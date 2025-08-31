Jessica, pescadera andaluza, y su truco para cocinar un buen pescaíto frito: "Lo fundamental es la harina y el aceite"

No es sólo pescado rebozado, es una delicia adictiva que se ha convertido en un símbolo de la gastronomía andaluza.

El pescaíto frito, una fritura de pescados o mariscos frescos en aceite de oliva caliente rebozados en harina, es uno de los platos más solicitados en los bares y restaurantes de Andalucía, junto al salmorejo y el serranito.

Se hace sobre todo con pescados pequeños, como los boquerones, las sardinas o los salmonetes de roca, y pescados grandes en porciones como el cazón adobado, la merluza, el bacalao, la pescadilla o la caballa. También con calamares, gambas y langostinos o sepia cortada en tiras.

El objetivo de esta receta es que cada pieza de pescado quede crujiente por fuera y jugosa por dentro, algo que no siempre es tan fácil de conseguir como se cree.

Un pescaíto frito perfecto

Jessica Herrera, pescadera de Pescadería FJ Hermosín, en el Mercado de Triana (Sevilla), ha compartido en un vídeo de TikTok el secreto de un buen pescaíto frito.

Según la experta, para empezar, "lo más importante y lo más fundamental en un buen pescado que esté frito es su harina y su aceite".

Así pues, habremos de conseguir el mejor aceite y harina posibles, como un aceite de oliva virgen extra de alta calidad y, por ejemplo, una harina de garbanzo, que es la tradicional malagueña.

También se suele emplear la llamada 'harina de freír', una mezcla de harina de trigo molida y semolina de trigo a partes iguales.

Asimismo, Jessica advierte que el aceite debe estar muy caliente (entre 180 ºC y 190 ºC). "Si está flojito, al final la harina se desmenuza y se queda pochao'", explica. "Pero el pescado tiene que estar frito, realmente bien frito", sentencia.

La Pescadería FJ Hermosín es un negocio familiar que lleva 10 años en el Mercado de Triana. Por ella han pasado ya cuatro generaciones y se dedican exclusivamente a la venta de pescado y marisco fresco de Huelva.

Dónde comer buen pescaíto frito

Si no hay ganas de cocinar, siempre se puede ir a comer pescaíto frito fuera de casa. Una opción infalible es Bodeguita El Adobo en Cádiz, recomendada por el chef Juan Viu del restaurante Mare. Su morena crujiente es uno de los platos más codiciados.

Por otra parte, si estás por Málaga tienes que visitar el restaurante Taró, con un pescaíto frito que ha sido elogiado por el propio Alberto Chicote.

Y, por último, si tienes pensado pasar por San Fernando (Cádiz), déjate caer por el chiringuito La Cantina de Titi. Aquí no sólo probarás buen pescado frito desde 7 euros, sino que podrás saborearlo mirando al mar con los pies dentro de la arena.