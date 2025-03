El alimento típico en España que Karlos Arguiñano eliminó por completo de su dieta: "Me lo quité hace 10 años"

Karlos Arguiñano es toda una referencia de la cocina de nuestro país, nada extraño si tenemos en cuenta que desde hace más de tres décadas nos acompaña cada día en televisión, con sus programas de cocina en los que deja sabias recomendaciones para poder mantener una dieta saludable sin renunciar al sabor.

El cocinero vasco, natural del pueblo de Zarautz, comenzó su andadura televisiva en la década de 1990, con un programa de cocina que ha ido cambiando de nombre y de cadena con el paso de los años, pero que siempre ha mantenido su esencia, con recetas para todos los gustos y el humor que siempre le ha caracterizado.

A sus 76 años de edad, Karlos Arguiñano continúa enseñando a miles de españoles a cocinar, apostando por una cocina sencilla, rica, casera y, en muchos de los casos, saludable. De esta forma, con la base de la cocina española más tradicional, ofrece las claves para preparar las mejores recetas.

El chef vasco siempre ha dado gran importancia a la salud, siendo un buen amante del buen comer y disfrutando de una dieta saludable y muy completa, para lo que asegura que es imprescindible comer un poco de todo, incluso de aquello que a nivel nutritivo no se considera totalmente óptimo.

El alimento que Arguiñano ha eliminado de su dieta

A pesar de que el chef asegura que hay que disfrutar de todos los alimentos, siempre con moderación, sí está de acuerdo con quienes recomiendan reducir o moderar el consumo de ingredientes que son perjudiciales para la salud, como es el caso del azúcar. En su caso destaca que "me quité los azucarillos hace 8 o 10 años. Si me tomo 3 o 4 cortados todos los días por 365 días al año, ¿cuánto azúcar he evitado?", se pregunta Arguiñano.

Además de eliminar este alimento de su dieta habitual en lo que a cafés se refiere, Karlos Arguiñano invita a las personas a que utilicen la lógica a la hora de seleccionar aquellos alimentos que van a formar parte de su alimentación. Destaca que "comer sano es comer un poco de todo, con sentido común, y mucho de nada". Para él, resulta así de sencillo poder comer de manera saludable.

Más allá de seguir unos buenos hábitos alimenticios, la clave de que Karlos Arguiñano se mantenga en perfecto estado de forma a sus 76 años tiene que ver con el ejercicio físico, ya que asegura caminar 10 kilómetros cada día, sin importar el tiempo que haga. De esta forma, con caminar una hora y media o dos horas, disfruta del sonido del mar, de los pájaros y de hablar con la gente, una caminata que le ayuda a mantenerse con buena salud.

El peligro de consumir demasiado azúcar

El consumo excesivo de azúcar es muy peligroso para el organismo, tal y como todo el mundo conoce, si bien, a pesar de que existe consciencia al respecto, sigue siendo parte de nuestro día a día, ya sea como azúcar refinado o como azúcar añadido en productos procesados.

El azúcar es un ingrediente muy frecuente de nuestra dieta que puede tener efectos muy perjudiciales en la salud, llegando a provocar la aparición de diabetes, pero también incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, inflamación crónica, presión arterial y enfermedad hepático no alcohólica, además del propio aumento de peso.

Es por ello por lo que los expertos de la salud insisten en la necesidad de reducir la ingesta de azúcar como comienzo para seguir una vida saludable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda que adultos y niños deberían reducir el consumo de azúcares libres a menos del 10% de su ingesta calórica total al día, lo que equivale a unas 5-6 cucharaditas (25 gramos).

Alternativas saludables al azúcar

Para poder endulzar diferentes recetas y preparaciones, existen alternativas saludables a las que se puede recurrir, entre las que hay que destacar especialmente las siguientes: