La Guía Michelin no encuentra ningún nuevo tres estrellas en España y Barcelona arrasa en el resto de premios

Este martes 25 de noviembre lo más granado de la gastronomía se ha dado cita en Málaga para celebrar la noche más importante del año, para muchos, gastronómicamente hablando.

Con el nuevísimo y hasta la bandera de Espacio Sohrlin de Málaga, el nuevo proyecto cultural del actor Antonio Banderas, que no ha querido perderse la gala. "La gastronomía es cultura de la buena" ha dicho desde el escenario el actor, propietario de ocho restaurantes.

"Málaga y Andalucía están de moda", ha dicho la consejera de economía, hacienda y fondos europeos, Carolina España, desde el escenario "y la gala es sinónimo de prestigio".

Una celebración -a la que este año no ha podido asistir Gwendal Poullennec, director de Michelin- de la que España ha sido pionera, como ha apuntado también el alcalde de Málaga, orgulloso de recibir a todo el sector en su ciudad. La provincia suma 12 estrellas repartidas en ocho restaurantes y "puede caer alguna más". Así ha sido.

No solo ha sido Málaga la afortunada. En total se han repartido 30 estrellas, y no ha habido ningún nuevo tres estrellas.

Uno más que se suma al podio donde ahora figuran 16+ restaurantes triestrellados de España: Lasarte (Barcelona), Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Gipuzkoa), El Celler de Can Roca (Girona), ABaC (Barcelona), Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria), Akelarre (San Sebastián, Gipuzkoa), Arzak (San Sebastián, Gipuzkoa), Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), Quique Dacosta (Dénia, Alicante), DiverXO (Madrid), Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia), Atrio (Cáceres), Cocina Hermanos Torres (Barcelona), Noor (Córdoba), Disfrutar (Barcelona) y, el más reciente, Casa Marcial (Asturias).

A la clasificación se suman otros 5 biestrellados y 25 restaurantes que suman su primera estrella.

Los 30 nuevos restaurantes de la Guía Michelin 2026

Hasta ahora había 256 restaurantes con una estrella, a los que hay que sumar 25 nuevos galardones. Si hacemos una radiografía de cómo evoluciona el mapa gastronómico, tal y como apunta Michelin, "destaca el predominio de establecimientos sencillos, gestionados por parejas, que aportan cercanía y calidez. También observamos un creciente atractivo del entorno rural, con propuestas de alto nivel que descentralizan la excelencia gastronómica".

A este panorama se suma la consolidación de la gastronomía hotelera -"representando una parte significativa de la alta gastronomía, aproximadamente un 20% de los restaurantes con estrella Michelin"- donde sigue creciendo el interés por ofrecer experiencias culinarias que no solo no desmerezcan la estancia, sino que justifiquen también la visita.

En cuanto a los menús, "conectan cada vez más con la memoria, la historia y el territorio, resaltando raíces e identidad local" y sobre su ejecución, mucho tiene que ver "el uso del fuego y las parrillas" consolidado como "tendencia clave en la cocina contemporánea, junto con una cocina consciente que prioriza el origen de los productos y el trabajo de los productores".

Junto a la indómita personalidad de cada establecimiento, llaman especialmente la atención estas regiones

Los 25 nuevos restaurantes con una estrella Michelin

El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)

Faralá (Granada)

Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)

Mare (Cádiz)

Ochando (Los Rosales, Sevilla)

Palodú (Málaga)

Recomiendo (Córdoba)

Barahonda, (Yecla, Murcia)

Kamikaze (Barcelona)

Llavor (Oropesa del Mar)

Rubén Miralles (Vinarós, Castellón)

Scapar (Barcelona)

Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia)

Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Casa Rubén (Tella, Huesca)

Emi (Madrid)

Èter (Madrid)

Islares (Bilbao)

Itzuli (Donostia, Guipuzcoa)

La Revelía (Amorebieta/Etxano, Guipuzcoa)

Miguel González (Ourense)

Pico Velasco (Cantabria)

Regueiro (Tox, Asturias)

Vértigo (Sober,

Los 5 restaurantes que han pasado a tener dos estrellas

Aleia (Barcelona)

La Boscana (Bellvís, Lleida)

Mont Bar (Barcelona)

Ramón Freixa (Madrid)

Enigma (Barcelona)

Otros reconocimientos

Tras el anuncio de Michelin recientemente sobre el futuro de las estrellas verdes, estaba pendiente por ver de qué manera iban a evolucionar. Finalmente, no ha habido cambios con respecto al año pasado a la hora de la verdad y el reconocimiento se ha entregado a cinco nuevos restaurantes:

Ama, Gorka Rico y Javier Rivero (Tolosa, Guipuzcoa)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Garena (Dima, Vizcaya)

Hika (Villabona, Guipuzcoa)

Terrae (Port de Pollença, Mallorca)

También se ha hecho público el nuevo listado de restaurantes Bib Gourmand (aquellos que sirven una comida de calidad a buen precio). Este año se suman 29 nuevos establecimientos y hay 128 novedades en la categoría de Recomendamos.

Además de las 25 nuevas estrellas rojas y de las cinco verdes, se han entregado varios premios a lo largo de la gala, como viene ocurriendo en las pasadas ediciones.

Entre ellos, el reconocimiento a la sala, un premio que ha sido otorgado a Abel Valverde de Desde1911 con una estrella Michelin. El de mejor sumiller, ha caído en manos de Luis Baselga, del restaurante Smoke Room, de Dani García, en Madrid, con dos estrellas Michelin.

Este año el reconocimiento al joven chef ha sido concedido a Juan Carlos García, de Vandelvira, con una estrella Michelin, en Baeza (Jaén). Y como cocinero mentor se ha reconocido la labor de Quique Dacosta, del restaurante Quique Dacosta, en Denia.

La Guía Michelin 2026 de un vistazo: