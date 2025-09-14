Un investigador culinario, sobre volver a congelar un alimento que ya fue descongelado: "Haz esto para que sea seguro"
Heinz Wuth explica cuándo se puede volver a congelar un producto y cómo hacerlo de forma que no suponga un riesgo para la salud.
Imaginemos que nos sobra comida de un táper que descongelamos del frigorífico. ¿Qué hacemos con ella? ¿La tiramos si no la vamos a comer en breves? ¿O podemos volver a congelarla? ¿Es seguro?
Heinz Wuth, investigador culinario con más de dos millones y medio de seguidores en TikTok, responde a todas estas preguntas de forma clara y detallada en una de sus publicaciones.
"Parece una decisión práctica, pero en realidad hay procesos invisibles (físicos y microbiológicos) que cambian mucho más de lo que imaginas", advierte.
Más allá de si es un riesgo para la salud o no, el experto también indica cómo se transforma el alimento si lo volvemos a congelar: si pierde su sabor o si cambia de textura.
¿Volver a congelar o no?
"Al guardar algo crudo en congelación, esto se endurece: el agua del alimento forma cristales de hielo y estos mismos rompen la estructura interna", comienza diciendo Wuth.
Al descongelar el alimento, estos cristales "se derriten y eliminan más agua y jugos de los alimentos", explica. Esta es la razón por la cual quedan más secos y con una textura "harinosa" cuando los descongelamos.
Tal y como señala el investigador, si hacemos esto continuamente, arruinamos "su sabor y su valor nutritivo".
@soycienciaycocina 🔁 ¿Se puede volver a congelar un alimento que ya fue descongelado? Es una duda que surge en muchas cocinas. A veces sobra comida cruda, la descongelamos… y no la usamos toda. Entonces aparece la pregunta: ¿Puedo volver a congelarla? ¿O eso es un error? Parece una decisión práctica, pero en realidad, hay procesos invisibles —físicos y microbiológicos— que cambian mucho más de lo que imaginas. ¿Pierde sabor? ¿Cambia su textura? ¿Se vuelve riesgoso? En este video te explico qué pasa realmente cuando congelamos, descongelamos... y congelamos de nuevo. Y lo más importante: cuándo sí se puede y cómo hacerlo de forma segura. Esto es #cienciaycocina #conservaralimentos #congelacion #loaprendientiktok ♬ original sound - Heinz Wuth - Ciencia y Cocina
No obstante, el problema principal no radica en el sabor, sino en la salud: "Los alimentos tienen microorganismos y, al congelarlos, estos sólo se duermen, no se mueren".
Así pues, en el proceso de descongelación, estos microorganismos vuelven a despertar, se multiplican y "pueden contaminar más" y ser más peligrosos. Por este motivo, como afirma Wuth, no se recomienda recongelar algo una vez descongelado.
Recongelar de forma segura
Sin embargo, sí existe una manera de volver a congelar un alimento sin poner en peligro la salud del consumidor. El truco consiste en cocinar bien el alimento crudo antes de volver a congelarlo.
Es decir: un alimento descongelado sí puede volver a congelarse si lo cocinamos primero (al menos a más de 70 ºC durante unos 2 minutos mínimo).
De esta forma, se eliminan los microorganismos patógenos presentes. Después de la cocción, el alimento debe enfriarse, almacenarse en un recipiente hermético y puede volver a congelarse con seguridad.
En palabras de Wuth: "Una manera segura de recongelar un producto es descongelar el alimento crudo, procesarlo, aplicarle una cocción, luego porcionar y congelar".
Así bien, aunque ya no sea peligroso comerlo, hay que tener en cuenta que la textura, el color y el sabor se verán afectados y habrá una pérdida de nutrientes debido a la rotura de tejidos por los cristales de hielo.
Finalmente, Wuth recuerda que para descongelar correctamente la comida se debe dejar al menos 24 horas en la nevera.