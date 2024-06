El bar de gyozas que triunfa en el centro de Madrid: hacen más de 3.000 al día

En pleno corazón de Madrid, a solo unos pasos de la bulliciosa Plaza Mayor, hay un pequeño rinconcito con 'acento asiático' que ha conquistado paladares y corazones a partes iguales y es que, en la mayoría de los casos, en la sencillez está el gusto y las cosas simples y reconfortantes son a las que siempre se vuelve.

Se trata de Gyoza Go!, un pequeño bar especializado en gyozas que cuenta con dos locales estratégicamente ubicados, uno en la Plaza del Comandante las Morenas y otro en la calle Carranza. Este modesto establecimiento llega a preparar más de 3.000 gyozas al día, demostrando que la calidad y el sabor auténtico pueden ir de la mano con la rapidez, la eficiencia y un precio ajustado.

Lo que diferencia a Gyoza Go! de otros restaurantes de dumplings es, aunque sus empleados no sean los más charlatanes del mundo, su cercanía. A través de sus grandes ventanales, los comensales pueden observar a los hábiles cocineros elaborando cada gyoza a mano, desde la preparación de la masa hasta el relleno y su cocción final. Un proceso artesanal que no solo garantiza la frescura, sino que también añade un toque de autenticidad y otro de transparencia que anima a volver.

Bar Gyoza Go! desde la calle.

Variadas y para todos los gustos, entre el repertorio de Gyoza Go! se pueden encontrar gyozas rellenas de cerdo con cebollino, ternera, pollo, gambas y vegetales, todas disponibles tanto al vapor como a la plancha. Los precios oscilan entre los cinco y los siete euros por ración, cada una de las cuales incluye diez jugosas empanadillas.

Sin esperar grandes lujos ni comodidades, el servicio es ágil y suele ser amable, asegurando que incluso en los momentos de mayor afluencia, la espera merezca la pena. Para aquellos días en que salir de casa no es una opción, Gyoza Go! también ofrece un eficiente servicio de envío a domicilio.

El interior de Bar Gyoza Go!

Tanto como si te pilla de paso como si se convierte en tu destino final, este bar de empanadillas chinas es una buena opción para matar el hambre sin complicarse demasiado. Un (rápido y económico) alto en el camino que guardarás a buen recaudo en tu mapa de recomendaciones porque nunca falla.

Vegan friendly

Ni que decir tiene que este local puede ser todo lo que un vegano necesite ya que además de sus empanadillas de verduras, al vapor o a la plancha, la carta, por muy reducida que sea, cuenta con otros platillos que se pueden sumar a la fiesta: ensalada de pepino, ensalada de tofu, ensalada de algas y el siempre socorrido edamame.