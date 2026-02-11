El vino 'enfermo' con el que Rosalía celebra el videoclip de 'Sauvignon Blanc': cuesta 25 € y puedes comprarlo desde casa

Rosalía lanza este miércoles a las 6:00 p.m. hora peninsular el videoclip de Sauvignon Blanc, uno de los temas de su álbum LUX, publicado el pasado 7 de noviembre de 2025.

En la canción la artista utiliza este tipo de vino como metáfora para hablar de abandonar el lujo material y quedarse sólo con el amor y lo espiritual.

Simboliza un nuevo comienzo: brindar por un "futuro dorado" —como el color amarillo pálido del vino—, dejar el pasado atrás, en el fondo de la copa, y centrarse en una vida más sencilla y auténtica.

La propia Rosalía ha asegurado que la canción está inspirada en Santa Teresa de Jesús y su apuesta por una vida austera y mística.

Por su parte, el Sauvignon Blanc es un vino blanco seco y refrescante que se elabora a partir de la uva del mismo nombre, originaria de Francia.

Suele tener acidez alta y cuerpo medio, lo que lo hace muy fresco en boca. En nariz sobresalen aromas a frutas verdes (manzana, pomelo o lima), hierba recién cortada y notas herbáceas; mientras que en copa luce de un color amarillo pálido con reflejos verdosos cuando es joven.

Imagen de Rosalía publicada en su Instagram. @rosalia.vt

Sin embargo, la cantante no ha elegido este vino para brindar por el inminente lanzamiento del vídeo de la canción, como sería lógico.

En su lugar ha escogido el Tokaji Oremus Late Harvest 2023, un delicioso vino blanco dulce de vendimia tardía de la bodega húngara Oremus, propiedad de Vega Sicilia, en la región de Tokaj, tal y como ha podido verse en una imagen que ha compartido en su Instagram.

Se elabora con variedades autóctonas como Furmint, Sárgamuskotály y Hárslevelű (a veces también Zéta), al menos con un 50% de uva botritizada y sobremadurada, lo que explica su dulzor y que pueda considerarse un vino enfermo (aunque sea una enfermedad buena), ya que la Botrytis cinerea es un hongo que infecta la uva y que, en condiciones ideales, la deshidrata y concentra azúcares y aromas, dando como resultado un vino dulce finísimo como los Tokaji o los Sauternes.

Tokaji Oremus Late Harvest 2023.

Está a la venta online desde 25 euros y es un vino dulce, armonioso, fresco y sedoso, con unos 11-11,5% de alcohol y alrededor de 110-113 g/l de azúcar residual. En nariz predominan aromas florales, cítricos y de frutas de hueso (melocotón, albaricoque), con toques tropicales y melosos.

En boca es cremoso pero fluido, con buena acidez que equilibra el dulzor, final rico y persistente, a veces con un ligero amargor tipo pomelo rosa que lo hace más elegante.

Se recomienda servirlo frío, alrededor de 8 ºC, en copa de blanco o de vino dulce. Marida muy bien con foie gras, quesos azules o curados, postres de fruta y tartas, o simplemente con el nuevo videoclip de una de las baladas más virales de los últimos meses.