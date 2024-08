¿Puedo hacer una barbacoa en el balcón? Esto es lo que dice la ley

Preparar comida a la brasa y al aire libre es uno de los planes de ocio por excelencia del verano, aunque algunos tengan que conformarse con asar las sardinas en el balcón de su vivienda.

Por falta de opciones no es, el mercado ofrece opciones de todo tipo para encender brasas hasta en los espacios más reducidos y es fácil caer en la tentación de hacerse con una de ellas para disfrutar de ese sabor inconfundible que aporta el fuego a los alimentos que con él se cocinan.

Pero ¿hacemos bien al preparar churrasco en el balcón de nuestro piso? ¿Hay alguna ley que nos impida hacerlo?

¿Nos pueden multar por hacer una barbacoa en nuestra terraza?

La respuesta rápida a esta pregunta es que, en principio, no, pero hay que matizar varias cosas. La ley española prohíbe hacer barbacoas en terrenos forestales en la temporada estival debido al elevado riesgo de incendios que supone hacer fuego en el monte, pero no existe ninguna prohibición de hacerlas en una propiedad privada de uso personal, ya sea un pequeño balcón o una amplia terraza.

No entran en este grupo las zonas comunes que pueden ser compartidas por todos los vecinos del edificio o comunidad de vecinos, como pueden ser patios, jardines, azoteas, piscinas...

Pero, y aquí es donde vienen los matices, no se pueden desoír las normas o estatutos de la propia comunidad de vecinos. Debe cumplirse siempre el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal que reza lo siguiente «al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

Esto, dicho de un modo más sencillo, quiere decir que si la comunidad considera que el ruido, los humos o los olores que se generen al cocinar a la brasa en un balcón son molestos, tendremos que acatarlo.

Es también una cuestión de civismo, pues en el caso de que los estatutos de la comunidad no lo prohíban expresamente, si se opta por organizar una barbacoa en la terraza, debe hacerse sin molestar a los vecinos. De molestarlos, éstos se podrían quejar y acabar prohibiéndose en los estatutos.

Una buena solución para las terrazas y balcones son las barbacoas sin humos o las barbacoas eléctricas, muy fáciles de utilizar incluso en los días en los que haga algo de viento.

¿Se puede instalar cualquier barbacoa en una terraza?

La respuesta es que no, al menos no por nuestra cuenta, los balcones y las terrazas forman parte de la fachada y del edificio por lo que no pueden alterarse construyendo nuevos elementos como puede ser una barbacoa de obra. Para hacerlo necesitaríamos el correspondiente permiso del ayuntamiento.