona venda comida elaborada? ¿Que detecte que el cliente no tiene tiempo para cocinar? ¿Que entienda que, cuando hace cuentas, muchas veces le sale más rentable comprar que ponerse a los fogones? ¿No es eso, sencillamente, mercado?

No estamos ante una invasión. Estamos ante una clase magistral de eficiencia. Si una empresa comprende mejor la necesidad básica de su cliente —que en este caso es alimentarse sin dedicar tiempo a cocinar— y la resuelve con precisión, no está atacando a nadie. Está haciendo lo que se espera de ella. El problema no es que el retail crezca. El problema es lo que ese crecimiento revela.

Durante años, parte de la hostelería ha vivido cómodamente en un terreno donde el producto cumplía, el precio se sostenía por inercia y el servicio quedaba integrado, pero invisible. Es lo que podríamos llamar la teoría del “sándwich mixto”: que no esté mal, que solucione, que sea correcto. No hace falta que emocione. No hace falta que trascienda. Basta con que cumpla.

Y cuando el estándar cultural se acostumbra a que “cumpla”, el valor añadido desaparece. No porque no exista, sino porque deja de exigirse. Ahí es donde el retail entra con ventaja. Porque entiende algo esencial: el cliente no compra gastronomía, compra tiempo. Y el tiempo es el bien más escaso de nuestra época.

Si cocinar en casa implica planificación, compra, ejecución y limpieza, y una bandeja preparada lo resuelve en minutos, la decisión no es sentimental, es racional. Y si además el precio acompaña, el movimiento es natural. Luego llega la comparación.

La cerveza vale 0,80 euros en el supermercado. En el restaurante cuesta 4 euros. El cliente compara unidad con unidad. Botella con botella. Marca con marca. Pero no compara sistema con sistema. No ve el alquiler, la refrigeración, la formación del personal, la seguridad alimentaria, la limpieza, el horario partido del equipo, la hospitalidad. Nada de eso aparece en la cuenta. Y lo que no se ve, no se valora. Quizás deberíamos valorar que aparezca en la cuenta... Me gustaría saber qué diría la OCU en ello.

También es cierto que nosotros hemos contribuido a esa invisibilidad. El servicio no se desglosa. La experiencia no se cuantifica. El valor añadido no se explica. Y cuando no se explica, se diluye.

En ese contexto, el menú del día pierde terreno. No porque ya no sea útil, sino porque compite en el mismo plano funcional que el retail. Y ahí el retail es imbatible. Pero la reflexión va más allá. La alta gastronomía debería observar este momento con atención. No porque compita con Mercadona, sino porque lo que está en juego es la redefinición de la palabra “experiencia”.

Durante años hemos inflado esa palabra. La hemos cargado de relato, de espectáculo, de parafernalia. Y ahora, con la inteligencia artificial optimizando procesos, reservas, análisis de datos y gestión interna, no queda espacio para el humo. La tecnología elimina lo superfluo con una eficiencia brutal.

Ha comenzado el rally de la verdad

Y cuando se apaga el ruido, solo queda lo esencial. La experiencia real no es el show. Es la gestión emocional. Es ese momento en el que un plato conecta con la memoria de un cliente hasta casi hacerlo llorar porque le recuerda a su abuela. Es la mirada del camarero que entiende el ritmo de la mesa sin que nadie diga nada. Es la pausa compartida.

Eso no se automatiza. Eso no se produce en cadena. Eso es arte-sano. Y la buena noticia es que se puede aprender a gestionar.

Quizá estamos ante el inicio de una etapa más madura. Una en la que el retail se quede con la necesidad funcional de alimentarse y la restauración abrace su verdadera naturaleza: encuentro, ritual, emoción, comunidad.

No estamos ante una crisis. Estamos ante un síntoma. Y todo síntoma ignorado termina convirtiéndose en enfermedad. Si el sector no redefine su valor, si no profesionaliza su estructura, si no coordina su discurso y no educa al cliente en lo que realmente ofrece, puede haber secuelas.

Pero si entendemos que esto no es una amenaza sino una invitación, estamos en el comienzo de algo mucho más grande.

El retail no nos está debilitando. Nos está obligando a ser mejores. Y eso, bien entendido, es una magnífica oportunidad.