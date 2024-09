Ni espinacas ni calabacín: esta es la variedad de tortilla española considerada la peor del mundo

Si hay un plato típico de la gastronomía española, ese es la tortilla de patatas, un clásico que nunca falta en cualquier bar o restaurante que podamos encontrar a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, más allá de la receta tradicional, podemos encontrar una amplia cantidad de variedades, pues se trata de uno de los platos más versátiles que se pueden preparar.

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo cada vez son más las ciudades que cuentan con restaurantes especializados en tortillas, nada extraño si tenemos en cuenta que es un plato que prácticamente gusta a todo el mundo, más aún cuando se puede disfrutar de recetas creativas y llenas de sabor.

Más allá de las variantes de espinacas o calabacín, nos encontramos con una variedad de tortilla española que ha sido considerada la peor del mundo, a pesar de que se trata de una opción repleta de beneficios para la salud.

La peor tortilla española

La conocida publicación gastronómica TastleAtlas ha hecho un listado con los peores platos de España, y en él aparece la tortilla de alcachofas, que a diferencia de lo que ocurre con la receta tradicional, no ha logrado tener la misma aceptación.

A pesar de que la alcachofa es una verdura rica en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, no son del agrado de todo el mundo, pues su textura, ligeramente fibrosa y su sabor amargo y terroso pueden hacer que no sea la mejor opción para llevarse a la boca. De hecho, tienen muy poca aceptación entre los más jóvenes o quienes no tienen su paladar acostumbrado a su sabor.

A pesar de que se trata de una verdura que es muy beneficiosa para la salud, al contribuir en la digestión y ayudar a mantener una dieta equilibrada, pues tiene un bajo contenido calórico, realmente no es la mejor opción para preparar una tortilla, al menos para la gran mayoría. Sin embargo, para los amantes de esta verdura con un sabor tan característico, esta tortilla de alcachofa puede llegar a ser todo un manjar.

Lo que está claro es que este plato ofrece una explosión de sabores naturales y una textura que, si se acompaña de una ensalada o un buen pan, se puede convertir en una opción interesante. En todo caso, todo dependerá de los gustos de cada persona y de la aceptación de esta verdura.

Cómo se prepara la tortilla de alcachofas

La preparación de una tortilla de alcachofas es más laboriosa que en una receta tradicional de tortilla de patatas, pues implica saber cómo realizar su limpieza correctamente, pues requieren de un proceso cuidado de pelado y eliminación de hojas duras para evitar que la tortilla pueda quedar con una textura desagradable.

Este hecho, sumado a que tiene un sabor un tanto diferente y poco convencional, hace que muchos prefieran optar por otras tortillas más sencillas de preparar y que habitualmente les resultan más agradables.

Para preparar la tortilla de alcachofas se necesitan corazones de alcachofa, huevos, aceite de oliva, sal y, en algunos casos, también incluyen un toque de ajo o perejil para realizar su sabor. La preparación es más laboriosa, pero si se siguen los pasos se puede hacer sin problemas en casa. Las alcachofas, previamente limpiadas y cocidas, se saltean en la sartén con un poco de ajo hasta que se doren ligeramente. A continuación, se mezclan con los huevos batidos y se cocina todo a fuego medio hasta conseguir una tortilla jugosa y tierna.

Beneficios de las alcachofas para la salud

Las alcachofas son uno de los alimentos más versátiles y saludables que podemos encontrar, siendo de sobra conocidas por sus excelentes propiedades. Son una fuente rica de minerales como el potasio, el fósforo o el magnesio, además de contar con otros componentes que hacen que se pueda disfrutar de los siguientes beneficios: