El restaurante de Barcelona que sirve los platos favoritos de Picasso: recetas francesas y catalanas dentro de un museo

La gastronomía está más presente de lo que se cree en la obra de Pablo Ruiz Picasso. Así lo evidenciaba la exposición La cocina de Picasso, una muestra de más de 200 pinturas que organizó el Museo Picasso de Barcelona en 2018. Ahora este mismo museo acaba de inaugurar Cafè Pablo, un restaurante con aires de bistró parisino que fusiona el recetario francés con los sabores catalanes e incluye algunos de los platos favoritos del artista.

Tras los fogones está el chef Romain Fornell, con una estrella Michelin en su establecimiento Caelis de Barcelona. En declaraciones a la agencia EFE, Fornell ha explicado que Cafè Pablo tiene "un pie en Francia y un pie en Cataluña, con todo lo que puedes encontrar en un bistró parisino y muchos de los platos que existen en un bar de tapas en Barcelona".

Este nuevo espacio dispone de dos salas interiores, una gran terraza cubierta y un patio interior, por lo que puede llegar a dar servicio a un centenar de personas. Decorado con mobiliario que le otorga una atmósfera francesa, está ubicado justo en el interior del museo picassiano, aunque no es necesario comprar entrada para acceder a él.

El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon , junto al chef Romain Fornell en el Cafè Pablo. EFE / Héctor Mariñosa null

En la carta, detalla Fornell, se podrán encontrar desde "los huevos con mayonesa, la sopa de cebolla, un entrecote Café de París o una lubina con salsa virgen, hasta unas maravillosas croquetas o un pan con tomate con jamón ibérico, tenemos un poco todas las gamas de la cocina popular nacional y de Francia".

Además, el restaurante ofrecerá los platos que más gustaban a Picasso, como los 'pâté en croûte', los caracoles o los profiteroles: "Hemos cogido todo el recetario y lo estamos poniendo al día", precisa Fornell. Asimismo, ofrecen un menú completo al mediodía a 20 euros, aunque también puedes ir a "comer un plato único, como en los bouillon, los bistró, los sitios populares franceses, o simplemente a tomar un café", agrega el chef.

Los caracoles de Cafè Picasso. Cafè Picasso null

Fornell ríe cuando le preguntan si Cafè Pablo aspira a tener también alguna estrella Michelin: "No tiene nada que ver... este restaurante es un sitio muy, muy popular; no queríamos nada que no fuera un sitio de encuentro, donde hay bullicio, donde la gente habla fuerte, un lugar de vida". No descarta, sin embargo, que en algún momento aparezca por el restaurante algún personaje famoso tras visitar el museo: "El Picasso es el museo más transitado de Cataluña, junto al del Barça, con más de un millón de personas cada año", recuerda.

Por su parte, el director del Picasso, Emmanuel Guigon, ha señalado durante la presentación del restaurante que espera que Cafè Pablo se convierta por sí mismo en "un gran centro picassiano". "Es un restaurante para comer bien, pero también un gran sitio para encontrarse con amigos y de tertulia, un gran lugar de encuentro dentro del museo Picasso", ha señalado Guigon, quien ha recordado que "Heráclito decía que los dioses están en la cocina, y es verdad".

Cafè Picasso null

Cafè Pablo forma parte del grupo de restauración Goût Rouge, creado y dirigido por el propio Romain Fornell, que se estableció en la capital catalana hace más de 20 años. El grupo incluye, además, los restaurantes Caelis, la Plassohla, Rooftop Ohla Barcelona, Azul Rooftop Barceloneta, Tejada Mar y Café Turó, y cuenta, asimismo, con una línea de consulting gastronómico.