Estos son los hoteles 'todo incluido' de España donde mejor se come

Las vacaciones son un momento soñado por todos. Planificamos nuestro año pensando en esos días libres de los que gozaremos para descansar. Pero muchas veces, descansar lo hacemos poco. Viajamos a latitudes lejanas y planeamos mil y una actividades y terminamos el día agotados.

Precisamente frente a esta forma de vivir unos días libres, está ganando posiciones otra tendencia y esas son las vacaciones 'no-brainer'. Permitidnos el término, porque viene a querer decir, el disfrutar de unos días en los que no pensar en prácticamente nada y tener todo hecho, que suena igual de bien que con su término anglosajón.

Y es que planear unas vacaciones, puede ser tan emocionante como desafiante. Es aquí y para aquellos que solo piensan en tener unos días en los que descansar, donde entra en juego ese concepto, muchas veces denostado, que es el 'todo incluido'.

Las ventajas de escoger un (buen) todo incluido

Si en otra época significaban comida de quinta gama y actividades aburridas, ahora, los hoteles se han puesto las pilas para llevar esta experiencia al siguiente nivel, para que, al elegir esta opción, te asegures de que prácticamente todos los aspectos de tus vacaciones estén cubiertos desde el momento en que haces la reserva.

Así que sí, sí es buena opción optar por un concepto 'todo incluido', incluso si quieres unas vacaciones híbridas en las que puedas disfrutar de un hotel, a la vez que descubres un nuevo destino. Para ponerlo fácil y no acusar horas de avión y sufrir del temido jet lag, hemos seleccionado los mejores 'todo incluido' de España, para que no haya remordimientos cuando este año escojas, por fin, entregarte al dolce far niente.

Y son de esos que llevan el concepto all inclusive a lo más alto, con alojamiento de lujo, propuestas para disfrutar del lugar y por supuesto, una gastronomía de primer nivel, que ha llegado a convertirse en punta de lanza de estos espacios y la razón por las que muchos los eligen. En Cocinillas abogamos por conocer la cocina de cada sitio al que vamos, pero una cosa no quita la otra, porque siempre puedes salir por tu cuenta y en algunos de ellos, incluyen además cenas fuera del hotel, en algunos de los mejores restaurantes de la zona. Estos son algunos de los mejores todo incluido de nuestro país.

IKOS Andalusia (Estepona) y Porto Petro (Mallorca)

Hace ya unos años que el concepto que triunfaba en Corfú o las Islas Griegas, llegaba a España. Primero lo hizo en plena playa de Estepona, diseñado por Studio Gronda, como un paraíso mediterráneo. Uno de 411 habitaciones, 4000 m2 solo en piscinas, además de club para niños y adolescentes y un spa para soñar despierto. Era el sueño de cualquier amante del todo incluido de lujo.

Y más si se sumaba su oferta gastro, diseñada por chefs con estrella Michelin, que se materializa en restaurantes como Ouzo, de recetas típicas de Grecia, Provence, con platos franceses de inspiración en la Provenza o Anaya, que se ha especializado en platos asiáticos y orientales.

Tras el éxito del primero, la marca abrió un segundo en Mallorca, en una cala recóndita y casi privada. Replicaban lo mismo que en el primero. Diseño mediterráneo firmado por Gronda, piscinas por doquier, jardines, vistas al mar, amenities y un spa firmados por Anne Semonin... A lo que sumaban seis restaurantes a la carta, para disfrutar de cocina sobresaliente.

Con ellos, se puede hacer un viaje que va desde el Mediterráneo, con conceptos como Oliva y sus tapas andaluzas, firmado por David Ibarboure, o Fresco, un italiano del estrella Michelin Ettore Botrini, hasta Asia con restaurantes como Anaya que ofrece cocina de Tailandia, China e India o Seasons, que hace un mix con ambas. Incluso cuentan con un servicio 'dine out' en el que organizan cenas fuera del hotel, sin cargo añadido.

TRS Ibiza

El Grupo Palladium trajo a Ibiza uno de sus grandes productos del Caribe y lo hizo con un impresionante alojamiento, adults only, en plena Cala Gració, con un concepto de todo incluido, que redefine el turismo de lujo en la isla y cuidando al máximo el servicio, las instalaciones y la gastronomía.

Tiene cuatro piscinas, una de ellas en la que cada tarde hay fiesta, otra al abrigo de la sombra que proporcionan olivos, una exclusiva para miembros de The Signature Level y una en la azotea. A ello se suma habitaciones y suites con estilo mediterráneo, amplias y con terrazas con vistas al mar, un spa con zona de aguas y tratamientos, bares y diferentes restaurantes para disfrutar de una muy cuidada cocina.

En manos de Fran García, su chef ejecutivo, el hotel alcanza un nivel muy alto en todos sus conceptos. Y es que se han preocupado por utilizar materia prima de calidad, mucha de ella que viene de la isla, como las verduras, el pan, la mozzarella o los pescados frescos de Peix Nostrum, además de excelentes cortes de carne que triunfan en las veladas de su steak house.

Empezando por el buffet, Capricho, donde se sirven desayunos, comidas y cenas y se hace con mucha calidad. En los desayunos no faltan los ibéricos, la fruta fresca, las tostadas con mollete de jamón, los huevos benedictinos... Mientras que a la hora de comer, cada día cambia la propuesta, pero puedes encontrar un buffet de ensaladas para hacerte una a tu gusto, otras ya preparadas como una ensalada griega, pintxos, pequeñas tapas, frituras perfectas, platos calientes y hasta pizzas con sabor ibicenco como la que utiliza miel, sobrasada y queso.

Los restaurantes a la carta aquí son tres. Gaucho es uno de los más demandados y funciona como un steak house, donde preparan desde verduras y algunos pescados a la brasa, hasta cortes de carne de primera como el lomo alto o la picaña de black angus. Por su parte Helios es el que pone el punto mediterráneo, con un toque fusión, pero lo hace en clave de autor, con platos muy vistosos y sorprendentes como un bacalao confitado con una reducción de pimientos del piquillo, mantequilla blanca y las pieles de propio pescado crujientes.

Esta temporada han estrenado un Gourmet Truck en una de las piscinas, que funciona las noches bajo reserva, con un menú degustación de tapas del mundo, como unas croquetas de jamón ibérico con velo de panceta, una coca crujiente con burrata y pesto de tomates secos o unos chilaquiles con huevos fritos crujientes con crema de trufa negra.

Iberostar Selection Anthelia (Tenerife)

Las islas Canarias también son guardianas de conceptos 'all inclusive' que hay que tener en cuenta. En la bellísima Tenerife, está este hotel que se lleva la palma y lo hace con un servicio excepcional y su enfoque en el bienestar y la sostenibilidad. Es más, el hotel se abastece de ingredientes frescos y de alta calidad de proveedores locales siempre que es posible, apoyando así a la comunidad local y reduciendo la huella de carbono.

Suma lujosas instalaciones, club para niños, piscinas con vistas al mar... Y una variada oferta gastronómica, que incluye cinco restaurantes temáticos como Zeus, que es su buffet principal y es reconocido por su amplia variedad de platos internacionales, mediterráneos y de especialidades locales.

Hay más. Poseidón, perfecto para quienes buscan una experiencia culinaria más refinada, de la mano del chef José Miguel Barrera y Portofino, especializado en pizzas artesanales, pastas y postres típicos de la cocina italiana. Completan la oferta bar de playa Sea Soul, donde triunfan los mariscos y pescados frescos y con una opción de Portofino Lunch, en el que sirven platos canarios como las tradicionales papas con mojo.

Paradisus by Meliá Gran Canaria

La incursión de los hoteles Paradisus by Meliá en España, llegados desde el Caribe, se hizo con la apertura del primero de estos establecimientos en Gran Canaria. Su idea era redefinir el concepto de lujo todo incluido, a la que sumaban impresionante arquitectura y una ubicación inmejorable.

Su gran triunfo fue unir el hotel al lugar donde se encuentra. Y lo hicieron a través de talleres de cocina local, visitas a los cafetales de Finca La Laja, el único lugar donde se produce café en Europa, bodegas o la destilería del famoso ron Arehucas.

Eso fuera del hotel, porque dentro, el compromiso con la gastronomía es real y a través de nada menos que nueve conceptos, todos ellos diferentes y perfectos para hacer de nuestras vacaciones, un momento único. Empezando por su gastro hall, donde hay varios conceptos como Fuego de comida internacional, Mina, su steak house, Tokimeku, de cocina asiática, además de Santé donde probar comida saludable y La Guinda, donde preparan dulces y postres.

Los demás restaurantes pasan por Peseta, un restaurante de cocina local, MasCalzone, una trattoria o Lemon Fish, con vistas al mar y deliciosa comida nikkei, entre muchos otros.

Club Med Magna Marbella

Club Med, con conceptos de todo incluido alrededor del mundo, volvía a España el pasado 2022, con la inauguración de un nuevo resort, el Club Med Magna Marbella. Lo hizo ubicado en medio de un oasis de vegetación y como el lugar perfecto para familias y parejas por tener de todo para todos. Confort, actividades y su ubicación privilegiada, a los pies de la Sierra Blanca.

Y también, por la gastronomía. Aquí tienen dos restaurantes, Sueños, que es el comedor principal y Tierra Gourmet Lounge, un espacio que aúna un bar, una bodega y una tienda. Abre durante todo el día y es la opción perfecta para tomar desde el desayuno a un aperitivo a media mañana, unas tapas relajadas o una cena más cuidada. Todo mientras disfrutas de música en directo, en una joya casi escondida a un paso de Marbella.