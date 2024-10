Ni olla ni air fryer: este es el truco para hacer el mejor huevo poché sin encender el fuego

El huevo es una de las grandes piedras angulares de la alimentación y del universo gastronómico. No solo es uno de los alimentos más completos nutricionalmente, sino que también ofrecen gran versatilidad que le convierten siempre en una opción apetecible y socorrida a la hora de cocinar.

Entre las muchas maneras que hay de incorporarlo a nuestras recetas y platos, están los huevos poché o escalfados, que te aportan una experiencia similar a la de los huevos fritos: sin grasas añadidas, sin necesidad de ensuciar y con la garantía de poder disfrutar de la mejor parte —como todo el mundo sabe—, la yema.

Optar por esta preparación tiene muchos comienzos pero también muchos resultados y no siempre son el esperado. Para los que no se mueva por la cocina como pez en el agua, controlar temperaturas y tiempos se puede tornar algo complicado. A la hora de hacerlo en un cazo o cacerola surgen dudas sobre la cantidad de vinagre que hay que añadir al agua o cómo de rápido hay que remover el agua para que la clara de huevo no se desparrame. Por eso, cocinar huevos en el microondas es una alternativa sencilla que te permitirá prepararlos rápida y cómodamente.

huevo-01

En su perfil de Instagram, la doctora en Biomedicina, Elisenda López, ha compartido recientemente la forma de hacer no uno sino dos huevos poché a la vez sin necesidad de usar cacerolas ni fuego.

En este caso solo necesitarás un pequeño cuenco lleno de agua, al que debes añadir un chorrito de vinagre —esto ayuda a la coagulación del huevo de forma rápida y uniforme, sin que la clara se expanda—. Tras dos minutos en el microondas a una potencia de 900 W, y escurrirlo para eliminar el exceso de agua, lo tendrás listo.

Como grandes amantes de los huevos que somos en esta sección, no es la primera vez que compartimos 'atajos' para conseguir los huevos perfectos. En el caso del huevo poché, esto es lo que compartió en su momento Mer Bonilla: "Echa una taza de agua en un bol, casca el huevo dentro y tápalo con un plato. Mételo en el microondas a máxima potencia durante un minuto y, si fuese necesario, durante 20 o 30 segundos más tal como puedes ver en el vídeo que aparece más abajo".

Qué beneficios aporta comer huevo

Según señalan los expertos, tanto la clara como la yema contienen una parte sustancial de proteínas de alto valor biológico. Se consideran así por la cantidad y equilibrio entre los aminoácidos que las componen, al extremo que son el estándar de referencia en los estudios de nutrición.

Así que son un 'fondo de armario' al que recurrir sin temor, a pesar de lo que la Asociación Americana del Corazón estableció en 1973 recomendando un consumo semanal no superior a tres unidades y han desmentido estudios posteriores. Por lo tanto, tomar un huevo cada día no aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares

Minerales como el fósforo, selenio, hierro y zinc, son algunas de las propiedades con la que cuenta. Además de ácido oleico, ácido linoleico, omega 3, colina, vitaminas, luteína y zeaxantina. Estos dos últimos son carotenoides de actúan como antioxidantes a los que se atribuye capacidad para prevenir la degeneración macular y enfermedades coronarias. La clara aporta la cantidad recomendada de vitaminas A, D, E y K y la yema es rica en grasas de buena calidad. Además, al cocinarlos de esta manera, la digestión de las proteínas será más fácil, y los riesgos de intoxicación se eliminan al someterse a la pasteurización.

