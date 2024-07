Este es el vino que se beberá en la final de la Eurocopa

Eurocopa en Berlín. El evento no solo promete ser un espectáculo futbolístico de primer nivel, sino que también tendrá su ratito gastronómico para los afortunados asistentes al palco VIP del Olympiastadion. Entre los invitados, destaca uno especial, uno de los Marqués de Murrieta 2020. El próximo domingo, 14 de julio de 2024, la selección española se enfrentará en la tan esperada final de laen Berlín. El evento no solo promete ser un espectáculo futbolístico de primer nivel, sino que también tendrá su ratito gastronómico para los afortunados. Entre los invitados, destaca uno especial, uno de los vinos más emblemáticos de España : el

La elección de este vino no es una mera coincidencia. La bodega Marqués de Murrieta, fundada en 1852, es un pilar de la viticultura riojana y un referente mundial de calidad y excelencia. Este reconocimiento no es nuevo para la bodega, que recientemente fue galardonada con el premio Best of 2023 por la Red Mundial de Grandes Capitales del Mundo del Vino. Esta distinción subraya su liderazgo y prestigio en la industria vinícola.

El Marqués de Murrieta 2020 es una obra maestra que encapsula la tradición y la innovación de la bodega. Elaborado a partir de una mezcla de variedades típicas de la Rioja – tempranillo, mazuelo, graciano y garnacha – este vino tinto destaca por su complejidad y equilibrio. Cada variedad de uva aporta características únicas que, tras un proceso de crianza en barrica, se ensamblan en un vino armonioso y sofisticado.

María Vargas, directora técnica de la bodega y galardonada como la “Mejor Enóloga del Mundo” en los Women in Wine & Spirits Awards en 2021, describe la añada 2020 como una de las más especiales de los últimos años. “Esta añada es además una de las más emotivas de los últimos años; una añada de supervivencia marcada por el COVID, que muestra el compromiso de Marqués de Murrieta con la calidad”, explica Vargas. Sus palabras resaltan el esfuerzo y la dedicación que la bodega ha invertido en mantener su estándar de excelencia incluso en tiempos de adversidad.