La terraza de Formentera para ver los mejores atardeceres: con cócteles de autor y platos asiáticos

Las vistas desde la terraza The Sky. The Sky

No hay verano sin terrazas ni terrazas sin cócteles. Five Flowers Formentera, el primer y único hotel 5 estrellas de toda la isla mediterránea, lo sabe de sobra y por ello ofrece a sus clientes (y a cualquiera que quiera visitarles) la increíble terraza The Sky.

Este rooftop, ubicado en la última planta del edificio, goza de unas espectaculares vistas panorámicas en un paisaje inigualable: el Parque Natural de Ses Salines y la playa de Es Pujols. Esto lo convierte en una de las mejores ubicaciones de la zona para disfrutar de unos preciosos atardeceres y unas cálidas noches veraniegas.

La coctelería de The Sky es su máxima apuesta, con una carta de combinados innovadores diseñada para sorprender y deleitar, con nombres tan sugerentes como Al Alba, Tocando el cielo o High Class. También cuentan con opciones más clásicas para los clientes que prefieran no arriesgar. Los amantes del vino y el champagne encontrarán una selección cuidada de etiquetas reconocidas, perfectas para maridar con la oferta gastronómica o simplemente disfrutar mientras se contempla la puesta de sol.

Una imagen de la terraza The Sky. The Sky

La propuesta culinaria de The Sky puede definirse como street food con acentos japoneses. El menú incluye una selección de sushi fresco y de alta calidad, así como platos cocinados. Desde uramakis, nigiris y temakis hasta yakisoba, chuletón, setas tartar, tablas de queso y jamón, hamburguesa de cangrejo, brochetas de pollo, atún y salmón, etc.

La experiencia en The Sky no estaría completa sin una banda sonora que realce la magia del entorno. Desde suaves sonidos brasileños hasta ritmos cubanos y electrónicos, la música en vivo y las sesiones de DJ crean una atmósfera envolvente que transforma cada atardecer en un momento inolvidable.

Uno de los cócteles de The Sky. The Sky

El espacio se encuentra dividido en tres ambientes: por una parte, el restaurante donde se pueden disfrutar de cenas bajo las estrellas; por otra, el cocktail club que invita a socializar con amigos entre copas y, finalmente, el lounge con la piscina estilo infinity pool que proporciona un espacio perfecto para relajarse.

The Sky, en el hotel Five Flowers Formentera, no es sólo un lugar para comer y beber, es un destino en sí mismo. La atmósfera relajada y hedonista, combinada con el servicio de primera clase y la atención al detalle, convierte cada visita en una experiencia memorable. Ya sea para una cena romántica, una noche con amigos o una celebración especial, The Sky es el lugar perfecto para disfrutar de todo lo que Formentera tiene para ofrecer.

Uno de los rincones de la azotea The Sky. The Sky

Cerca de The Sky, al lado de Five Flowers Formentera, también pueden visitarse lugares turísticos imprescindibles como el Puerto de la Savina, el mercado de artesanía de Sant Ferran y la animada vida nocturna de Es Pujols.

Asimismo, por lo que respecta a las instalaciones, los huéspedes del hotel pueden disfrutar de habitaciones luminosas con camas con dosel, una zona wellness con spa, yoga deck en el bosque, gimnasio 24/7, dos piscinas y espacios de trabajo para nómadas digitales. Todo ello en un ambiente que refleja el legado del movimiento Flower Power, con grandes espacios blancos, detalles de colores intensos y formas arquitectónicas inspiradas en la naturaleza.