Alerta en Reino Unido por la ley que prohíbe cocer vivas gambas, langostas y otros mariscos por crueldad animal: "Es tortura"

Reino Unido prohibirá cocer vivos cangrejos, langostas, gambas, cigalas y otros crustáceos decápodos para evitar el sufrimiento animal.

La medida, anunciada este lunes por el Gobierno, se incluye dentro de una estrategia más amplia que busca modernizar las leyes de protección animal y que responde a las evidencias científicas que demuestran que estos animales experimentan dolor cuando los meten en agua hirviendo.

El cambio legislativo se apoya en la Conservatives' Animal Welfare Act, aprobada por el Parlamento británico en 2022, una norma que amplió la definición de "seres sintientes" más allá de los vertebrados, incluyendo también a los crustáceos decápodos y los cefalópodos (pulpos y calamares).

Organizaciones animalistas como Crustacean Compassion, que ha presionado durante años para poner fin a esta práctica, celebran la noticia y recuerdan que existen alternativas para reducir el sufrimiento como el aturdimiento eléctrico antes del sacrificio o técnicas específicas para interrumpir rápidamente el sistema nervioso.

Ben Sturgeon, su director ejecutivo, considera que se trata de un "avance fundamental", tal y como recoge The Financial Times: "Cuando se colocan en una olla con agua hirviendo sufren varios minutos de dolor insoportable antes de morir. Esto es una tortura y es completamente evitable".

En el lado opuesto, Tom Bradshaw, presidente de la National Farmers’ Union, ha criticado duramente el nuevo postulado: "El Gobierno debe tomar medidas para garantizar que los consumidores estén protegidos de los alimentos importados, que podrían producirse con estándares más bajos, y que a los agricultores británicos no se les pida que compitan con las importaciones producidas con esos estándares".

Adiós a la cría de cachorros y las jaulas para gallinas

La decisión británica se incluye dentro de un marco más amplio de reformas legislativas que abordan otras prácticas de bienestar animal en animales domésticos, de granja y en estado silvestre.

Así pues, se quiere poner fin a las puppy farms o granjas de cachorros para eliminar prácticas de cría irresponsables o crueles y acabar con el uso de collares eléctricos para perros.

Gallinas en jaulas en una granja. iStock

Por otra parte, se prevé la eliminación progresiva de jaulas para gallinas ponedoras y las farrowing crates o 'cajas de maternidad' para cerdas, que impiden que las madres se muevan libremente tras dar a luz.

También se planea prohibir el uso de trampas de lazo y restringir la caza de especies como liebres durante temporadas sensibles como la época de cría, entre otras reformas.

Reino Unido no es el único país que ha adoptado medidas de este tipo: la cocción de crustáceos vivos sin aturdimiento previo también es ilegal en Suiza, Noruega y Nueva Zelanda. ¿Acabará llegando también a España?