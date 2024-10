Dani García abre su primer restaurante en Barcelona: un asador con la icónica 'burger' de su tres estrellas Michelin

La cocina del chef marbellí Dani García desembarca en Barcelona. Lo hará en el hotel Grand Hyatt Barcelona 5* con su restaurante Leña, centrado en la cocina a la brasa, donde la carne y sus distintas preparaciones son las protagonistas. Esta propuesta destaca por el uso de productos de alta calidad, técnicas refinadas y guiños a la tradición culinaria catalana. El cocinero ha expresado así su entusiasmo por esta nueva apertura: "Queremos que Leña arda en Barcelona. Me encanta estar en esta ciudad tan especial, que me apasiona y me gusta tanto".

Leña ofrece una experiencia culinaria única, con hasta siete cortes distintos de carne, la famosa hamburguesa de Dani García (versión de la que servía en su antiguo restaurante de tres estrellas Michelin), platos con influencias internacionales, verduras a la plancha y recetas clásicas ejecutadas con gran precisión. Todo esto en un ambiente sofisticado y elegante, cerca del famoso Camp Nou. Con este establecimiento, el hotel amplía su oferta gastronómica a cuatro restaurantes, consolidándose como un referente culinario en la ciudad.

Como no podía ser de otro modo, el local mantiene el espíritu de alta cocina que caracteriza a Dani García, quien recientemente se convirtió en el primer chef español en recibir una estrella Michelin en Dubái por su restaurante Smoked Room. Este nuevo espacio aspira a ser un lugar de culto para los amantes de la carne y las brasas, integrando elementos como la leña, el carbón, las llamas y el humo tanto en la mesa como en la decoración.

Filete empanado de Leña.

El diseño interior de Leña en Barcelona sigue fiel a su esencia, con una decoración elegante y vanguardista donde predominan materiales como la piedra y la madera, evocando lo primitivo. Leña Marbella fue premiado en 2021 como el restaurante más bonito del mundo por los Restaurant & Bar Design Awards. Barcelona será la cuarta ubicación de este concepto, tras Marbella (2020), Madrid (2021) y Dubái (2023). Además, en 2025 llegará también a Miami.

Sobre Grupo Dani García

Fundado en 2014, el Grupo Dani García nació de la visión innovadora del chef y sus socios Laura y Javier Gutiérrez, con un enfoque en el respeto, la creatividad y el trabajo en equipo. Este grupo ha desarrollado una serie de marcas y conceptos gastronómicos adaptados a distintos públicos, basados en la cocina versátil y creativa del chef andaluz. El gran sueño de Dani García es llevar su propuesta gastronómica a hogares tanto a nivel nacional como internacional.

Las hamburguesas de Leña.

Actualmente, el grupo atiende a más de un millón de clientes al año, con 24 restaurantes en seis países, incluyendo Estados Unidos y algunos en Oriente Medio. Durante los próximos 12 meses, se prevé la apertura de una docena de restaurantes en Miami, Los Ángeles, Barcelona, Mallorca y Marbella.

Entre las marcas del grupo se incluyen Leña (Marbella, Madrid, Dubái), BiBo (Madrid, Marbella, Tarifa, Doha y Londres), Lobito de Mar (Marbella, Madrid, La Finca y Doha), El Coleccionista (Madrid), Dani Brasserie (Four Seasons Hotel Madrid), Casa Dani (Nueva York), Alelí (Budapest), La Cabane (Marbella) y Tragabuches (Marbella y Madrid).