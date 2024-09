Ni el de tortilla ni el de calamares: este es el bocata más original que está arrasando en Barcelona

En Barcelona podemos encontrar una infinidad de restaurantes y locales para todos los gustos y preferencias, de forma que es posible disfrutar de muchas experiencias gastronómicas sorprendentes, como la que podemos encontrar en un establecimiento que vende el bocata más original, que no es ni de tortilla ni de calamares y que está arrasando en la ciudad condal.

Estamos hablando del bocata de croquetas que podemos encontrar a la venta en Bar de Toda la Vida, un local situado en Carrer Mossén Jacinto Verdaguer, 131, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Por 6 euros, se vende este bocadillo que incluye tomate, tres croquetas de jamón ibérico, berenjena rebozada y pimientos verdes fritos, todo ello dentro de una barra de pan generosa, lo que lo convierte en una opción perfecta para un almuerzo o cena.

Aunque en un principio puede parecer una mezcla un tanto extraña, una vez que se prueba se puede disfrutar de todo su sabor.

También tienen otras opciones como el bocadillo de carne en salsa por el mismo precio, una forma de disfrutar de un guiso dentro de un sabroso pan. Este local ofrece una amplia variedad de platos y bocadillos para responder a las necesidades de todos aquellos que quieren disfrutar de exquisitas tapas, como bacalao, callos, bravas, ensaladilla rusa, etcétera.

Los mejores bocadillos de Barcelona

Si quieres disfrutar de unos sabrosos bocadillos, además de en Bar de Toda la Vida, en Barcelona puedes encontrar otras muchas opciones, pues la ciudad condal está repleta de sitios en los que puedes disfrutar de este clásico manjar que, en algunos casos, se convierten en auténticos bocados gourmet. A continuación, te hablamos de algunos de los más populares son:

Bar Torpedo

En Bar Torpedo se pueden encontrar algunos de los mejores bocadillos de la ciudad, así como algunas de las mejores hamburguesas. En su carta destacan sus distintas hamburguesas, pero también su bocadillo de albóndigas, el de pastrami de lengua y el de soft Shell crab. De igual modo, hay que mencionar sus sándwiches de callos o ensaladilla rusa, todo ello con la firma del chef Rafa Peña, quien es el responsable del restaurante Gresca, que tiene dos soles de Guía Repsol. Se encuentra situado en Carrer d’Aribau, 143.

Entrepanes Díaz

Uno de los mejores locales para poder disfrutar de unos buenos bocadillos de toda la ciudad es Entrepanes Díaz, ubicado en la calle de Pau Claris, 189, en el corazón del kilómetro de oro que traza el passeig de Gracia, y que es conocido por una particularidad, y es que sus empleados superan los 50 años de edad porque así lo quiso su jefe, de forma que el personal que atiende es un camarero de toda la vida, buscando así proporcionar calidez y un trato excelente a los clientes.

En lo que respecta a sus bocadillos, hay que hacer mención al "Antxon", su bocadillo estrella, que incluye chistorra, nido de patatas y un huevo escalfado que explosiona en la boca del comensal, pero tampoco hay que dejar de lado otras propuestas como el de calamares y el roast beef.

Sants es Crema

Sants es Crema es un sofisticado local en el que se pueden encontrar platos de comida de una alta calidad en el que destaca la comida a la brasa, servida entre panes para una experiencia culinaria sobresaliente. Con el uso de panes caseros de una alta calidad, es posible encontrar opciones tan interesantes como su pan de semillas con papada de cerdo crujiente y achiote. El local está situado en Carrer dels Comtes de Bell-Lloc, 118.

La Viblioteca

La Viblioteca, situado en el barrio de Gracia, es otro de los templos del bocadillo de Barcelona, donde disfruta de uno de los mejores steak tartar de la ciudad, así como de una gran cantidad de quesos seleccionados y una carta de vinos para conquistar a los amantes de esta bebida, sin olvidar su conocida ensalada de bonito.

Sin embargo, el principal bocadillo a disfrutar en este lugar es su bikini trufado, un delicioso mixto de jamón ibérico y queso mozzarella acompañado de un toque a trufa que le da ese sabor característico. Se trata de un manjar que conquista a cualquier paladar. El local se encuentraen la Calle Vallfogona, 12.

Bar Fidel

En Carrer de Ferlandina, 24, se encuentra Bar Fidel, un lugar especializado en bocadillos en el que es posible encontrar unas excelentes propuestas con las que conquistar cualquier paladar, en un local que podrás visitar en reiteradas ocasiones para disfrutar de su extensísima carta de bocadillos, con opciones para todos los gustos. Se trata de unos bocadillos generosos llenos de sabor perfectos para disfrutar a la hora del almuerzo o la cena.

Sagás

En esta lista no podía faltar Sagás, un local situado en Pla de Palau, 13, en el Born, un barrio de moda desde tiempos inmemoriales, y donde es posible disfrutar de panes de lujo, una tortilla de patatas que se deshace en la boca y otras delicatessen que no se pueden dejar pasar. Destaca especialmente su bocadillo de "porchetta", pero también el de tartar de vaca vieja o el de pollo al curry, un paraíso para los amantes de los bocadillos que no te puedes perder.

Su propuesta urbana, informal y divertida de bocadillos gourmet permite disfrutar de productos únicos y naturales, con un exquisito sabor que conquista a cualquier paladar.